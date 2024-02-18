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Экзотические картины в стиле знойной Африки: Танцы, драйв и пёстрые юбки



Ритм, энергия, изогнутые, почти неправильные формы, в которых извиваются тела, кружа в танце под музыку, что льётся со всех сторон, заполняя собой не только улицу, а и закоулки души, жаждущей сумасшедшего драйва. Девушки в ярких одеждах, позвякивающие массивными украшениями, музыканты, выписывающие трели, зеваки, что не могут спокойно стоять на месте и бесконечный поток веселья, захлёстывающий с головой – такими предстают перед зрителем экзотические картины Фрэнка Моррисона (Frank Morrison), который знает, как привлечь внимание и завести публику.

Закружи меня в танце. Автор: Frank Morrison.

Закружи меня в танце. Автор: Frank Morrison.

 
Соло. Автор: Frank Morrison.

Соло. Автор: Frank Morrison.

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По клавишам и нотам. Автор: Frank Morrison.

По клавишам и нотам. Автор: Frank Morrison.

 
Экзотика. Автор: Frank Morrison.

Экзотика. Автор: Frank Morrison.

 
Три подруги. Автор: Frank Morrison.

Три подруги. Автор: Frank Morrison.

 
Музыка внутри. Автор: Frank Morrison.

Музыка внутри. Автор: Frank Morrison.

 

Порой так сложно описать что-либо словами, да так, чтобы зацепило. Но ещё сложнее рассказать о танце, ведь передать увиденное, а главное красочно пересказать испытываемые эмоции, не так-то просто. Хотя, судя по всему, Фрэнк нашёл выход из сложившейся ситуации и рассказал миру не только о изящных и заводных движениях, способных сорвать с места любого, даже самого ленивого, закружив его в вихре звуков, а и поведал о музыке, что с ранних лет является неотъемлемой частью жизни художника, который при помощи красок и знойных африканских красоток изображает то, что невозможно передать набором букв и даже целой поэмой.
В едином ритме. Автор: Frank Morrison.

В едином ритме. Автор: Frank Morrison.

 
Танцуй, танцуй. Автор: Frank Morrison.

Танцуй, танцуй. Автор: Frank Morrison.

 
Не останавливайся. Автор: Frank Morrison.

Не останавливайся. Автор: Frank Morrison.

 
Вечеринка в разгаре. Автор: Frank Morrison.

Вечеринка в разгаре. Автор: Frank Morrison.

 
Зажигательный танец. Автор: Frank Morrison.

Зажигательный танец. Автор: Frank Morrison.

 
В плену мелодий. Автор: Frank Morrison.

В плену мелодий. Автор: Frank Morrison.

 

Одна из них выплясывает так, как будто музыка по венам льётся нотами, другая – покачивается в такт, усевшись на невысоком стуле за столиком уютного кафе, а третья в паре зажигает до искр из глаз, распаляя публику неистовым безумием. Там музыканты играют дивный джаз, а бойз-бэнды выдают такие ритмы, что кругом голова. И царящая вокруг атмосфера вынуждает танцевать до самого утра, заставляя напрочь позабыть о мирской суете и всех проблемах.
Одержимая музыкой и танцем. Автор: Frank Morrison.

Одержимая музыкой и танцем. Автор: Frank Morrison.

 
Щебетание. Автор: Frank Morrison.

Щебетание. Автор: Frank Morrison.

 
Экзотическая красавица. Автор: Frank Morrison.

Экзотическая красавица. Автор: Frank Morrison.

 
Утомлённые танцами. Автор: Frank Morrison.

Утомлённые танцами. Автор: Frank Morrison.

 
Полным ходом. Автор: Frank Morrison.

Полным ходом. Автор: Frank Morrison.

 
Африканские мотивы. Автор: Frank Morrison.

Африканские мотивы. Автор: Frank Morrison.

 
С любовью к традициям и культуре. Автор: Frank Morrison.

С любовью к традициям и культуре. Автор: Frank Morrison.

 

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