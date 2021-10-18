Как народный умелец сделал советский кабриолет «Ленинград» в своем гараже, и почему машину ожидала п

Кабриолет ручной сборки из СССР.
Когда у человека «руки золотые» и с желанием ими трудиться тоже всё в порядке, он способен создавать самые невероятные вещи. Взять хотя бы мастера-энтузиаста Аркадия Бабича, который жил еще в СССР и вошёл в историю тем, что сконструировал несколько самодельных автомобилей. Одним из них стал роскошный двухместный спортивный кабриолет, получивший название «Ленинград».
Машина была собрана энтузиастом.
В Советском Союзе удивительные вещи создавала не только промышленность, но и энтузиасты. Вот, например, кабриолет «Ленинград» был спроектирован и построен жителем Санкт-Петербурга Аркадием Дмитриевичем Бабичем в 1956 году. Машина представляла собой двухместный спорткар. Автомобиль этот выглядел настолько ярко и специфично, что даже сегодня не потерялся бы в потоке машин «северной столицы».
Про него даже писали в газетах.
Оборудован кабриолет «Ленинград» был 3.5-литровым V-образным двигателем от автомобиля ГАЗ-12 (ЗИМ) мощностью 90 лошадиных сил. Максимальная скорость самодельного авто достигала 180 км/ч, что для 1956 года отличный результат. Даже по современным меркам такого показателя скорости более, чем достаточно для комфортной езды.
По информации ряда источников, «Ленинград» был вторым (а то и вовсе третьим) автомобилем Бабича. Предыдущую модель народный мастер сконструировал в 1952 году. Это был небольшой спортивный автомобиль с двигателем V2 (по всей видимости был снят с мотоцикла). Сам же мастер всего мечтал владеть действительно мощным и быстроходным авто.
В 90-е годы машину постигла печальная участь.
На создание «Ленинграда» у энтузиаста ушло 3 года. На испытательном заезде от Симферополя до Ленинграда он проехал 2 125 км всего за 20 часов. Кстати, по габаритам машина была достаточно большой, занимала почти весь гараж. К сожалению, судьба этого произведения печальна. Каким-то образом машина покинула своего владельца. В 90-е годы она была обнаружена коллекционерами уже у другого человека. Тогда «Ленинград» был уже в неважном состоянии. Сделка по продаже тогда так и не состоялась. Хозяин пожадничал, запросив за кабриолет баснословные 6 тысяч долларов. В те годы эта сумма составляла почти половину цены квартиры в Питере.
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