Японские метафоры, помогающие постичь культуру страны восходящего солнца

Японская культура самобытна и консервативна. Много веков она развивалась в изоляции от остального мира под влиянием философии, нравственных устоев, религиозных течений, и собственного эстетического восприятия мира. Ее невозможно постичь, не зная особенностей менталитета японцев, их образа жизни, верований, тенденций духовного развития, поскольку культура Японии является их отражением. Обладая утонченным чувством прекрасного, японцы могут находить его даже в обыденных вещах, отражая это видение в японской культуре через основные эстетические принципы.
Моно-но аварэ
Печальное очарование вещей. Фото: iocs.hse.ru
Один из основных принципов, положенный в основу японского менталитета и известный еще с VIII века до нашей эры. Выражение «моно-но аварэ» дословно не переводится ни на один язык мира, но каждый японец безошибочно понимает, о чем идет речь.
«Печальное очарование вещей» - весьма условный перевод, означающий состояние естественной гармонии у человека, понимающего быстротечность жизни, бренность и изменчивость этого мира. Оно возникает у человека, наделенного особой чувствительностью, умеющего видеть красоту в эфемерности и мимолетности всего происходящего.
Японцы считают, что в быстротечности жизни есть своя прелесть, именно это состояние дает людям возможность наслаждаться цветением сакуры, светом солнца, шелестом дождя за окном, побуждает ценить каждое мгновение жизни и наслаждаться самыми обыденными вещами. Этот принцип присутствует во всех видах японского искусства, и только человек, способный проникнуться его сутью, может понять японскую культуру.
Югэн
Югэн - печальное очарование вещей. Фото: nihon-go.ru
Японцы уверены, что любое глубокое искусство прекрасно своей недосказанностью, когда оно оставляет место для интуиции и воображения. Югэн - это сокровенная, или скрытая красота, которая лежит за пределами зримого мира, ее восприятие порождает высшее гармоническое равновесие с миром и интуитивное постижение сути вещей.
У югэн много оттенков. Изображение тумана на картинах, за которым скрыто что-то незримое, незавершенный сюжет захватывающего фильма, лунный свет, порождающий у человека различные чувства - все это красота югэн.
В японском искусстве скрытая красота ценится выше, чем красота очевидная. В японской поэзии текст часто не отражает сути, но за ним скрыт глубинный смысл, о котором можно догадаться только интуитивно.
Мудзё
Мудзё в гравюрах японских художников. Фото: bibliotekar.ru
Мудзьё - это философский взгляд на окружающий мир, сформированный буддизмом, который близок японской культуре. Его основной принцип - все в этом мире преходяще, его составляющие - эфемерность, бренность и изменчивость жизни.
В отличие от западной культуры, которая основана на поиске истины, философия мудзё призывает постичь гармонию и найти свою собственную ценность в этом бренном мире. Важно жить каждое мгновение и находить в этом смысл бытия, радоваться бесконечной смене красок, звуков и ощущений, чувствовать хрупкость каждого мига. В ее основе - идея глубокого восприятия мимолетности красоты в окружающем нас мире и наслаждения прекрасным.
Эта тема наглядно прослеживается в японской поэзии и живописи, воплощенная в смене времен года, в чередовании солнечных и пасмурных дней, она дает спокойное осознание того, что все проходит, все мы родились на этой земле и когда-то уйдем в эту землю.
Ваби-саби
Это понятие, тесно связанное с буддизмом и присущее японской культуре, можно перевести как «безмятежность» и «отрешенность», но его основная суть намного глубже. Ваби переводится как умеренность, естественность, отсутствие чего-либо вычурного, броского, саби - отпечаток времени.
Понятие ваби-саби - это способность видеть красоту в простоте и несовершенстве окружающих вещей, в недостатках и несимметричности предметов, в их износе и признаках старения, умение сосуществовать с ними во внутренней гармонии.
Японец никогда не поставит вазу посередине полки, он машинально сдвинет ее ближе к краю, он не будет прятать струйку глазури или искусственно созданную трещину на керамическом изделии, а увидит в ней особую ценность, он считает, что вещь всегда прекраснее, если имеет отметки возраста и индивидуальности.
Стиль ваби-саби особенно глубоко чувствуется в архитектуре, оформлении интерьера и японских ремеслах, среди которых существует даже специальное направление - искусство кинцуги, метод реставрации разбитой керамики с помощью лака и золотого порошка.
Нарэ
Эстетика старины в японской культуре. Фото: bibliotekar.ru
Это понятие близкое к саби, но более глубокое, с акцентом на эстетику старины. В японской культуре очень ценятся предметы, имеющие естественные следы времени. Например, старинные чашки, на которых имеется несмываемый от времени налет чая, деревянная мебель со следами особой потертости, своеобразный тип глянца на предметах, образующийся от прикосновения человеческих рук.
Японцы употребляют изделия из старинного серебра, но никогда не начищают их до блеска. Они считают, что блеск - это отсутствие вкуса, он не раполагает к мечтательности и поэзии жизни.
Понятие нарэ в японском искусстве ассоциируется с бархатистым, как рыхлый снег, налетом времени, располагающим к умиротворению и неторопливому созерцанию.
Фуэки-рюко
Вечное в текущем. Фото: sxodim.com
Это метафора, которая переводится как «вечное в текущем», относится к понятию вечности, но в постоянно меняющемся мире. Как времена года, которые сменяют друг друга, как встающее и заходящее солнце, как текущая река. Все это происходит по определенным законам природы, неизменными циклами, и в то же время можно сказать, что в глобальном смысле ничто не меняется.
Понятие фуэки-рюко в какой-то степени представляет собой трансформацию китайской философии инь-ян - покоя-движения, которая дает представление о целостности мира и вместе с тем - о двуединой природе вещей, связанных с чередованием инь и ян.
Стиль фуэки-рюко прослеживается в японской поэзии хайку. Процесс развития поэзии японцы связывают с закономерностью изменений, которые происходят в природе, они считают, что поэзия хайку вечна, но подвержена изменениям, как единство противоположных начал.
Сиори
Цветущая сакура. Фото: sxodim.com
Это понятие включает в себя два аспекта - гибкость и состояние духовной сосредоточенности для постижения глубинных смыслов. В японской культуре это понятие ассоциируется со «сломанной веткой» в лесу или «закладкой в книге».
Чтобы постичь культуру страны восходящего солнца, важно отыскать эту «сломанную ветку», указывающую правильный путь, или «закладку в книге» - подсказку, где искать этот глубинный смысл. Но они не лежат на поверхности, нужно проявить гибкость, чтобы их найти.
Понятие сиори в поэзии означает, что для понимания глубинного смысла недостаточно испытывать чувство печали или сострадания, читая какое-то произведение, важно найти его ассоциативный подтекст.
Сибуми
Сибуми - терпкая горечь бытия. Фото: iocs.hse.ru
Понятие сибуми, которое можно перевести как «терпкая горечь бытия» или «совершенство без усилий», невозможно постичь и осмыслить через слова, его можно только почувствовать. Как терпкий вкус хурмы или крепкого зеленого чая. Именно такие ассоциации возникают в связи с этой метафорой.
Ощущения сибуми применимы буквально ко всему - к людям, к окружающим предметам, к одежде и интерьеру, к произведениям искусства. Японцы очень ценят все, на чем есть печать природной простоты. Например, цветочные горшки, кувшины для напитков или глиняные чашки для чайной церемонии, в которых нет тщательной обработки и просматривается природный материал.
Сибуми в интерьере - это элегантная простота и лаконичность, в искусстве - это тонкая, ненавязчивая красота и сочетание природных оттенков, в одежде - это ничего лишнего, вычурного и кричащего.
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