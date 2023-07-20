История женских дуэлей

Дуэль считается прерогативой мужчин, но это мнение ошибочное. Женщины тоже были не прочь сразиться друг с другом, более того – дуэли между ними были не столь редки и, по большей части, намного более кровавыми и изощренными.











Дуэль женщин. Хусепе де Рибера.



Самой легендарной женской дуэлью почему-то считается поединок между маркизой де Несль и графиней де Полиньяк осенью 1624 года. Не поделив благосклонность герцога Ришелье, который чуть позже стал кардиналом, дамы, вооружившись шпагами и пригласив секунданток, отправились в Булонский лес, где и сразились.



Дуэль закончилась победой графини, которая ранила свою соперницу в ухо. Этот поединок не был каким-то особенным, но благодаря Ришелье, в записках которого упоминается данный случай, и воспоминаниям самих дуэлянток он оставил след в истории.



Отсчет же хроники женских дуэлей можно было бы вести с древних времен, когда царил матриархат, и женщины занимали более активную жизненную позицию. Но так как документальных источников о том периоде, можно сказать, нет, то продвинемся по времени дальше.



Первые достоверные сведения о женских дуэлях относятся к XVI веку, И они, кстати, развеивают миф о том, что первопроходцами в этом деле были француженки.



Так, в хронике миланского женского монастыря Св. Бенедикты упоминается, что 27 мая 1571 года в монастырь прибыли две знатные сеньориты. Они попросили у настоятельницы разрешения на комнату для ее молебна. Разрешение было дано. Но, запершись в комнате, сеньориты вместо того, чтобы начать молиться, выхватили кинжалы и бросились друг на друга. Когда перепуганные шумом монашки ворвались в помещение, то перед ними открылась ужасающая картина: на полу лежали две окровавленные дамы, одна из которых была мертва, а вторая умирала.







Дуэль на поляне. Шарль Кро.



Пик моды на дамские дуэли пришелся на середину XVII века. Во Франции, Италии, Англии и Германии женщины скрещивали шпаги или вскидывали пистолеты практически по любому поводу. Одинаковые платья, любовники, косой взгляд — лишь часть того, что было причиной для поединка.



Женщины словно сошли с ума. А жестокость, проявляемая ими на дуэлях, шокирует. Из десяти дуэлей между женщинами 8 имели смертельный исход (для сравнения: мужские дуэли завершались убийством в четырех случаях).



Женские дуэли, по сути, не имели правил. По ходу дуэли к сражающимся соперницам нередко присоединялись и их секундантки; дуэлянтки смазывали кончики шпаг раздражающими составами, чтобы каждое ранение причиняло жуткую боль, дерясь на пистолетах, соперницы стреляли до тех пор, пока одна из них не оказывалась убитой или тяжело раненой…



Русские женщины тоже знали толк в дуэлях. Более того, в России активно культивировался этот вид выяснения отношений. А началось все, что самое интересное, в неблизкой Германии. В июне 1744 года немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская получает вызов на дуэль от своей троюродной сестры, принцессы Анны Людвиги Анхальт. Неизвестно, что не поделили эти две пятнадцатилетние девочки, но, запершись в спальне первой, они принялись на шпагах доказывать свою правоту.



К счастью, принцессам не хватило духу довести дело до смертоубийства, а то бы не видать России Екатерины II, коей по прошествии времени стала Софья Фредерика.







Портрет Екатерины II. Эриксен Вигилиус.



И вот именно с восшествия на престол этой великой царицы и начался российский бум женских дуэлей. Русские придворные дамы дрались с упоением, только за 1765 год произошло 20 дуэлей, на 8 из которых секунданткой была сама царица.



К слову сказать, несмотря на пропаганду вооруженных поединков между женщинами, Екатерина была жесткой противницей смертельных исходов. Ее лозунгом были слова: “До первой крови!”, а посему во время ее правления было всего три случая гибели дуэлянток.



В 1770 году с княгиней Екатериной Дашковой случилась не очень приятная история. Произошло это в Лондоне, в доме графини Пушкиной, жены российского посла. В гости к графине приехала герцогиня Фоксон, считавшаяся одной из образованнейших женщин Англии. Причиной ее приезда было желание побеседовать с Дашковой, а по возможности и подискутировать с ней. После получасовой беседы между дамами завязался горячий спор. Соперницы оказались достойными друг друга, поэтому обстановка быстро накалилась.







Дуэль журналисток. Иллюстрированный роман “Двадцатый век” Альбера Робиды.



Разговор пошел на повышенных тонах и у англичанки, в пылу спора, вырвалось оскорбительное замечание в адрес оппонентки. Наступила зловещая тишина.



Княгиня медленно поднялась и жестом пригласили встать герцогиню. Когда та последовала просьбе, Дашкова вплотную подошла к оскорбительнице и дала ей пощечину. Герцогиня, недолго думая, дала сдачу. Графиня Пушкина опомнилась лишь, когда соперницы потребовали шпаги. После безуспешных попыток примирить женщин, она все-таки вручила им оружие и провела в сад. Поединок длился недолго и завершился ранением Дашковой в плечо.



После эпохи Екатерины II женская дуэль в России претерпела сильные изменения. Российские женщины полюбили дуэли. Приютом же женских вооруженных поединков стали дамские салоны. Особенно в этом преуспели петербургские светские дамы. Так, в салон госпожи Востроуховой (к сожалению, подробных сведений об этой женщине нет) только в 1823 году состоялось 17 (!) дуэлей.







Французская почтовая открытка “La rencontre”.



В записках французской маркизы де Мортене, которая частенько наведывалась в это заведение, говорится: “Русские дамы любят выяснять отношения между собой с помощью оружия. Их дуэли не несут в себе никакого изящества, что можно наблюдать у француженок, а лишь слепую ярость направленную на уничтожение соперницы”.



Маркиза, как и многие ее соотечественники, в своих записках сгустила краски. В отличие от француженок, русские дамы редко доводили поединок до смертоубийства, а относительно изящества можно поспорить. Дело в том, что в те годы во Франции вошли в моду дуэли, на которых женщины дрались в полуобнаженном виде, а в последствии и полностью обнаженные. Добавляло ли это изящество – вопрос спорный, но, по словам все той же маркизы де Мортене, поединки приобрели пикантность.



В целом, информация о том, что происходило в первой половине XIX века в области женской дуэли в России, очень скудна и часто фальсифицированная, но кое-что можно найти.



” — Дамы, к барьеру!” — сказала дородная женщина, посмотрев на соперниц, которые с неподдельным интересом рассматривали пистолеты, которые им только что дали. Через пять минут одна из них лежала без признаков жизни.







Дуэль любовниц.



В Австрии, где у девушек горячая кровь, соперницы-любовницы армейского капитана, девятнадцвтилетняя фройлен Манна и двадцатиоднолетняя фройлен Рейтер, решили стреляться.



В результате, у капитана осталась только одна подруга.



Так завершилась жизнь молодой актрисы Мариинского театра Анастасии Малевской. Нелепая смерть от руки не менее юной особы, которая была проездом через Петербург, имя которой даже никто не запомнил. Причиной же дуэли был молодой человек, к которому была неравнодушна Малевская, и рядом с которым имела несчастье оказаться незнакомка. Минутная вспышка ревности, словесная стычка — и в тот же вечер девушки целятся в друг друга из пистолетов.



Дуэли из-за мужчин между женщинами были особо жестокими, просто ранения не удовлетворяли ни одну из соперниц. Только смерть могла расчистить дорогу к сердцу избранника. Если же смерть не устраивала ни одну из сторон, то тогда прибегали к изощренным приемам.







Портрет Жорж Санд. Франсуа Теодор Рошар.



Дружба известной французской писательницы Жорж Санд с великим композитором Листом привела ее к жестокому поединку. Мария д’Агу, возлюбленная композитора приревновала к нему Санд и вызвала ее на дуэль, выбрав в качестве оружия острые ногти. Соперницы встретились в доме Листа, который заперся в своем кабинете и покинул его лишь когда женщины угомонились.



Победу в этой схватке не одержал никто, но Жорж Санд решила уйти с пути темпераментной графини.



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