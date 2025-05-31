Типичный женский аксессуар, который раньше носили только мужчины

Яркий, красивый и разнообразный по дизайну элемент украшения — серьги. Они имеют очень богатую и достаточно долгую историю своего возникновения и становления не просто элементом украшения. Раньше, как известно, серьги носили только мужчины, это было не частью их костюма, а чем-то большим, имеющим разные смыслы в разные эпохи и у разных народов.
Серьги были символом мужественности /Фото:theday.ru
Раньше серьги в ушах были исключительно мужским атрибутом, а сегодня они ассоциируются с женскими украшениями. Но вот в древние времена, и особенно в культурах Египта, Греции и Рима, серьги носили мужчины. И были они символом статуса и силы. Также стоит обязательно отметить, что на Руси тоже в некоторые исторические периоды серьги также носили исключительно мужчины, и не как украшение. В основном они всегда несли сакральный смысл.
Первоначально серьги выполняли функцию оберегов, даровали своим владельцам защиту как от разных злых духов, так и от негативной энергии. Они изготавливались из разнообразных материалов, это могло быть золото, серебро, их украшали драгоценными камнями, это подчёркивало их большую значимость в то время. Конечно же, со временем они стали не просто оберегом, но также и важным предметом, который указывал на высокий социальный статус человека.
У казаков это семейный оберег /Фото:ru.pinterest.com
Если ты носил серьги, значит ты принадлежал к элите, особенно такое положение ценилось некоторое время в военных кругах. В других культурах серьги в ушах символизировали мужество и готовность вступить в бой, то есть отвагу воина.
Конечно же, они стали прерогативой аристократии в Древней Руси. Князья и иные высокопоставленные лица надевали только золотые и серебряные серьги, те отличались мастерством выполнения, а также были искусно декорированы. А вот обычные люди могли позволить себе только медные и оловянные, некоторые даже деревянные серьги, их выбор был крайне ограничен. Но и показывал скромное положение.
Военные много эпох носили серьги /Фото:dzen.ru
У зажиточных купцов даже была своя традиция, заключающаяся в том, чтобы носить именно серебряные серьги. А князья украшали свои рубинами, сапфирами и изумрудами, как и члены их семей.
Поскольку символика оставалась важной частью при ношении серёг, но на них возлагалась и защита от магических воздействий. Потому и выбор материала, а также их форма были очень сильно важны. Одним из самых интересных обычаев, которые связаны с серьгами, относится к богатырям. Они носили по одной серьге в ухе. Такой стиль и обычай сохранялся до двенадцатого века. Эти серьги даже имели своё название: «одинец», тех же, кто предпочитал носить их, называли серьгачами. Благодаря им появлялась и информация для всех об их владельце, о его статусе и жизненном пути.
Пираты тоже переняли эту традицию /Фото:happyfete.com
Конечно же, серьги не могли не быть связаны с обрядом о совершеннолетии. Когда мальчик становился мужчиной и воином, он мечтал носить такие серьги и показать всем свою силу. Их важность даже иногда описывается в древнерусском фольклоре.
По прошествии веков в обществе начали происходить кардинальные изменения, также касающиеся внешних атрибутов статуса. Европейская мода и традиции оказали огромное влияние на общество в восемнадцатом и девятнадцатом веках. Серьги стали ассоциироваться исключительно с женским гардеробом и они начали выходить из моды у мужчин, потому что больше не показывали статус и мужество. Так появилось половое деление на украшения. По итогу общество пришло к тому, что серьги стали женским украшением на протяжении множества лет.
В петровскую эпоху мода на ношение серёг начала меняться. После реформ Петра I акцент был смещён, пришли наиболее традиционные элементы и более западные тенденции. Люди из высшего общества также стали интересоваться новым стилем, который был свеж и неизведан. Они открыли для себя такие украшения, как парики, те дополнялись перьями и разнообразными узорами. Их также обильно поливали духами, и это стало новым символом богатства и статуса. Серьги же не могли быть заметны под объёмами таких париков. Потому неизбежно серьги стали терять свою популярность. Мужчинам стал нравиться куда более строгий и элегантный образ, а украшения в ушах этому не соответствовали. Вместо этого камзолы начали украшать брошами и запонками, и особенно это стало модно у приближённых к царскому двору.
В Древней Руси серьги были оберегом /Фото:ВКонтакте
Поскольку же долгое время серьги отражали именно социальный статус, как только они исчезли в высшем сословии, оказались в низшем. Люди носили их как символ подчинения, то есть показывая свой статус холопа. Одна серьга для них служила демонстрацией их положения.
В елизаветинскую эпоху в моду снова пришли разнообразные изменения, тогда стали появляться более короткие парики, они служили показателем благосостояния, потому вновь появился интерес к ювелирным украшениям и особенно при дворе. Серьги вернулись в моду, носились преимущественно знатью, став неотъемлемой частью их образа.
И всё же во времена правления Павла I серьги для мужчин были важной составляющей, но уже среди военных. Мужчины предпочитали носить женские украшения, которые дарили им дамы сердца и любимые женщины. Они снова стали символом любви и защиты. Снова оказались в роли талисманов, призванных оберегать от опасностей на полях сражений.
В былинах тоже встречается /Фото:Pinterest
Чуть позже, уже у донских казаков серьги также вошли в моду. Наличие такого элемента в ухе имело особе значение — когда казак надевал серьгу в левое ухо, можно было понять, что он был единственным сыном в своей семье. Это тут же подчёркивало особую важность в роду для него. А вот если серьга была в правом ухе, то это означало, что этот казак был последним из представителей своего рода. И его убийство считалось очень большим преступлением. Оно прерывало целую династию, оставляя тем самым этот род без наследника.
Если же вернуться в Европу, то в Древнем Риме также наличие одной серьги в ухе показывало не воинов, а рабов, как и на Руси в какой-то период. Простые и освобождённые рабы, все носили серьги, так обозначая свою социальную принадлежность. А уже позже эта традиция перешла и к пиратам, стала у них очень распространённой. Серьги стали символом свободы, смелости и удачи в море, ведь моряки очень суеверные.
Бояре тоже носили серьги /Фото:YouTube
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