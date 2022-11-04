Не велосипедом единым: как изобретатели экспериментировали с формой колеса и шара

Изобретение колеса стало настоящей революцией в истории механики в общем и транспорта в частности. И эта форма оказалась настолько успешной, что инженеры бросились создавать огромное количество техники, причём не только для гражданского пользования, но и в военной сфере. Однако есть одно ответвление этих проектов, в котором силуэт колеса и шара берётся за основу - в итоге получались весьма занимательные концепты, большинство из которых давно ушли в историю, а потомками некоторых мы пользуемся и сегодня. Вашему вниманию 14 проектов шаровидного транспорта.
1. Дицикл
Otto Safety Bicycle - один из самых известных дициклов. /Фото: pinterest.com
Ещё в те времена, когда автомобили только начинали завоёвывать рынок, велосипеды пользовались огромным спросом и были основным источником вдохновения для изобретателей. Потому увеличивать колёса начали именно на них. Собственно, так и появился концепт дицикла, который предполагал размещение пассажира между двух больших колёс Самым известным и, по сути, единственным коммерчески успешным примером дицикла был проект Otto Safety Bicycle.
2. Интроцикл
Занимательная идея - поместить человека в колесо. /Фото: wikiрedia.org
Ещё одной необычной ветвью эволюции велосипеда и колёс была разработка концепции интроцикла. Его схема представляет собой создание огромного колеса, внутри которого располагалось место для водителя. при всей необычности этого транспорта он имел достаточно недостатков: например, вождение таким агрегатом требовало определённых навыков. Кроме того, интроцикл был неудобен и даже опасен, потому что не подразумевал защиту ни от грязи, ни от повреждений, которые потенциально могут быть получены во время дорожно-транспортного происшествия. Поэтому интроциклы получили распространение только в качестве элемента индустрии развлечений, особенно в начале прошлого столетия, когда появились модификации с мотором либо с пропеллером.
Интересный факт: регулярно интроциклы разрабатываются и сегодня, а ещё иногда их можно увидеть в кино. Например, на таком транспорте в одной из сцен ездили главные герои трилогии «Люди в чёрном».
3. Аппарат Эльзы Кристи
Гибрид интроцикла и шаротанка. /Фото: fishki.net
Один из вариантов интроцикла, который более развит в сторону шаротанка был изобретён американкой Эльзой Кристи из Мариона, штат Айова. Информации об этом проекте сохранилось немного и, судя по всему, распространения он не получил. Однако доподлинно известно, что это агрегат был способен развивать скорость до 400 км/час, что по тем временам являлось феноменальным достижением.
4. Диносфера
Ещё один вариант эволюции интроцикла. /Фото: pstatic.net
Интроциклы, которые быстро сошли с авансцены истории, имели как минимум два серьёзных недостатка - плохую устойчивость и фактически отсутствующую безопасность. И попытался исправить эти оплошности британский изобретатель Джон Первис. Так, в 1932 году он сконструировал аппарат под названием диносфера, который действительно был более устойчивым вариантом, чем интроцикл, и даже имел несколько версий, которые отличались количеством пассажиров или использованной силовой установкой. Однако не одна из них не пережил стадии опытного образца.
5. Treffaswagen
Немецкая предтеча шаротанка. /Фото: imgur.com
Немалое количество попыток эволюции колеса не могло не привлечь инженеров военной индустрии. Однако им более актуальным казался концепт шаровидной или сферообразной формы, но на тот момент к этому силуэту ещё не пришли. Первый успешный опыт реализации такого проекта осуществили в Германии. Речь идёт о концепте Treffaswagen, который представлял собой трехколёсную конструкцию, диаметр колёс составлял 3,3 метра, на которую установили пулемётные установки на торцах, а основным вооружением в виде 20-мм противотанковой пушки Tankabwehrkanone Becker M11.
6. Траншейный истребитель Хьюго Гернсбека
Изображение американского траншейного истребителя. /Фото: squarespace.com
Ещё один подобный на немецкий проект изобрёл американский энтузиаст Хьюго Гернсбек. Ему пришло в голову поместить между двух больших колёс кабину для пилота, на которую также установлено вооружение, призванное уничтожать находящихся в траншеях противников. Главным преимуществом данных машин являлась более высокая устойчивость, вот только в общем концепт не устроил командование, поэтому запуска массового производства так и не случилось.
7. «Военная машина» Арсена Парэ
Проект, который считается одним из первых шаротанков. /Фото: fishki.net
Одним из первых проектов транспорта, где за основу полноценно был взят шар было изобретение Арсена Парэ, который остался в историю под названием «Военная машина». Внешний вид данного изобретения подобен на огромную катящуюся гранату. В движение агрегат приводился за счёт колёс, которые проворачивались по внутренней поверхности внешней оболочки, заставляя её вращаться в требуемом направлении. Кроме того, машина обладала ещё и свойствами амфибии.
8. «Военный танк на одном колесе, управляемый одним человеком»
Военная модификация интроцикла. /Фото: mail.ru
Такое длинное название также означало военный интроцикл, который пытались разработать уже на американском континенте. Правда, в данном случае едва ли не единственной дошедшей до наших дней информацией об этом проекте осталась заметка, датированная ноябрём 1933 года в журнале Popular Science, которая, соответственно, называлась «Военный танк на одном колесе, управляемый одним человеком». Однако никаких достоверных сведений о том, что это проект разрабатывался или был воплощён в жизнь, нет.
9. «Новый военный танк напоминает катящийся шар»
Концепт американского шаротанка. /Фото: yaplakal.com
Ещё один проект, информация о котором появилась в журнале Popular Science, но на этот раз за 1936 год. В данном случае ограничились только короткой заметкой, озаглавленной как «Новый военный танк напоминает катящийся шар». И она оказала серьёзное влияние на военных ряда стран мира, а особенно СССР. Правда, там его немножко приукрасили: за основу был взят проект так называемого «Бронированного шара» Эндрю Ричардсона, а на обложке журнала, например, поместили вместо пулемёта, который выступал в качестве вооружение, более грозную по виду пушку. Что касается реального концепта, то его попытались воплотить в жизнь, однако остановились на этапе опытного макета - в металле так его и не собрали.
10. Kugelpanzer
Первый шаротанк, воплощённый в реальной жизни. /Фото: wikipedia.org
Самым ярким примером воплощённого в жизнь шаротанка была так называемая машина наблюдателя «Кугэлпанцзэр» (нем. «Kugelpanzer», «танк-шар»), которая была спроектирована в Третьем рейхе в тридцатых годах прошлого столетия. По сути агрегат представлял собой лёгкий бронеавтомобиль производства фирмы Крупп, которая, предположительно выполняла роль передвижного наблюдательного пункта с целью корректировки огня артиллерии. Однако, несмотря на то, что удалось заполучить как минимум один реальный экземпляр машины, достоверной информации о назначении танка-шара историки получить так и не смогли.
11. «Колёса»
Попытка англичан создать шаротанк. /Фото: warspot.ru
Ещё один проект шаротанка, который был предложен в патентное бюро США в 1942 году изобретателем Илаем Агхнидесом. При довольно тривиальном названии «Колёса» концепт был довольно успешным в конструктивном отношении: он представлял собой бронированную машину, которая была выполнена по схеме шара-дицикла, но при этом обладала свойствами амфибии за счёт наличия оребрения для сцепки с грунтом, выполнявшее также роль лопастей. Однако при том, что шаротанк Агхниденса считался едва ли не лучшим вариантом среди аналогичных концептов, полноценный боевой прототип его так и не построили.
12. Боевая сфера
Нереализованный советский шаротанк. /Фото: naukatehnika.com
Не обошла популярная в тридцатые-сороковые годы прошлого столетия изобретать шаротанки и Советский Союз. Самым известным проектом из СССР был проект инженера Б. Микова, который был предложен в июне 1942 года в самый разгар Великой отечественной войны. Вот только и этот концепт, как и многие другие подобные предложения, он остался нереализованным. Причиной в данном случае стал целый ряд врождённых недостатков шаровидной компоновки — недостаточная устойчивость, низкая управляемость и невозможность обеспечения вооружить машину для полноценного кругового обстрела.
13. GroundBot
Концепт шаротанка, реализованный для гражданских целей. /Фото: secnews.ru
Несмотря на то, что большая часть шаротанков двадцатого века оказались неудачными, сам концепт забвению так и не был предан. Так, в 2008 году концепт снова решили возродить, но на этот раз не в военной, а в гражданской сфере. Речь идёт о проекте агрегата для патрулирования и наблюдения GroundBot. Машина может передвигаться по снегу и песку, плавать по воде и даже преодолевать пандусы. Правда, несмотря на весь потенциал, о концепте в последние годы как-то забыли, но во всяком случае он останется в истории как пример успешно воплощённого в жизнь проекта.
14. Сигвей
Необычный потомок колёсных модификаций прошлого. /Фото: banzay.ru
Казалось бы, что концепты интроциклов и шаротанков в современном мире если и могут появиться, то только в каких-то единичных проектах, да и успеха они не имеют. Однако один их «потомок» всё-таки стал популярен по всему миру. Речь идёт, как это ни странно, о сигвее, который имеет в своей конструкции одновременно и интроцикла, и шаротанка, сумев убрать недостатки обоих, а взамен объединить их достоинства.
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