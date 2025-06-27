Монетная копия Чунцина
Китайский художник Хе Пейци (He Peixi) использовал порядка пятидесяти тысяч монет и целую гору агатов для создания реплики (максимально точной копии) города Чунцин в уменьшенном варианте.
Все, что необходимо автору, это гора монет и небольших агатов, а также традиционные палочки для еды. Ну, и, конечно, панорамное фото, по которому и создавалась данная уменьшенная копия.
В общей сложности, Хе Пейци (He Peixi) использовал одиннадцать типов монет,
часть из которых уже давно изъята из оборота. Мастер тратил по два часа ежедневно на протяжении долгого периода. Причем, он принципиально не использовал клей, так как в Китае законом запрещена порча купюр или монет. Это не первый подобный проект для китайца. В прошлом году он потратил десять дней на создание копии
«Титаника».c
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