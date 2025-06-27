Монетная копия Чунцина

Китайский художник Хе Пейци (He Peixi) использовал порядка пятидесяти тысяч монет и целую гору агатов для создания реплики (максимально точной копии) города Чунцин в уменьшенном варианте.







Все, что необходимо автору, это гора монет и небольших агатов, а также традиционные палочки для еды. Ну, и, конечно, панорамное фото, по которому и создавалась данная уменьшенная копия.

В общей сложности, Хе Пейци (He Peixi) использовал одиннадцать типов монет , часть из которых уже давно изъята из оборота. Мастер тратил по два часа ежедневно на протяжении долгого периода. Причем, он принципиально не использовал клей, так как в Китае законом запрещена порча купюр или монет. Это не первый подобный проект для китайца. В прошлом году он потратил десять дней на создание копии «Титаника».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)