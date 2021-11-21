Самая знаменитая пара в СССР, или Как создавался памятник «Рабочий и колхозница»,и что у него внутри

Монумент «Рабочий и колхозница» стал силовом целой эпохи в истории СССР.

Монументальный символ Советского Союза (Открытка 1937 г., «Рабочий и колхозница»). | Фото: annataliya.livejournal.com.

Проект павильона, созданный для Всемирной выставки ЭКСПО в Париже в 1937 года. Архитектор Б.М. Иофан.

Концепцию архитектора Б.М. Иофана воплотила в жизнь Вера Мухина с командой инженеров и рабочих завода ЦНИИТМАШ (1937 год).

Монумент «Рабочий и колхозница» создан из 5000 элементов, которые закрепили на металлический каркас.

Все детали монумента закреплялись с помощью точечной сварки на металлическом каркасе (Монумент «Рабочий и колхозница»).

Скульптуру решили делать из нержавеющей хромоникелевой стали, состав которой создал профессор П.Н. Львов (справа).

Огромную монументальную группу в Париже собрали за 11 дней (Монумент «Рабочий и колхозница»).

Благодаря развевающейся одежде создается оптический эффект непрерывности движения (Монумент «Рабочий и колхозница»).

Стремительное движение, филигранно созданное из хромоникелевой стали (Монумент «Рабочий и колхозница»). | Фото: gazeta.ru.

Так выглядели павильон СССР (справа) и Германии (слева). (Всемирная выставка в Париже 1937 г). | Фото: fofoi.ru.

Павильон СССР на Всемирной выставке в Париже (фото 1937 г).

Указ о награждении создателей знаменитого комплекса для выставки в Париже. | Фото: annataliya.livejournal.com.

В 2003 году статую «Рабочий и колхозница» разобрали и отправили в НИИ стальных конструкций им. В.А. Кучеренко на реставрацию (Монумент «Рабочий и колхозница»).

Шесть лет понадобилось на полное восстановление памятника (Монумент «Рабочий и колхозница»).

Монумент «Рабочий и колхозница» установили на 34 метровый постамент, как и было задумано Верой Мухиной (Москва ).

«Рабочий и колхозница» стали символом и брендом киностудии «Мосфильм» (Монумент «Рабочий и колхозница»). | Фото: ideaguide.ru.

Подножие огромной скульптуры «Рабочий и колхозница» превратили в музейно-выставочный центр (Москва, проспект Мира №123 Б).

Фойе музейно-выставочного комплекса «Рабочий и колхозница» (Москва).

Центром постоянно действующей экспозиции является макет павильона «Рабочий и колхозница». | Фото: venividi.ru.

В музее собрана уникальная коллекция скульптур и фотографий, отражающих жизнь советского народа (Монумент «Рабочий и колхозница»).

В выставочном комплексе создали небольшой кинозал и организовали парижское кафе (Монумент «Рабочий и колхозница»).

На первом этаже выставлены предметы и вещи создателей советского павильона в Париже (Монумент «Рабочий и колхозница»).

Товары сувенирной лавки привлекают посетителей своей оригинальностью и национальным колоритом (Монумент «Рабочий и колхозница»).

На трех этажах постоянно проходят всевозможные выставки и мероприятия (Монумент «Рабочий и колхозница»).