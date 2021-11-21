Самая знаменитая пара в СССР, или Как создавался памятник «Рабочий и колхозница»,и что у него внутри

Монумент «Рабочий и колхозница» стал силовом целой эпохи в истории СССР.
«Рабочий и колхозница» – один из выдающихся и узнаваемых памятников монументального искусства некогда великой страны. Эта поистине гигантская скульптура произвела настоящий фурор не только на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, но и всегда вызывала неподдельный интерес у вполне обычных людей. Ведь этот колосс и по сей день таит немало удивительных историй как о методе его создания, так о том, что же такого примечательного можно найти внутри грандиозного постамента.
Монументальный символ Советского Союза (Открытка 1937 г., «Рабочий и колхозница»). | Фото: annataliya.livejournal.com.
Огромный монумент «Рабочий и колхозница» был не только символом Советского Союза, но и узнаваемым брендом известнейшей киностудии «Мосфильм», поэтому вряд ли нашелся бы человек на просторах необъятной страны, который не знал о его существовании. А создана она была для представления молодой страны Советов на Всемирной выставке ЭКСПО в Париже в 1937 году и олицетворяла мощь державы, идущей огромными шагами вперед.
Проект павильона, созданный для Всемирной выставки ЭКСПО в Париже в 1937 года. Архитектор Б.М. Иофан.
Грандиозный проект строительства павильона и концепцию самой скульптуры разработал архитектор Б.М. Иофан, который стал победителем в объявленном конкурсе, а вот В.И. Мухина вместе со своей командой, предложила самый приемлемый вариант воплощения в жизнь исполинских размеров скульптуры.
Концепцию архитектора Б.М. Иофана воплотила в жизнь Вера Мухина с командой инженеров и рабочих завода ЦНИИТМАШ (1937 год).
Хотя в первоначальном варианте скульптор изображала молодую пару в полуобнаженном виде, как бы подчеркивая первобытность мужчины и женщины, таким образом, связывая их с античностью (прототипом послужила скульптурная группа «Тираноубийцы Гармодий и Аристогитон»). На парне были брюки, а на девушке - юбка. Но, что естественно, Мухиной предложили их «одеть» и ей ничего не оставалось, как облачить свою пару в тонкие стальные ткани. Вера Игнатьевна не зря пошла на компромисс, ведь именно эта работа и обессмертила ее имя. Монумент был уникален не столько из-за его исполинских размеров, а в большей степени он удивил весь мир процессом сборки и материалом, из которого был создан.
Монумент «Рабочий и колхозница» создан из 5000 элементов, которые закрепили на металлический каркас.
Ведь глядя на эту исполинскую скульптуру, кажется, что она монолитна, но это совсем не так. Как оказалось это сборная стальная конструкция, прикрепленная к металлическому каркасу. И это вполне объяснимо, учитывая то, что ее создавали для установки за тысячи километров от места изготовления.
Основой монументальной группы послужил металлический каркас, на который и были прикреплены около 5000 деталей из нержавеющей хромоникелевой стали. Это был риск, ведь еще никто не делал скульптуры из такого сплава. Но после некоторых опытов сомнения отпали, ведь сталь представляла собой весьма ковкий, податливый и гибкий материал, который способен предавать физическое ощущение объема, при этом не мутнеет и не поддается коррозии.
Все детали монумента закреплялись с помощью точечной сварки на металлическом каркасе (Монумент «Рабочий и колхозница»).
Самая большая сложность во время создания элементов всего монумента состояла в том, что толщина стали была на полмиллиметра тоньше, чем … человеческая кожа. Работать с таким материалом на огромных площадях было невероятно сложно, потому что любое неточное движение при создании нужного изгиба, вызывало сложение стали пополам или сильную деформацию.
Скульптуру решили делать из нержавеющей хромоникелевой стали, состав которой создал профессор П.Н. Львов (справа).
Справедливости ради надо сказать, что это был экспериментальный метод не только в качестве использования такого состава стали, но и метода точечного сваривания деталей, который изобрел главный инженер опытного завода ЦНИИТМАШ – профессор П.Н. Львов, впоследствии за ряд уникальных открытий удостоенный ордена Ленина. Понадобилось всего два месяца, чтобы элементы исполинских фигур с филигранной точностью были созданы огромным количеством людей и отправились в Париж на 28 платформах железнодорожного состава.
Огромную монументальную группу в Париже собрали за 11 дней (Монумент «Рабочий и колхозница»).
И всего лишь за 11 дней 25 человек смогли собрать этот уникальный монумент на сооруженном заранее павильоне, который и послужил мощным пьедесталом для «молодой пары», олицетворяющей воодушевленное движение вперед советской державы. У ее подножия создавалось стойкое впечатление, что эта парочка постоянно находится в движении, сопротивляясь порывам ветра, устремляясь куда-то ввысь и вперед одновременно. Такой мощный оптический эффект был достигнут благодаря удивительному сплаву стали, продуманному убранству колхозницы (развевающимся юбке и шарфу) и при помощи нарастающих объемов.
Благодаря развевающейся одежде создается оптический эффект непрерывности движения (Монумент «Рабочий и колхозница»).
Примечательно, но именно из-за шарфа разгорелся настоящий скандал, ведь многие номенклатурщики никак не могли понять, зачем сельской труженице столь ненужный атрибут гардероба. Дошло даже до того, что Мухиной пришлось выдвинуть ультиматум, ведь именно этот шарф нужен был для создания необходимой горизонтали всей монументальной конструкции, а также для создания необходимой иллюзии непрерывности движения. Ведь если его убрать, то нарушится пропорциональность всего монумента, потому что он объемный – по длине ровно такой же, как и по высоте.
Стремительное движение, филигранно созданное из хромоникелевой стали (Монумент «Рабочий и колхозница»). | Фото: gazeta.ru.
Благодаря настойчивости женщины это сооружение и приводило в восторг всех, кто приближался к нему. Многие очевидцы этой выставки говорили, что находясь рядом с павильоном, кажется, что стоишь возле небоскреба, хотя его высота в Париже достигала всего лишь 33 метра.
Так выглядели павильон СССР (справа) и Германии (слева). (Всемирная выставка в Париже 1937 г). | Фото: fofoi.ru.
И еще примечательный факт – павильон СССР символично разместили напротив гитлеровской Германии (к тому времени Гитлер 4 года был у власти) по обе стороны Эйфелевой башни. И когда немцы узнали о высоте советского павильона, было решено в срочном порядке увеличить свое сооружение. Но воздвигнутый орел на фоне наших трудяг с серпом и молотом в руках, не только потерялся, а вообще выглядел нелепо и стал на многие годы поводом для насмешек.
Павильон СССР на Всемирной выставке в Париже (фото 1937 г).
Указ о награждении создателей знаменитого комплекса для выставки в Париже. | Фото: annataliya.livejournal.com.
Уникальные кадры кинохроники, которые были сняты во время прохождения Всемирной выставки в Париже в 1937 году, можно увидеть в следующем видео.
В 2003 году статую «Рабочий и колхозница» разобрали и отправили в НИИ стальных конструкций им. В.А. Кучеренко на реставрацию (Монумент «Рабочий и колхозница»).
Естественно, время берет свое, если наружной части монумента ничего не грозит, то металлический каркас к 2000 годам совсем уж проржавел и требовал капитального ремонта. Поэтому в 2003 году монумент разобрали и отправили в производственную лабораторию при Центральном научно-исследовательском институте стальных конструкций им. В.А. Кучеренко, где целых шесть лет его восстанавливали, хотя, по словам рабочих, пришлось заменить только 500 деталей из 5000.
Шесть лет понадобилось на полное восстановление памятника (Монумент «Рабочий и колхозница»).
К официальному открытию специально создали точно такой же выставочный павильон, который был представлен в Париже и высота его достигает 34,5 метра, как изначально было запланировано Верой Мухиной (высота постамента, находящегося на ВДНХ составляла только 10 метров). Также, на передней части символа социализма и непрерывного движения вперед установили герб СССР довольно таки внушительных размеров (3,5 м на 3,5 м), который несколько десятилетий хранился в запасниках. Теперь весь комплекс окружен оригинальными статуями атлетов, полностью повторяя облик «Рабочего и колхозницы», представленного в далеком 1937 году.
Монумент «Рабочий и колхозница» установили на 34 метровый постамент, как и было задумано Верой Мухиной (Москва ).
«Рабочий и колхозница» стали символом и брендом киностудии «Мосфильм» (Монумент «Рабочий и колхозница»). | Фото: ideaguide.ru.
Мало кто знает, что в постаменте этого монумента находится музейно-выставочный центр.
Подножие огромной скульптуры «Рабочий и колхозница» превратили в музейно-выставочный центр (Москва, проспект Мира №123 Б).
Фойе музейно-выставочного комплекса «Рабочий и колхозница» (Москва).
Естественно, музей оформили в лучших традициях социалистической эпохи, но уже в современном прочтении. Каждого входящего в этот комплекс встречает огромных размеров фойе с мраморными стенами, полом и великолепными колоннами, помпезными кожаными диванами, бронзовыми бра, фотографиями советской эпохи и макетом самого выставочного центра.
Центром постоянно действующей экспозиции является макет павильона «Рабочий и колхозница». | Фото: venividi.ru.
Всего же в этом необычном комплексе четыре этажа, на любой из которых можно попасть как на лифте, так и по пандусу, который исполняет роль выставочных площадей.
В музее собрана уникальная коллекция скульптур и фотографий, отражающих жизнь советского народа (Монумент «Рабочий и колхозница»).
В выставочном комплексе создали небольшой кинозал и организовали парижское кафе (Монумент «Рабочий и колхозница»).
Здесь есть небольшой кинозал, где можно посмотреть документальный фильм о создании центра. На выставочных площадях можно увидеть фотографии, как создателей этого грандиозного памятника, так и этапы его строительства и монтажа в Париже, а потом в Москве.
На первом этаже выставлены предметы и вещи создателей советского павильона в Париже (Монумент «Рабочий и колхозница»).
Также выставлены рабочие записи, эскизы, зарисовки, расчеты и личные вещи главного архитектора Иофана и скульптора Мухиной, и многое другое. Одним из главных и посещаемых местом всего комплекса, является замечательное кафе «Париж». Естественно, оно своим интерьером и удивительной атмосферой напоминает настоящее французскую кофейню той эпохи.
Товары сувенирной лавки привлекают посетителей своей оригинальностью и национальным колоритом (Монумент «Рабочий и колхозница»).
На трех этажах постоянно проходят всевозможные выставки и мероприятия (Монумент «Рабочий и колхозница»).
На трех оставшихся этажах проходят интересные выставки и встречи, которые не только повествуют о том времени и достижениях, но и настоящих свершениях российских ученых и инженеров в различных отраслях, о которых не раз писалось на страницах Novate.Ru.
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