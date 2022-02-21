10 древних интригующих надписей, которые изменили взгляд на историю

Столб Филиппа в Болгарии.
Таинственные руины и артефакты всегда будоражили умы ученых, поскольку они могут стать ключевым моментом в открытии археологических тайн. А иногда археологи находят надписи, которые и вовсе заставляют их пересмотреть свое мнение об исторических событиях.
1. Галька из Комокс-Вэлли
Галька из Комокс-Вэлли с загадочными символами.
Причиной одного из уникальных открытий стало... барбекю. В 2015 году местные жители из канадского городка Комокс собрались на пикник. Во время рытья ямы для барбекю они нашли древние ракушки и вызвали археологов. После годичных раскопок в этой местности были найдены 80 загадочных плоских камней и табличек, а также кости, инструменты и другими остатки давно исчезнувшего поселения. Каждый камень был исписан с одной стороне загадочными символами. Возраст находок был определен в 2000 лет.
2. Мистическая миква
Миква - древняя еврейская ритуальная ванна.
Когда в Иерусалиме собирались строить очередное здание, местные чиновники решили проверить, не затронут ли строительные работы что-либо, имеющее археологическую ценность. И проверка оказалась не напрасной. В котловане была отрыта миква (древняя еврейская ритуальная ванна). Примечательно, что стены комнаты были украшены символами и надписями на арамейском, которые эксперты до сих пор не смогли расшифровать. Также были найдены изображения пальм, лодок и менор (семисвечников). Возраст изображений и надписей составляет 2000 лет, и пока неясно, имели ли они религиозное значение.
2. Договор аренды
Древний договор аренды.
При раскопках Теоса (древнего ионийского города на западном берегу Малой Азии) были найдены около 400 древних надписей. Самые необычные надписи в этом месте нашли на стеле из храма Диониса. После того, как их расшифровали, оказалось, что это самый детальный договор аренды в истории Анатолии. 2200-летний контракт описывает, как группа молодых людей унаследовала землю и строения на ней и собиралась сдать ее в аренду. На 1,5-метровой стеле были выбиты имена владельцев, а также арендаторов. При этом были описаны все потенциальные наказания для арендаторов в случае, если они будут уклоняться от арендной платы, портить землю или повреждать здания.
4. Столб Филиппа
Столб Филиппа в Болгарии.
В центральной Болгарии когда-то были расположены несколько римских фортов. Крепость Состра была раскопана в 2002 году учеными из Национального музея истории. В 2016 году та же команда ученых исследовала римскую дорожную заставу поблизости и наткнулась на большой артефакт. Был обнаружен незамеченный ранее 2,2-метровый придорожный столб, датируемый 244 г.н.э. На нем было начертано девятнадцать строк в честь римского императора Филиппа I Араба и его сына Филиппа Младшего. Император, который правил в 244-249 годах нашей эры, совершил поездку по Балканам сразу после прихода к власти и, возможно, по пути останавливался в крепости Состра, что и побудило создать этот столб в его честь.
5. Стела Фанагории
Археологические работы на руинах Фанагории.
Основанная в шестом веке до нашей эры на берегу Керченского пролива Фанагория была греческой колонией. Она стала первой столицей Великой Болгарии, была одним из крупнейших греческих городов, а также культурным и экономическим центром в Причерноморье. Сегодня руины Фанагории находятся в Краснодарском крае России.
В 2016 году археологи обнаружили разбитую стелу, дизайн которой отличался от местных сооружений. Она была вырезана из мрамора (которого в данном регионе не добывали), но возраст и надписи на данном объекте указывают на то, что она была создана в первой половине пятого века до нашей эры. Надписи на стеле, сделанные на древнеперсидском, восхваляют победу царя Дария I (550-486 г.г. до н.э.). Данное открытие доказывает , что между Фанагорией и империей Ахеменидов явно были культурные и торговые связи.
6. Сафаитские письмена на камнях
Древние Сафаитские письмена.
«Черная пустыня» в Иордании когда-то была другого цвета. Если верить обнаруженным в ней петроглифам, то она была зеленой и обильно населена животными и людьми. В настоящее время в этой пустыне вообще нет жизни, но остались тысячи рисунков и надписей на камнях, которые были сделаны две тысячи лет назад. Люди, жившие в этой местности, использовали древний алфавит, который назвали сафаитским. Рисунки же изображают лошадей, антилоп, львов и птиц (возможно, страусов).
7. Остров влюбленных
Древние эротические граффити на острове для влюблённых.
Греческий остров Астипалея когда-то был излюбленным местом для влюбленных, которые хотели провести несколько часов вместе. Свидания, которые проходили здесь 2500 лет назад, оставили свои следы на окружающей среде. В доломитовых известняках острова вырезали настоящие эротические граффити (как тексты, так и рисунки). К примеру, одна из таких наскальных надписей, созданная между пятым и шестым веками до нашей эры очень подробно описывает постельные сцены.
8. Неизвестный римский наместник
Основание статуи.
Хотя Гаргилий Антикв - вовсе не новое имя для историков, до недавних пор они не знали какая часть Римской империи пала под его командованием. Подводные археологи, которые исследовали средиземноморское побережье Израиля, нашли под водой огромный камень. Семь строк, начертанных на его поверхности, помогли окончательно сложить головоломку. Оказалось, что Антикв был римским наместником Иудеи незадолго до еврейского восстания, которое произошло в 132-136 годах нашей эры. Ученые считают, что огромный 600-килограммовый камень однажды был основанием статуи.
9. Пещерные надписи Моны
Пещерные летописи.
Христофор Колумб впервые описал карибский остров Мона во время своего второго путешествия в 1494 году. К сожалению, влияние на коренные народы этого места было таким же разрушительным, как и в других местах, где появились европейцы. Сейчас на Мона можно найти наскальные росписи, по которым можно судить о культуре людей, живших здесь до появления европейцев. На Мона есть целая разветвленная сеть огромных глубоких пещер. Как во многих других культурах, островитяне использовали стены этих пещер в качестве «холста».
Недавно обнаруженные надписи показывают, что европейцы на самом деле не принесли смерть и разрушения на этот остров, но повлияли на религию и письменность жителей Кариб. Исследование пещер Моны началось в 2013 году, и с тех пор здесь нашли самую богатую коллекцию наскальной росписи в Карибском бассейне. Среди тысяч изображений исследователи обнаружили ряд фраз на испанском и латыни, даты и символы христианства, начиная с самых ранних колониальных времен. Уникальная среда пещеры меняет представление о том, как происходил первый контакт между Старым и Новым Светом.
10. Реликвии Цзюаньжиао
Неолитические черепки.
Китай, несомненно, является одной из самых старых цивилизаций. В 2003 году найденные фрагменты камня, керамики дерева, нефрита и кости с высеченными на них надписями были на 1400 лет старше самой древней (как считалось ранее) китайской письменности.
Неолитические черепки были найдены на месте ж/д станции Цзюаньжиао в Шанхае. 200 фрагментам этих артефактов около 5000 лет, что делает эти надписи фактически современником самого старого письма в мире, которое, как полагают ученые, родилось в Месопотамии. Тем не менее, эти две системы возникли независимо друг от друга. Надписи напоминают современную китайскую письменность, но до сих пор не были расшифрованы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии