Подарки, после получения которых только и думаешь, куда их сплавить

Каждый из нас знает, что важен не сам подарок, а те забота и внимание, которые его сопровождают. Но каждый из нас хотя бы раз в жизни получал абсолютно ненужные и бесполезные презенты.

Чаще всего они либо выбрасываются, либо передариваются, либо остаются нетронутыми и покрываются толстым слоем забвения.



Тапочки в виде мягких игрушек

Стандартные поздравительные открытки

Фоторамка и фотоальбом

Отрывной или настенный календарь с символом года

Чайная пара или чашка в подарочной упаковке

Прыжок с парашютом и прочий экстрим

Ненужные или устаревшие кухонные помощники

Живые цветы в горшке

Обыкновенные бытовые полезные вещи

Устаревшая или неактуальная бижутерия

Комплект синтетического постельного белья

Полотенце с вышитой надписью

Ненужная бытовая техника

Статуэтки и сувениры

Дешевый массажер для тела

Несъедобные торты и нецветочные букеты

Украшения

Товары для здоровья

Плюшевые тапочки обладают несколькими заметными недостатками. В большинстве случаев они изготовлены из синтетических материалов, что может привести к избыточному потоотделению. К тому же у них нет ортопедической стельки, а после множества стирок они, скорее всего, деформируются и быстро потеряют свой первоначальный вид. Более того, не каждому получателю понравится дизайн в виде кроликов, котиков, собачек или монстров.Открытки с яркими рисунками и шаблонными стихами могут показаться бездушным и бесполезным дополнением к основному подарку. Они обычно не выбрасываются сразу, а скапливаются годами, превращаясь в беспорядочную кучу макулатуры и ненужного мусора. Совершенно иное впечатление производят открытки, созданные на заказ или сделанные своими руками. Они выделяются своим эксклюзивным дизайном, содержат искренние поздравления и демонстрируют индивидуальный подход к выбору подарка.Сегодня фотографии чаще всего хранятся на электронных носителях, а распечатывают их крайне редко, только по особому случаю. Подаренный фотоальбом может так и остаться незаполненным и забытым в углу. То же самое может произойти и с фоторамкой, так как есть вероятность того, что она попросту не будет гармонировать с интерьером комнаты.К гадалке не ходи: вряд ли такой презент принесет радость хоть кому-то. Отрывные и настенные календари — пережиток прошлого, который не стоит того, чтобы тратить на них деньги и время. А заодно еще и может испортить настроение получателю.В большинстве случаев чашка в подарочной упаковке убирается в сервант, где и покрывается толстым слоем пыли. Ведь она может не подойти к уже имеющемуся чайному сервизу или интерьеру кухни.Не каждый отважится на экстремальные развлечения. Поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем дарить человеку, не склонному к авантюрам, билет на банджи-джампинг, полет в аэротрубе или прыжок с парашютом. Подарочный сертификат в спа-центр или на необычную экскурсию будет гораздо уместнее.Если у вас нет на 100 % уверенности в том, что подобные кухонные устройства действительно нужны одариваемому, то лучше не торопиться с их покупкой. Маловероятно, что молодая девушка, которая редко готовит, будет в восторге от электрошашлычницы, а серьезный бизнесмен — от набора для фондю. Такие подарки могут оказаться полностью бесполезными, если не знать предпочтений и увлечений человека.Не каждому в удовольствие ухаживать за комнатными растениями. Плюс всегда существует возможность развития аллергической реакции на определенный цветок. Поэтому если не хотите быть виновником неприятностей, лучше воздержитесь от подарков, которые добавят лишних хлопот.Прихватки, кухонные полотенца и подставки под ложки не дарят ощущения праздника, а кажутся обыденными и лишенными оригинальности. Лучше подарить эти предметы просто так, без повода, а в особый день поднять настроение вашему близкому человеку чем-то по-настоящему удивительным и запоминающимся.Мода циклична. Вещи, о которых все модницы мечтали вчера, могут сегодня стать антитрендами. При выборе бижутерии или ювелирных изделий не стоит полагаться исключительно на собственный вкус. Лучше порадовать виновника торжества сертификатом в специализированный магазин. Такой подарок не только доставит ему больше радости, но и избавит вас от беспокойства и мучений о правильном выборе.Синтетическое постельное белье и качественный, здоровый сон — вещи несовместимые. От такого комплекта могут быть токсичные испарения и неприятный запах, и даже развиться аллергия. А еще комплект из ненатуральных материалов теряет свой вид уже после пары стирок, быстро изнашивается и линяет. И, судя по отзывам, спать на нем катастрофически неудобно.В 2000-х именные полотенца были на пике популярности и имелись практически у каждого. Сегодня такой подарок не отличается оригинальностью и уникальностью.Бытовая техника, которая не является необходимостью, редко находит свое место на кухне. Хотя, конечно, бывают исключения, в большинстве случаев такие ненужные устройства используются всего несколько раз, а затем просто забываются и прячутся в дальний угол шкафа. Если есть достаточно места, это не проблема. Но для тех, у кого кухонное пространство ограничено, возникает вопрос: где хранить все эти технические чудеса?Нагромождение пестрых и разномастных статуэток, сувениров и прочих мелочей является источником беспорядка на полках и создает ощущение захламленности. Как правило, их покупают, когда не очень понятно, что преподнести. Или же дарителю откровенно все равно.Нет на свете человека, который не знал бы об этом нехитром приспособлении. До сих пор оно пользуется спросом и часто приобретается в качестве подарка коллегам или родственникам. Вот только имеет совершенно непрезентабельный вид и устаревший дизайн. Сегодня существует множество современных массажеров для любой части тела, на любой вкус и кошелек.Начнем с того, что торт из подгузников никакого отношения к гигиене не имеет. О какой стерильности может идти речь, если упаковка была вскрыта, а подгузники побывали в руках чужого человека (и не одного)? Что касается букета из плюшевых игрушек, он лишь собирает пыль и занимает драгоценное место. Как говорится, и выбросить жалко, и деть некуда.Украшения — дорогой и ответственным выбор, с которым легко ошибиться. Высокая стоимость подарка может вызвать некоторое беспокойство, неподходящий размер — разочаровать, а оригинальный дизайн — не понравиться получателю. Кроме того, при дарении украшений незнакомым людям существует опасность возникновения проблем со здоровьем, так как некоторые сплавы могут вызвать аллергическую реакцию.Выбор украшения для любимого человека также не так прост. Например, подаренное кольцо может быть неправильно истолковано. И в итоге вызовет неловкость и разочарование вместо того, чтобы принести радость.Даже умные весы последней модели могут оскорбить человека. Не стоит дарить фитнес-трекер, абонемент в спортзал или спортивное оборудование тому, кто не просил об этом. Презентовать нужно только то, что принесет получателю радость.