Как правильно использовать золу на участке

Зола — отличное, а также бесплатное для многих садоводов и огородников средство. Если у вас есть свободный доступ к такому чудесному средству, то им непременно нужно пользоваться. Но как именно использовать золу на участке, чтобы не навредить растениям, а действительно принести пользу?

Есть несколько важных моментов, на которые рекомендуется обратить внимание.







Зола подходит для применения в слабо-кислых и кислых почвах, так как имеет ощелачивающий эффект. Если же почва и так щелочная, то зола может только усугубить ситуацию. Поэтому перед применением золы удостоверьтесь, какой тип почвы у вас на участке в данный момент. Узнать это можно с помощью лакмусовой палочки, которые продаются во всех садоводческих магазинах.







Также необходимо удостовериться, какие растения на вашем участке любят кислую почву. К ним подсыпать золу не стоит ни в коем случае! Например, к таким растениям относятся почти все хвойные, а также голубика, калина, рябина, жимолость, гортензия и т. д. Если же в почве имеется недостаток калия, то для таких растений его лучше восполнять не золой, а сульфатом калия. Особенно любят золу следующие всем известные растения: капуста, томаты, перцы.







Каждый год весной, во время перекопки, золу можно использовать в качестве дополнительной, натуральной подкормки почвы.

Используется зола следующим образом: 1 ведро золы на 3-4 кв. м. После этого почва становится более пушистой, рыхлой, что очень полезно растениям. Жидкая подкормка золы выглядит следующим образом: 1 стакан золы (150-200 гр.) на ведро воды (10-12 л), проливаем под корень растения.