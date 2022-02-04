Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Песня
    Хм.... Пошла отмывать душевую. Правда, потом неделю проветривать придется...15 необычных спос...
  • Песня
    Все эти "находки-лайфхаки" сводятся к одному: ХВАТИТ ЖРАТЬ. Делов-то...Как навсегда отка...
  • Песня
    Екатерина, Катенька, мы Вас помним и любим! И радуемся тому, что Вы счастливы 💐Легенды 1980-х: И...

Самый большой в мире телескоп рефракторного типа

Этот телескоп так никогда и не использовался по назначению. А его останки спрятаны в коробках, где-то в глубине Парижской обсерватории. Перед вами грустная история самого масштабного астрономического проекта конца XIX-го столетия.

Самый большой в мире телескоп рефракторного типа

Строительство Большого парижского выставочного телескопа началось в 1892-м году, сразу после того, как французское правительство объявило о грядущей Парижской выставке в 1900-м году. Диаметр двух его линз составлял 1,25 метра, что является абсолютным рекордом по сей день.

Самый большой в мире телескоп рефракторного типа

В то же время, фокусное расстояние телескопа составляла 57 метров, а его общая длина – 60 метров.

Самый большой в мире телескоп рефракторного типа

Габариты и вес телескопа не позволяли расположить его никак иначе, кроме как горизонтально.

Самый большой в мире телескоп рефракторного типа

Увы, но для астрономических исследований телескоп оказался фактически непригоден. Его использовали лишь несколько раз для фотографирования Луны и зарисовок нескольких туманностей. В итоге, компания создавшая телескоп обанкротилась, так и не найдя покупателя своей разработки. Сам телескоп был разобран и в недрах Парижской обсерватории остались лишь несколько его частей.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх