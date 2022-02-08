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Как самому увеличить радиус действия Wi-Fi роутера, даже если у вас бюджетная модель


Делаем свой роутер лучше за 15 минут.

Делаем свой роутер лучше за 15 минут.

Далеко не каждый Wi-Fi роутер достаточно хорош. Виной тому антенна приемника. Удивительно, что столь простая с технической точки зрения вещь так сильно влияет на стоимость установки. Еще любопытнее тот факт, что превратить дешевый модем в дорогой можно своими руками всего за четверть часа.

Вот какой должна быть наша антенна внутри.

Вот какой должна быть наша антенна внутри.

 

Потратив всего 15 минут своей жизни, обычную антенну Wi-Fi роутера можно превратить в улучшенную, увеличив ее радиус действия. Для чего это нужно? Хотя бы для того, что в бюджетных роутерах чаще всего используется узкодиапазонная штыревая антенна. Фактически – это просто кусок торчащего провода. В дорогостоящих роутерах же напротив, используется длинная антенна с согласующими витками. Конечно, последняя в несколько раз лучше.
Избавляемся от защиты и срезаем антенну.

Избавляемся от защиты и срезаем антенну.

 

В первую очередь снимаем с антенны верхнюю пластиковую часть. Лучше всего использовать для этого маленькую отвертку. Теперь нам нужно будет повторить форму улучшенной антенны. Для чудесной модернизации понадобится изолированный и не изолированный медный провод, шуруп по дереву, паяльник и мерная рулетка.
Делаем новую антенну из провода при помощи шурупа.

Делаем новую антенну из провода при помощи шурупа.

 

Отмеряем 7 см провода и делаем в этом месте изгиб. Берем шуруп и используем его в качестве шаблона – наматываем провод, делая семь полных витков от сделанного изгиба. Извлекаем шуруп, поворачивая его против часовой стрелки. Провод ниже 2 см от пружины отрезаем.
Соединяем новую антенну с остатком старой.

Соединяем новую антенну с остатком старой.

 

После того, как это сделано, в зависимости от выбранного провода нужно избавить от изоляции и зачистить 3 мм нашего провода. Теперь отрезаем от старой антенны провод, оставляя 6 мм, освобождаем от изоляции и зачищаем участок в 3 мм. После всего сделанного остается припаять новую антенну к старой. Защитить новую антенну можно соломинкой для напитков. Теперь у вас есть антенна с коэффициентом усиления 5 дБ.

 
Делаем защиту из соломинки.

Делаем защиту из соломинки.

 

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Как самому увеличить радиус действия Wi-Fi роутера, даже если у вас бюджетная модель

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Как самому увеличить радиус действия Wi-Fi роутера, даже если у вас бюджетная модельПодписаться на мой Instagram
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