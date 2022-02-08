Как самому увеличить радиус действия Wi-Fi роутера, даже если у вас бюджетная модель

Делаем свой роутер лучше за 15 минут.
Далеко не каждый Wi-Fi роутер достаточно хорош. Виной тому антенна приемника. Удивительно, что столь простая с технической точки зрения вещь так сильно влияет на стоимость установки. Еще любопытнее тот факт, что превратить дешевый модем в дорогой можно своими руками всего за четверть часа.
Вот какой должна быть наша антенна внутри.
Потратив всего 15 минут своей жизни, обычную антенну Wi-Fi роутера можно превратить в улучшенную, увеличив ее радиус действия. Для чего это нужно? Хотя бы для того, что в бюджетных роутерах чаще всего используется узкодиапазонная штыревая антенна. Фактически – это просто кусок торчащего провода. В дорогостоящих роутерах же напротив, используется длинная антенна с согласующими витками. Конечно, последняя в несколько раз лучше.
Избавляемся от защиты и срезаем антенну.
В первую очередь снимаем с антенны верхнюю пластиковую часть. Лучше всего использовать для этого маленькую отвертку. Теперь нам нужно будет повторить форму улучшенной антенны. Для чудесной модернизации понадобится изолированный и не изолированный медный провод, шуруп по дереву, паяльник и мерная рулетка.
Делаем новую антенну из провода при помощи шурупа.
Отмеряем 7 см провода и делаем в этом месте изгиб. Берем шуруп и используем его в качестве шаблона – наматываем провод, делая семь полных витков от сделанного изгиба. Извлекаем шуруп, поворачивая его против часовой стрелки. Провод ниже 2 см от пружины отрезаем.
Соединяем новую антенну с остатком старой.
После того, как это сделано, в зависимости от выбранного провода нужно избавить от изоляции и зачистить 3 мм нашего провода. Теперь отрезаем от старой антенны провод, оставляя 6 мм, освобождаем от изоляции и зачищаем участок в 3 мм. После всего сделанного остается припаять новую антенну к старой. Защитить новую антенну можно соломинкой для напитков. Теперь у вас есть антенна с коэффициентом усиления 5 дБ.
Делаем защиту из соломинки.
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