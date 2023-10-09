Кто он - человек, который одевает Папу Римского: серый кардинал моды Ватикана Филиппо Сорчинелли

Стоило нейросети сгенерировать фото Папы Римского в одежде простых смертных как всех вокруг начал интересовать вопрос: а кто же на самом деле стоит за выбором гардероба и следит за стилем главы Ватикана. И оказалось, что у него есть собственный портной. Его зовут Филиппо Сорчинелли и это необычный человек во всех смыслах: от внешнего вида до рода занятий и убеждений. Расскажем о модном сером кардинале Ватикана в нашем материале.
Кто такой Филиппо Сорчинелли
Филиппо Сорчинелли
Высокий мужчина с бородой, необычными татуировками и очень умным взглядом может обратить на себя внимание любого человека, просто пройдясь по улице. Даже в нашем полном свободы самовыражения мире он будет выделяться. Сорчинелли любит оверсайз, фотографироваться без одежды и создавать нечто особенное. О выглядящем подобным образом человеке сразу и не скажешь, что он одевает главу католической церкви.
Филиппо Сорчинелли
Филиппо Сорчинелли – известный итальянский художник, дизайнер и музыкант. Но широкую популярность ему принесла парфюмерия, хотя это далеко не весь перечень занятий и талантов такого творческого человека.
Интерес к церкви
Филиппо Сорчинелли
Филиппо появился на свет в Мондольфо в 1975 году. Интерес к религии у него развился еще в раннем детстве. И это неудивительно, ведь его мать была глубоко верующей католичкой. Женщина работала в одной из самых крупных церквей Мондольфо уборщицей. И, конечно же, она часто брала своего сынишку с собой на работу. Пока мама надраивала полы, маленький Филиппо был поглощён красотой храма: всеми фресками, иконами и росписями.
Филиппо Сорчинелли
По словам Сорчинелли, за три часа, которые его мама работала в храме, для него открывалась вся красота искусства церкви, он рассматривал предметы мебели, текстиль в ризнице. Дизайнер рассказывал, как однажды набрел на шкаф и нашел там связку ключей, которыми открыл пыльную дверь. Он прошел по небольшой лестнице и, минуя паутину, увидел большого деревянного и металлического монстра, который стоял на постаменте. Этим чудовищем был орган. Мальчик попытался включить его клавиатуру, но у него не получалось, в итоге инструмент включился сам, пока он продолжал нажимать на клавиши.
Эта история показывает, как любознательность маленького ребенка в итоге вылилась в жажду знаний. По словам Сорчинелли, его опыт сделал из него того человека, каким он является сегодня.
Филиппо окончил школу искусств Фано, а также консерваторию Пезаро. После этого он пошел в Папский институт духовной музыки в Риме изучать игру на органе.
Как музыкант стал стилистом
В 2021 году Филиппо начал развиваться в еще одном направлении. Он основал компанию LAVS (Laboratorio Atelier Vesti Sacre) с латыни это переводится как «восхваление». Это ателье, которые шьет специализированную одежду для католических богослужений.
Папа Римский Франциск в одежде от Филиппо Сорчинелли
Творения Сорчинелли быстро набирали популярность в католических кругах и теперь он стоит за созданием нарядов для первых лиц Ватикана. Одежду из его огромных коллекций носил Папа Бенедикт, а теперь и Папа Франциск стал поклонником его творчества.
Создание религиозной одежды как образ жизни
Сорчинелли рассказал, как началось его увлечение дизайном религиозных одежд. Когда он закончил изучать музыку в итальянской столице, ему поступил звонок от друга, с которым они долгое время не общались. Он рассказал Филиппо, что через полгода станет священником. На что он сказал ему инстинктивно: «Только не покупай никакой одежды!».
В Мондольфо у брата и тети Фелиппе была маленькая мастерская, в которой шили женскую и, в том числе, свадебную одежду. Он сказал своим родственникам, что теперь они будут делать нечто совершенно другое – шить первую ризу для его друга. Три месяца Филиппо с коллегами потратил на создание совершенно нового для них вида одежды. В итоге риза получилась удачной настолько, что он решил – именно этим он хочет зарабатывать на жизнь.
Филиппо Сорчинелли за работой
Сорчинелли говорит, что пошив религиозной одежды предполагает безукоризненное соблюдение определенных канонов, но именно работая над ней он находит простор для творчества. Дизайнер подчеркивает, что одежда священнослужителей – это не просто предметы гардероба. Ведь для верующего в таинства облачение священнослужителя играет немаловажную роль.
Работы Филиппо Сорчинелли
Мастер рассказал, что весь состав тканей, цветовая гамма и аксессуары, которые используются в нарядах для Папы Римского определяются не им единолично, а вместе с командой для папских литургических церемоний. Сорчинелли подчеркивает, что наряды для разных Пап будут разные, так как все они люди из разных частей света с разными культурами.
Парфюмер
Филиппо Сорчинелли
В 2013 году Сорчинелли презентовал себя еще и как парфюмера. Он стал соучредителем "UNUM": коллекции и 5 духов, вдохновлённой готической архитектурой. Ароматы основаны на благовониях и мифических розах. По мнению Филиппо они воссоздают религиозных дух Ватикана. Весьма специфическая линейка парфюмов имела большой успех и до сих пор пользуется популярностью.
Не только талант, но и эффектная внешность
Филиппо Сорчинелли
Филиппо Сорчинелли – это яркий пример того, как очевидный талант и многогранность личности отражается и на внешности тоже. У него очень эффектный образ, который мало вяжется с классическим пониманием о суровом полном традиций католицизме.
Художник активно публикует в соцсети свои фотографии. И, зная за чьим гардеробом он следит, его снимки можно назвать очень провокативными. Он делится с подписчиками фото с обнаженным торсом, демонстрируя не только крупную сережку в ухе и большую бороду, но и свое усыпанное интересными татуировками тело.
Филиппо Сорчинелли
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