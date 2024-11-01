Вооружались щеточкой и булавкой: зачем советские женщины плевали на тушь

Советская косметика/ фото: tumblr.com , Pinterest.com
В рунете набирает популярность новый тренд на макияж с советской тушью «Ленинградская» или более известную как «плевалка». Косметическое средство можно купить в интернет-магазине, но чтобы ей накраситься модницы родом из СССР советуют на нее поплевать. А зачем? Давайте разбираться...
1. Косметика для телевидения
Советская гримерка/ фото: Pinterest.com
Тушь «Ленинградская» впервые была выпущена в 1947 году. Она выпускалась в черной картонной коробочке и была похожа на брусок обычной акварели. В комплект входила щеточка с несколькими рядами щетинок (зубная щетка в миниатюрном размере). Предназначалась тушь для артистов, а не простых девушек. Тушь изготавливала ленинградская фабрика «Грим».
2. Нужно добавить пару капель воды
Легендарная тушь/ фото: tumblr.com
Эффект черная тушь давала шикарный: ресницы становились объемными, густыми и длинными. Неудивительно, что советские женщины стремились получить заветную тушь, а вместе с ней взгляд, как у кинозвезд.
По инструкции для правильного нанесения макияжа черный брусок нужно было перед использованием слегка намочить обычной водой. Через пару минут он превращался в «краску для рисования». Затем нужно расчесать брови и ресницы щеточкой и можно приступать к покраске. Однако на практике все выглядело иначе. Новый тренд на использование косметического средства задала актриса Наталья Кустинская.
3. Нужно смачно плюнуть
Наталья Кустинская/ фото: starhit.ru
После выхода советской комедии режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» на тушь стали плевать. В фильме возлюбленная кинорежиссера Якина пользовалась именно этой тушью. Она наглядно показала, как нужно правильно плюнуть в коробочку, чтобы добиться потрясающего эффекта. С тех пор женщины стали активно практиковать этот опыт, а тушь прозвали «плевалка». Лишь единицы смачивали кисточку для туши водой, а затем наносили макияж.
4. Нужно вооружиться булавкой
Советский макияж/ фото: kinoafisha.info
Со временем советские красавицы придумали еще несколько лайфхаков, как улучшить покраску ресниц. Дело в том, что толстый слой туши мог склеить ресницы, и они становились похожи на лапки паука. Тогда женщины вооружались булавкой, реже швейной иголкой, и аккуратно их разделяли. Также ресницы можно было закрутить для большего объема. Для этого нужна была горячая ложка — изгиб получался драматический.
5. Мыло делало свое дело
В состав туши входило мыло/ фото: Pinterest.com
Но макияж с «плевалкой» имел свои нюансы. Наносить тушь нужно было максимально аккуратно, чтобы не задеть слизистую глаза, поскольку в состав входило мыло. При попадании в глаза оно вызывало слезотечение и красноту. Также нельзя было попадать под дождь или мокрый снегопад — тушь начинала течь по щекам. Правда, и смыть ее можно было этим же дождем. Но модниц это не пугало, ведь альтернативы все равно не было. Тушь «Ленинградская» оставалась на пике популярности до 80-х годов, а затем ей на смену пришли зарубежные фирмы. В СССР стали завозить турецкую, французскую и польскую косметику. Самой продаваемой стала тушь фирмы Lancome.
6. И снова здравствуйте!
Продажа туши/ фото: wildberries.ru
И вот спустя 40 лет о туше снова вспомнили. Возможно, это связано с импортозамещением и уходом иностранных брендов. Тем не менее сейчас «плевалку» можно купить в популярных интернет-магазинах. Ее средняя стоимость составляет 80 рублей. Тушь выпускает все та же фабрика «Грим». Средство представлено в оригинальной черной коробочке с кисточкой.
7. Мнения, отзывы, комментарии
Тестирование туши/ фото: sima-land.ru
В рунете современные бьюти-блогеры уже успели оценить советский продукт. Их мнения разделились. Одни девушки остались довольны продуктом. По их словам, тушь — шикарная. Она, действительно, придает объем ресницам и делает взгляд выразительным. Также они выразили восхищение относительно состава — тушь полностью натуральная, как говорится, без ГМО и парабенов. На коробочке указано, что продукт состоит из 8 компонентов: мыла, стеарина, пчелиного воска, церезина, вазелинового масла, сажи и отдушки. Девушки даже отметили один небольшой бонус: краска и щеточка идеально подходит и для бровей (о чем свидетельствует описание продукта на коробке).
Другие пользовательницы не оценили косметический продукт. По их словам, тушь хорошо прокрашивает ресницы, создавая натуральный эффект, но если краска попадает на слизистую, то глаза начинают «гореть», а через 5 минут она растекается по всему лицу. Также с макияжем нельзя попадать не только под дождь, но и ветер. Глаза моментально начинают слезиться.
Советская тушь/ фото: megamarket.ru
Надо отметить, что тушью «Ленинградская» некоторые россиянки не переставали пользоваться. Оказывается, тушь всегда была в продаже и пользовалась спросом. Женщины отметили, что перед использованием на тушь нужно поплевать, но можно этого не делать. Тогда придется обзавестись пипеткой и флакончиком с водой или миниатюрным пульверизатором — двух пшиков будет достаточно, чтобы краска размокла. По их словам, средство — уникальное. Оно никогда не засыхает, как современная тушь. Тушь уже сухая и это гениально!
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