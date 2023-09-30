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Удобрение для орхидеи, которое можно найти на кухне

Красота листьев, состояние здоровья, а также продолжительность и обильность цветения орхидей зависят от того, хватает ли растению питательных веществ.
Чтобы орхидеи всегда восхищали своим прекрасным внешним видом и не болели, их можно обрабатывать натуральными удобрениями, приготовленными из продуктов, которые есть на каждой кухне.
Свою эффективность в уходе за орхидеями показало копеечное удобрение, которое готовится всего из двух ингредиентов: вареного риса и дрожжей.
Чтобы приготовить удобрение залейте 1 ст л остывшего вареного риса 1 л воды и измельчите в блендере.

Удобрение для орхидеи, которое можно найти на кухне

Перелейте концентрированное средство в большую емкость и добавьте к нему еще 5 л воды. К полученному раствору добавьте 1 ч л хлебопекарных дрожжей. Хорошо перемешайте, накройте емкость крышкой и оставьте на 2 часа в теплом месте.

Удобрение для орхидеи, которое можно найти на кухне

Готовое удобрение, которое даст орхидеям огромное количество питательных веществ для активного роста и развития, а также защитит растения от болезней и вредителей можно использовать разными способами.
Отличные результаты даст опрыскивание растений по листу. Проводить такую обработку рекомендуется 1 раз в месяц.
Чтобы защитить растение от грибковых болезней, используйте рисовую воду для протирания листьев орхидеи. Если проводить такую обработку 1-2 раза в месяц, то листья всегда будут зелеными, упругими и здоровыми.

Удобрение для орхидеи, которое можно найти на кухне

Рисовая вода также подходит для полива растения под корень или для замачивания горшка с орхидей в течение 15 минут.

Удобрение для орхидеи, которое можно найти на кухне

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удобрениеОрхидея

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