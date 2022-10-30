С нами не соскучишься!

8 194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • dmitrfil
    Какая гадость!!! - эта старость!!!!Провокационная фо...
  • Валерий Вадимов
    я 58 года,мне 64,она 57 года,ей 59...афффтор с арифметикой проблемы?Королева Кубы: са...
  • Александр Стародубцев
    такой заголовок пишет только провокаторПрощай, застойная...

Как быстро устранить засор в раковине

Никто из нас не застрахован от такого неприятного явления как засор в раковине. Однако это вовсе не беда, а лишь небольшая неприятность, легко избавиться от которой можно при помощи «бомбы», приготовленной из самых простых ингредиентов, которые, наверняка, уже у вас есть.

Как быстро устранить засор в раковине

Вам потребуются:

пищевая сода;

лимонная кислота;

моющее средство;

зубная паста

Для того, чтобы создать эффективную «бомбу» для устранения засора, в кружке или иной емкости смешиваем 2 ст. л. пищевой соды, можно также взять кальцинированную соду, 20 г лимонной кислоты, которую можно также заменить уксусом, и 1 ст. л. любого моющего средства, например, геля для мытья посуды. В качестве ароматизатора и для избавления от неприятного запаха добавляем в средство любую зубную пасту, кроме гелевой, 1 ст. л. — хорошо все перемешиваем и «бомба» готова.

Как быстро устранить засор в раковине

Ждем пока из раковины уйдет вода, немного проливаем слив кипятком, а затем также при помощи кипятка активируем «бомбу», понемногу добавляя его в средство и хорошо все перемешивая до полного растворения.

Как быстро устранить засор в раковине

После чего заливаем средство в слив и оставляем примерно на 30 минут, по истечении этого времени результат налицо!

Как быстро устранить засор в раковине

Также можно поочередно засыпать все компоненты в слив, а затем залить водой.


А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как легко устранить засор в раковине при помощи самых простых средств.


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Раковиназасор
Обсудить

Картина дня

наверх