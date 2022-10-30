Как быстро устранить засор в раковине

Никто из нас не застрахован от такого неприятного явления как засор в раковине. Однако это вовсе не беда, а лишь небольшая неприятность, легко избавиться от которой можно при помощи «бомбы», приготовленной из самых простых ингредиентов, которые, наверняка, уже у вас есть.







Вам потребуются:



пищевая сода;



лимонная кислота;



моющее средство;



зубная паста



Для того, чтобы создать эффективную «бомбу» для устранения засора, в кружке или иной емкости смешиваем 2 ст. л. пищевой соды, можно также взять кальцинированную соду, 20 г лимонной кислоты, которую можно также заменить уксусом, и 1 ст. л. любого моющего средства, например, геля для мытья посуды. В качестве ароматизатора и для избавления от неприятного запаха добавляем в средство любую зубную пасту, кроме гелевой, 1 ст. л. — хорошо все перемешиваем и «бомба» готова.







Ждем пока из раковины уйдет вода, немного проливаем слив кипятком, а затем также при помощи кипятка активируем «бомбу», понемногу добавляя его в средство и хорошо все перемешивая до полного растворения.







После чего заливаем средство в слив и оставляем примерно на 30 минут, по истечении этого времени результат налицо!







Также можно поочередно засыпать все компоненты в слив, а затем залить водой.

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как легко устранить засор в раковине при помощи самых простых средств.