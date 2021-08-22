15 систем хранения на кухне, с которыми каждой вещице найдется свое место

Порой на кухне не так много места, как хотелось бы, и кажется, что для реализации дизайнерских идей не хватает пространства.

Но на самом деле порой достаточно просто выбросить всё лишнее и оптимизировать кухонное пространство, правильно расположив мебель или оптимизировать системы хранения.

Об этих и других кухонных секретах в этом обзоре.

1. Многоуровневый ящик для столовых приборов

Многоуровневый ящик для столовых приборов.

У всех на кухне есть ящик для столовых приборов, в который обычно не помещаются открывалки, штопоры и т. д. На самом деле, место в этих ящиках можно легко увеличить, установив многоуровневые разделители для «двухэтажной» системы хранения. Так получится группировать аналогичные приборы вместе и устранить беспорядок. При этом появится больше места для хранения без оказания влияния на внешний дизайн кухни.

2. Вертикальные разделители

Вертикальные разделители для кухни.

Можно организовать все свои противни для выпечки, разделочные доски и другие плоские инструменты для приготовления пищи путем хранения их вертикально между специальными разделителями. Подобный способ легко уменьшает вероятность царапин и позволяет лучше видеть свой инвентарь.

3. Банки для хранения пищевых продуктов

Банки для хранения пищевых продуктов.

Креатив на кухне означает не только необычные способы приготовления пищи, но и «полет фантазии» в плане самодельных мелочей. С помощью многослойных красок и трафаретов любой человек сможет сделать для обычных банок для хранения продуктов симпатичные наклейки, на которых будет написано содержимое этих банок. Их можно хранить на верхних полках шкафчиков возле инструментов для выпечки или на столешнице рядом с кофеваркой для удобства доступа.

4. Стеклянные чаши

Стеклянные чаши для готовки и прочих нужд.

Стеклянные чаши представляют собой универсальный и многозадачный инструмент на кухне, поскольку они экономят столь важное пространство для хранения. Их можно использовать как для готовки, так и для сервировки готовых блюд.

5. Кастрюли и сковородки

Правильная шуфляда для хранения кастрюль и сковородок.

Использование углового пространства возле кухонных шкафчиков с применением выдвижных систем является функциональным и экономит время (как и усилия). Почему бы не использовать такие легко настраиваемые штуки, которые позволят сэкономить довольно много места.

6. Угловые шкафы

Использовать пространство, которое не пригодится.

Еще один творческий способ использовать угловое пространство в кухонной мебели — это сделать вращающиеся полки в угловых шкафах. С помощью легкого движения руки можно будет легко добраться к желаемой посуде.

7. SuperCabinet

Очень полезный шкаф.

В кухнях, в которых нет кладовых, не скоропортящиеся продукты могут занимать ценное пространство в шкафах. Вместо только, чтобы громоздить коробки и банки друг на друга, можно установить подобный многофункциональный шкаф. Это устройство одновременно работает как многоуровневые стойки и выдвижные полки.

8. Откидной лоток

Удобное место для хранения.

Губки, чистящие щетки и мыло для посуды можно хранить в подобном удобном откидывающемся лотке. Расположенный под раковиной, он использует пространство, которое обычно игнорируется. Этот лоток устойчив к пятнам и изготовлен из влагостойкой пластмассы.

9. Раковина Base SuperCabinet

Правильно организованное пространство под раковиной.

Пространство под раковиной будет не настолько жутким, если правильно организовать его. Подобное выдвижное устройство со специальным поддоном, на который поместятся все губки, чистящие средства и тряпки.

10. Организация ящика для мелочей

Для идеального порядка на кухне.

У каждого есть ящик, в которой сбрасывают всяческие мелочи наподобие ножниц, скрепок, скотча и т. д. Если разделить его на отдельные секции, то хранение подобных вещей можно будет сделать намного упорядоченным и их больше не придется подолгу искать.

11. Кладовая

Кладовка на кухне - идеальное место для хранения.

В небольших кухнях обычно нет кладовых, и вместо того, чтобы использовать лишнее пространство в кухонных шкафчиках для хранения продуктов, можно сделать креативную вертикальную выдвижную стойку. Такая штука подойдет даже для самых узких пространств между обычными кухонными тумбочками или шкафами.

12. Контейнеры для хранения пищевых продуктов

Контейнеры для пищевых продуктов.

Обычно мало кто задумывается о том, в чем он хранит муку, макароны и т. д. Для этого стоит использовать стеклянные контейнеры с воздухонепроницаемыми крышками.

13. Шкафчик для веника и швабры

Шкафчик для веника и швабры.

Веники и швабры явно не вписываются даже в самый визуально привлекательный дизайн кухни. Поэтому стоит их хранить в отдельном закрытом кухонном шкафу вместе с чистящими растворами и совками.

14. Система Wall Manager

Чтобы помнить обо всех делах.

Можно создать настоящий домашний органайзер, который будет напоминать о всех предстоящих событиях. Wall Manager использует два параллельных горизонтальных стержня, крепящиеся к стене. На них надеваются организационные аксессуары, такие как доска для заметок мелками и стикеров, а также подвесная папка для бумаг. Ее можно использовать как некий координационный центр дома, чтобы отслеживать списки дел, сортировать исходящую и входящую почту и хранить важные документы под рукой.

15. Стойка-«водопад» для специй

Чтобы специи бели в порядке.

С подобной умной стойкой для специй больше никогда не придется снова шарить по «задворкам» настенного шкафа, чтобы найти перец или корицу. Стойка устанавливается в любой тип кухонного шкафа.

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