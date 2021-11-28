17 секретов, которые помогут легко справиться с бытовыми проблемами

Маленькие хитрости для решения больших проблем.

1. Как правильно повесить свитер

Чтобы свитер не вытягивался.

2. Чтобы мусорный пакет не сползал в ведро

Правильная фиксация мусорного пакета.

3. Ледяной мешок

Холодный компресс на все случаи жизни.

4. Как правильно держать бокал с вином

Будьте элегантны!

5. Правильно носить наушники

И даже наушники нужно уметь носить правильно.

6. Качественная защита от капель

И кисть никогда не провалится.

7. Универсальные чехлы для одежды

Прячем зимнюю одежду на лето.

8. Компактное и удобное хранение в холодильнике

Оригинальный способ хранения продуктов в холодильнике.

9. Чистка серебра

Чистим серебро.

10. Удобная подставка для смартфона

Из того, что под рукой.

11. Непромокаемая обувь

И даже тряпичные тапочки могут быть непромокаемыми.

12. Остатки Нутеллы

Доедаем Нутеллу до капли.

13. Как хранить рулоны

Как хранить обои и бумагу правильно.

14. Водный баланс

Контроль потребления воды.

15. Чтобы наушники больше не путались

Храним наушники правильно.

16. Контейнер для еды

Контейнер для еды может быть и таким.

17. Как зафиксировать ковер

Чтобы ковёр не скользил по полу.