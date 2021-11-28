17 секретов, которые помогут легко справиться с бытовыми проблемами

Маленькие хитрости для решения больших проблем.
В жизни и без того полно сложностей, чтобы ими наполнять еще и повседневность. Мало кто догадывается, но существует множество вариантов того, как облегчить себе жизнь, достаточно лишь начать делать привычные дела по-другому. В этой статье представлено 17 различных трюков, которые, наверняка, пригодятся каждому.
1. Как правильно повесить свитер
Чтобы свитер не вытягивался.
Ширина плеч зачастую превышает ширину вешалок, из-за чего кофты на них висят ненадежно и временами падают, а иногда нестыковка в размерах становится причиной деформации изделия. И чтобы таких неприятностей больше не случалось, нужно просто вешать свитера иначе, а точнее не вешать, а складывать.
Для этого на ровной поверхности разложите изделие, затем сложите его пополам, а сверху положите вешалку так, чтобы крючок от нее попал в область подмышки. Теперь просто оберните изделие вокруг вешалки и все, можете не опасаться, что свитер спадет.
2. Чтобы мусорный пакет не сползал в ведро
Правильная фиксация мусорного пакета.
Наверное, многим знакома ситуация, когда мусорный пакет проваливается в емкость, вследствие чего смысл его нахождения в ведре теряется. Чтобы такого не случалось, во-первых, пакеты лучше покупать с ручками или использовать те, что дают в супермаркетах. Во-вторых, к ведру нужно прикрепить крючки на клейкой основе, которые продаются в хозяйственных магазинах. Теперь, когда будете погружать пакет в ведро, просто закрепите его ручки на крючках, и больше он сползать не будет.
3. Ледяной мешок
Холодный компресс на все случаи жизни.
Если в доме живут спортсмены, которые подвержены травмам, или дети, которые регулярно получают ушибы, то такой мешок просто необходим. К пострадавшему месту полезно прикладывать что-то холодное, и чтобы не размораживать продукты, можно сделать следующее. Потребуется пакет с zip-lock, медицинский спирт и вода. Смешайте воду и спирт в пропорции 1 к 3 соответственно, залейте жидкость в пакет, плотно закройте его и поместите в морозилку. Готово.
4. Как правильно держать бокал с вином
Будьте элегантны!
Как бы красиво не смотрелось и как бы удобно не было, держать бокал с вином за фужер неправильно. Для этого у бокала есть длинная ножка. А все дело в том, что температура тела очень быстро согревает напиток, что приводит к потере первичных вкусовых качеств вина.
5. Правильно носить наушники
И даже наушники нужно уметь носить правильно.
Вакуумные, вертикальные и наушники-капельки сейчас на пике своей популярности, но все они имеют одну неприятную особенность — они часто выпадают из ушей, особенно во время прогулок или пробежки. Чтобы наушники сидели плотнее и не выскакивали откуда не следует, надевайте их в перевернутом состоянии, предварительно заведя провод за ухо.
6. Качественная защита от капель
И кисть никогда не провалится.
Чтобы защитить все вокруг от ненужного загрязнения и более экономно расходовать краску из банки, можно использовать самую обычную канцелярскую резинку. Последнюю нужно натянуть на банку так, как это показано на изображении. И каждый раз, вынимая кисть из банки, нужно просто снимать излишки о натянутую резинку.
7. Универсальные чехлы для одежды
Прячем зимнюю одежду на лето.
Если в плательном шкафу перестало хватать места, или вдруг нагрянул неожиданный переезд, чтобы не тратить время на сбор вещей, их, не снимая с вешалки, можно разом поместить в большой мешок, а сверху затянуть резинками или лентами от самих мешков. Развешивать вещи на месте тоже будет проще и быстрее.
8. Компактное и удобное хранение в холодильнике
Оригинальный способ хранения продуктов в холодильнике.
Продукты, расфасованные по пакетикам, удобно хранить в подвешенном состоянии. Так они не опрокинутся и не будут занимать много места. А чтобы зафиксировать пакеты в висячем состоянии, можно использовать металлические зажимы для бумаг (биндеры).
9. Чистка серебра
Чистим серебро.
Украшения из серебра часто теряют свою привлекательность и требуют регулярной чистки. Вернуть серебру былую красоту можно фольгой и содой. Днище стеклянной посуды застелите фольгой, в отдельной кастрюльке вскипятите воду, после чего всыпьте соду, исходя из пропорции — на 4 литра жидкости 200 г соды. Как только бурная реакция завершится, влейте приготовленный раствор в миску с фольгой, в которую предварительно погрузите украшения из серебра. Подождите несколько минут, а затем извлеките — после такой манипуляции серебро засияет как новое.
10. Удобная подставка для смартфона
Из того, что под рукой.
Любите просматривать видеоролики через смартфон? Тогда вам точно нужна подставка. И чтобы не тратиться специально, заменить ее можно простыми солнечными очками, расположив их так, как показано на фото.
11. Непромокаемая обувь
И даже тряпичные тапочки могут быть непромокаемыми.
Чтобы тряпичная обувь стала непромокаемой, обработайте ее простым пчелиным воском. Тщательно протрите поверхность обуви кусочком воска и все, теперь они имеют водоотталкивающую поверхность.
12. Остатки Нутеллы
Доедаем Нутеллу до капли.
Трудно найти человека, который был бы равнодушным к этому лакомству. И чтобы съесть из банки всю сладость, просто забросьте в нее пару ложек мороженного и подождите, пока оно полностью растает. Хорошенько встряхните и перелейте в бокал — таким образом получится вкусный коктейль с Нутеллой. Кстати, если хочется более «легкого» напитка, вместо мороженного возьмите обычное молоко.
13. Как хранить рулоны
Как хранить обои и бумагу правильно.
Чтобы рулоны в процессе хранения не раскручивались, помещайте их в разрезанные втулки от туалетной бумаги.
14. Водный баланс
Контроль потребления воды.
О том, что для здоровья каждому человеку полезно выпивать в день около полутора литров воды, знают многие. Но записывать количество выпитой жидкости неудобно, а то и вовсе можно забыть об этом. Чтобы процесс проходил без заморочек, возьмите обычную пластиковую бутылку или несколько, в зависимости от размеров, и промаркируйте их по часам, когда нужно выпить очередную порцию и в каком количестве.
15. Чтобы наушники больше не путались
Храним наушники правильно.
Как бы аккуратно не складывались наушники изначально, они все равно спутываются. И чтобы этого не происходило, просто фиксируйте их в сложенном состоянии при помощи миниатюрных крабиков для волос.
16. Контейнер для еды
Контейнер для еды может быть и таким.
Уже прошли те времена, когда музыку сплошь и рядом слушали на дисках, но боксы для их хранения до сих пор остаются во владении большинства. Чтобы те не пылились на полках, им можно найти очень полезное применение, например, хранить в них завтраки. Правда, предварительно их нужно тщательно вымыть.
17. Как зафиксировать ковер
Чтобы ковёр не скользил по полу.
Чтобы ковер не елозил по всей комнате, его можно зафиксировать на одном месте, просто закрепив его с изнаночной стороны на липучки. Последние можно приобрести в любом магазине, торгующем швейной фурнитурой. Ту сторону ленты, которая будет на полу, можно зафиксировать на двухсторонний скотч, а к ковру ее можно пришить потайным швом.
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