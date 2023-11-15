Любопытные факты про поезда

Поезда – один из самых распространенных и удобных видов общественного транспорта. Около миллиона человек пользуются поездами по всему миру каждый день. Поезда невероятно быстрые, и некоторые из них могут доставить вас в нужное место намного оперативнее обычных машин или автобусов.







Вдобавок, риск катастроф и столкновений поездов куда как ниже, чем число автомобильных аварий. Более того, с поездами есть очень много интересных историй, о которых мы вам сейчас и расскажем.



10. Хогвартский Экспресс (Hogwarts Express)

9. Покинутая станция метро

8. От самолетов-камикадзе до поездов-камикадзе

7. Лошадь и телега против парового двигателя

6. Гражданская война в США

5. Появление термина «лошадиная сила»

4. Похоронный поезд президента Линкольна

3. Часовые пояса США

2. Горячка по строительству новых железных дорог

1. Точно по расписанию