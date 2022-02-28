Ядерная артиллерия – оружие, способное уничтожить все живое

В годы Холодной войны появилось много новых видов оружия, которое и сейчас может вызвать ужас у неподготовленных людей. Одним из самых страшных является ядерная артиллерия. Это громадные пушки, способные стрелять ядерными снарядами на 25-30 километров, уничтожая все живое и неживое. Далеко не все знают, что уже много лет они находятся рядом с нами.
1. M65 «Atomic Annie»
25 мая 1953 года, в 8:31 утра, на полигоне в штате Невада более 3000 военных наблюдали за ядерным взрывом. Это были испытания «Атомной Энни» – американской пушки, которая запустила снаряд громадной мощности. Он пролетел 11 километров примерно за 9 секунд и взорвался, как 15000 тонн тротила. Это была важная веха в развитии оружия, ведь до этого в боевых условиях ядерные бомбы сбрасывали с самолетов или доставляли ракетами.
Орудие М65, прозванную «Atomic Annie» («Атомная Энни»), создали в самом начале Холодной войны для сдерживания возможного советского наступления на Западную Германию и Южную Корею. Эта пушка калибром 280 миллиметров выстреливала специальный заряд на расстояние до 30 километров.
После успешных испытаний было произведено 20 орудий «Атомная Энни», каждое из которых стоило $800000 долларов. Их отправили в Европу и Корею, но кроме единственного испытания на полигоне, M65 больше не применяли. Пушка стояла на вооружении до 1963 года, когда стало ясно, что имеющиеся ракеты малой и средней дальности могут успешно ее заменить.
Тягач с орудием М65 в Абердине, штат Мэриленд, США.
Артиллерийская установка М65 в Форт Силл, штат Оклахома, США.
Пушка «Атомная Энни» в музее Форт Силл, Оклахома, США.
До наших дней сохранилось восемь «Атомных Энни», которые можно увидеть в разных городах США.
2. 2А3 «Конденсатор»
В 1955 году в СССР начали проектировать свою пушку и миномет, которые могли стрелять ядерными зарядами. В отличие от американской М65, советские разработчики решили поставить их на гусеничную тягу.
А уже в 1957 году во время парада на Красной площади прошли четыре самоходные артиллерийские системы 2А3 «Конденсатор». Это были установки длиной 20 метров и массой 64 тонны. Пушка калибром 406 мм предназначалась для стрельбы как обычными, так и ядерными боеприпасами.
Советская САУ «Конденсатор» принимает участие в параде на Красной площади, 1957 год.
Самоходная артиллерийская установка 2А3 «Конденсатор» в музее.
К сожалению, кроме этих экзмпляров, больше «Конденсатор» не выпускали, в серию ядерная пушка не пошла. В наши дни артиллерийскую установку «Конденсатор» можно увидеть в музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург).
3. 2Б1 «Ока»
Модель советского самоходного миномета 2Б1 «Ока».
Одновременно с «Конденсатором» в СССР разрабатывался самоходный миномет калибра 420 мм. Он также был построен в количестве 4 экземпляров и участвовал в московском параде 7 ноября 1957 года.
«Конденсатор» и «Ока» – самоходные установки, поразившие всех.
Самый большой в мире миномет «Ока» принимает участие в параде на Красной площади, ноябрь 1957 года.
Иностранные представители были поражены размерами «Оки» и «Конденсатора». Журналисты западных изданий писали, что эти советские артиллерийские системы – бутафория, не пригодная к боевым действиям. И он были близки к правде. На испытаниях оба типа ядерных пушек показали свою низкую надежность. Выстрелы из орудий большого калибра разрушали элементы шасси, срывали с крепления коробку передач.
Самоходный миномет 2Б1 «Ока» в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург).
В 1960 году работы над «Конденсатором» и «Окой» свернули. Правительство и военные решили, что разработка ядерной артиллерии большой мощности нецелесообразна ввиду появления надежных ракетных систем.
4. Ядерные артиллерийские снаряды средних калибров
Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» калибра 240 мм в парадной раскраске.
Отказавшись от «специальной» ядерной артиллерии, в СССР продолжили разработку снарядов менее крупных калибров. Они унифицировались с существующими боеприпасами и могли запускаться из обычных пушек и минометов. Так были разработаны снаряды для САУ «Мста», «Акация», «Гиацинт», «Пион», «Тюльпан», а также несамоходных минометов и артиллерии калибром от 152 мм до 240 мм. Такие снаряды и мины выстреливают на дальность 10-45 километров, а их мощность эквивалентна примерно от 80 до 2500 тонн тротила. Некоторые из них до сих пор находятся на вооружении.
Самоходная дивизионная гаубица 2С19 «Мста-С» калибра 152 мм состоит на вооружении в России, Украине, Белоруссии, Азербайджане и в армиях других стран.
203-мм самоходная пушка 2С7 «Пион».
80-мм артиллерийские установки МК-3-180 ставили на советские легкие крейсеры.
В годы Холодной войны в США также создавали ядерные снаряды среднего калибра и даже выпустили самый маленький из них. Также, предположительно, в наши дни ядерной артиллерией обладают Китай, Индия и Пакистан.
5. Davy Crockett
Ядерная бомба M-388 Davy Crockett на треноге, 1961 год.
Ядерная бомба Davy Crockett (M-388) была названа в честь военного героя Америки Дэвида Крокетта. Это один из самых маленьких снарядов, который предполагалось использовать прямо на поле боя. Проект был разработан в 1950-е годы в Национальной лаборатории в Лос-Аламосе.
Атомную бомбу спроектировали очень маленькой: 78,7 сантиметров длиной и весом 34,5 килограмма. Ее устанавливали на треноге, ставили на джип или гусеничный транспортер. Заряд запускался на расстояние 2-4 километра. Сила взрыва эквивалентна взрыву 10-20 тонн взрывчатки, при этом главный поражающий фактор – ионизирующее излучение. Фактически, это была «грязная бомба», которая заражала местность радиоактивными частицами.
Безоткатная артиллерийская система XM29 установлена на джипе.
В 1962 году в Неваде провели 2 ядерных взрыва бомб Davy Crockett, которые подтвердили их эффективность. Всего было выпущено 2100 бомб, которые предполагалось использовать против наступающих советских войск в Германии и в Корее.
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