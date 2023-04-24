Времена года сменяют друг друга, и чем дальше от экватора и полюсов, тем ярче выражен каждый сезон. Давайте вообразим, что это вдруг перестало происходить, и всё замедлилось, как в Вестеросе, где на зиму уходят целые года.
Для начала скажем, что такое может произойти в одном из полушарий, если Земля перестанет вращаться по орбите где-то в декабре или июне. А также в том случае, если её орбита переместится значительно дальше от Солнца, тогда холодно станет на всей Земле, а не только на одном из полушарий. Физика уверенно говорит нам, что такого не случится. Однако допустим, что Земля больше не вращается вокруг Солнца.
Тогда снег будет накапливаться и накапливаться, так как он даже слегка подтаивать не сможет. Даже в городах зима будет чистенькой, ведь снежный покров будет постоянно обновляться. Очень тяжело придётся животным и лиственным деревьям. Многие пищевые цепочки разрушатся. Если взять лягушек, которые зимуют, замедляя до минимума свой метаболизм, то они в таком состоянии не смогут пролежать даже пару лет. Им нужно питаться, и все они умрут от голода. С медведями ситуация тоже будет удручающей. От голода они проснутся, и тайга наполнится разъярёнными ослабленными медведями-шатунами. В тайгу в вестеросскую зиму лучше вообще не соваться. Популяция медведей сильно сократится, возможно, они тоже вымрут.
Если зима затянется на столетия или даже тысячелетия, то земной шар обрастёт существенными ледяными шапками, как на Антарктиде. Такие шапки появятся над Канадой, севером США, Европой и Россией, если долгая зима застанет планету с декабря по февраль. А вот если с июня по август, то ледяные шапки вырастут над Чили, югом Аргентины и югом Новой Зеландии.
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Что, если зима длилась бы годами, как в «Игре престолов»?
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