Почему единственная россиянка, живущая среди папуасов на острове Сумба, считает его похожим на СССР

Кажется, что может быть общего у затерянного в Индийском океане острова с огромной страной, которой сегодня даже не существует? На первый взгляд, на самом деле ничего. Для понимания имеющегося сходства нужно жить на Сумбе, а не бывать там в качестве туриста, общаться с местными жителями, понимать, о чём они думают и как выстраивают свой быт вообще, и отношения с людьми в частности. И, наверняка, нужно этот остров любить так, как любит его единственная россиянка, выбравшая Сумбу для постоянного места жительства.
Рычаг давления
Наиля и местный житель.
Наиля Ахундова живет на острове уже шесть лет и даже привычно употребляет слова «у нас на Сумбе», «мы на Сумбе». Ей нравится особая атмосфера, царящая в этом месте, она увлечённо изучает обычаи и традиции сумбанцев и даже научилась понимать своих соседей. К примеру, она точно знает о том, что для папуасов деньги – не главное.
Наверняка, многие помнят или слышали от представителей старшего поколения о том, что во времена Советского Союза деньги на самом деле не стояли во главе угла. Ну, по крайней мере, именно эта идея продвигалась в массы. Конечно, на Сумбе никто о коммунизме не мечтает, но деньги здесь не считаются большой ценностью, хотя их у обычных людей либо очень мало, либо нет вообще.
Наиля Ахундова с местными жителями.
И они вовсе не являются стимулом для работы. Когда Наиля предложила двум «мальчикам» покрасить потолок и получить за свои труды по 10 долларов, они согласились. Правда, никакого энтузиазма у них это не вызвало. И, вместо того, чтобы быстро покрасить пресловутый потолок, милые сумбанцы занимались долгими подготовительными мероприятиями. Мыли кисточки, заносили козлы, с удовольствием пили кофе «странной миссис», и всё это на протяжении целой недели.
Наиля с одним из своих помощников.
Работа пошла лишь после того, как наёмные работники увидели у хозяйки бутылку местного пива. В тот же день они окончили покраску потолка и отрывались от работы лишь для того, чтобы задать вопрос, когда же они получат своё вознаграждение, ту самую вожделенную бутылку пива стоимостью 2 доллара. У них не возникло даже мысли о том, что, получив каждый свои 10 долларов, они могли купить 10 таких бутылок на двоих. Деньги-то – не главное! Как и логическое мышление.
Шаман с Сумбы.
Кстати, кроме пива, другие спиртные напитки здесь купить невозможно. Почти как в СССР времён антиалкогольной компании. С тем лишь отличием, что в Советском Союзе алкоголь всё же был, только продавался он в определённое время. Здесь купить его можно, но с большими сложностями и очень дорого. Если же учесть тот факт, что сумбанцы алкоголь любят, то пьют они всякие бражки с разными названиями. Туак – это самогон, арак – рисовая водка, брем и сопи – рисовое вино. И все виды напитков производятся в домашних условиях.
«На лицо ужасные, добрые внутри»
Наиля с местными жителями.
Мужчины здесь повсеместно ходят с мачете, но это страшно только на первый взгляд. На самом деле сумбанцы с радостью помогают даже иностранным туристам, которые приезжают посмотреть на местную экзотику. Они постараются объяснить дорогу, будут качать вместе с незадачливым путешественником спустившее колесо и даже нальют чашку кофе без денег, просто так. Папуасы на самом деле очень добры. Правда, на пути их желания поддержать растерявшегося на острове иностранца может стоять только одно чувство: страх. Они сами в состоянии испугаться этих странных белых, потому что никогда нельзя знать, что у них на уме.
На Сумбе, как в СССР
На Сумбе целуются носами.
Наиля Ахундова в своём блоге с лёгкой иронией пишет о том, что на Сумбе, как в СССР, дети есть, а вот самой интимной жизни как бы и нет. Но папуасы ушли гораздо дальше. Они просто не особенно заморачиваются по этому поводу, не предъявляют друг к другу претензий и не видят никаких проблем в отношениях. Невинность для них не несёт никакой ценности, а наличие ребёнка, родившегося до брака, не является препятствием для создания семьи.
Интимная жизнь не возводится во главу угла, здесь всё просто и понятно. Нет никаких рамок и границ, нет запретов, но при этом нет и всеобщего разврата. Всё очень скромно. Девушки на Сумбе не носят декольте, короткие шорты и не оголяют живот, красятся очень сдержано, но в отношения с мужчинами могут вступать довольно рано. В основе их воспитания лежит очень простой постулат: если нет запретов, то нет и желания их нарушать.
Наиля Ахундова.
Вообще же Сумбу с полным правом можно назвать островом свободы. Здесь можно улыбаться каждому встречному и громко смеяться, а самое главное - здесь нет никаких ограничений, кроме собственной совести. И это на самом деле очень здорово, попасть туда, где тебя ничто не угнетает.
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