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Почему единственная россиянка, живущая среди папуасов на острове Сумба, считает его похожим на СССР


Почему единственная россиянка, живущая среди папуасов на острове Сумба, считает его похожим на СССР

 

Кажется, что может быть общего у затерянного в Индийском океане острова с огромной страной, которой сегодня даже не существует? На первый взгляд, на самом деле ничего. Для понимания имеющегося сходства нужно жить на Сумбе, а не бывать там в качестве туриста, общаться с местными жителями, понимать, о чём они думают и как выстраивают свой быт вообще, и отношения с людьми в частности. И, наверняка, нужно этот остров любить так, как любит его единственная россиянка, выбравшая Сумбу для постоянного места жительства.


Рычаг давления


Наиля и местный житель.

Наиля и местный житель.


Наиля Ахундова живет на острове уже шесть лет и даже привычно употребляет слова «у нас на Сумбе», «мы на Сумбе». Ей нравится особая атмосфера, царящая в этом месте, она увлечённо изучает обычаи и традиции сумбанцев и даже научилась понимать своих соседей. К примеру, она точно знает о том, что для папуасов деньги – не главное.

Наверняка, многие помнят или слышали от представителей старшего поколения о том, что во времена Советского Союза деньги на самом деле не стояли во главе угла. Ну, по крайней мере, именно эта идея продвигалась в массы. Конечно, на Сумбе никто о коммунизме не мечтает, но деньги здесь не считаются большой ценностью, хотя их у обычных людей либо очень мало, либо нет вообще.
Наиля Ахундова с местными жителями.

Наиля Ахундова с местными жителями.

 

И они вовсе не являются стимулом для работы. Когда Наиля предложила двум «мальчикам» покрасить потолок и получить за свои труды по 10 долларов, они согласились. Правда, никакого энтузиазма у них это не вызвало. И, вместо того, чтобы быстро покрасить пресловутый потолок, милые сумбанцы занимались долгими подготовительными мероприятиями. Мыли кисточки, заносили козлы, с удовольствием пили кофе «странной миссис», и всё это на протяжении целой недели.
Наиля с одним из своих помощников.

Наиля с одним из своих помощников.

 

Работа пошла лишь после того, как наёмные работники увидели у хозяйки бутылку местного пива. В тот же день они окончили покраску потолка и отрывались от работы лишь для того, чтобы задать вопрос, когда же они получат своё вознаграждение, ту самую вожделенную бутылку пива стоимостью 2 доллара. У них не возникло даже мысли о том, что, получив каждый свои 10 долларов, они могли купить 10 таких бутылок на двоих. Деньги-то – не главное! Как и логическое мышление.
Шаман с Сумбы.

Шаман с Сумбы.

 

Кстати, кроме пива, другие спиртные напитки здесь купить невозможно. Почти как в СССР времён антиалкогольной компании. С тем лишь отличием, что в Советском Союзе алкоголь всё же был, только продавался он в определённое время. Здесь купить его можно, но с большими сложностями и очень дорого. Если же учесть тот факт, что сумбанцы алкоголь любят, то пьют они всякие бражки с разными названиями. Туак – это самогон, арак – рисовая водка, брем и сопи – рисовое вино. И все виды напитков производятся в домашних условиях.

«На лицо ужасные, добрые внутри»


Наиля с местными жителями.

Наиля с местными жителями.

 

Мужчины здесь повсеместно ходят с мачете, но это страшно только на первый взгляд. На самом деле сумбанцы с радостью помогают даже иностранным туристам, которые приезжают посмотреть на местную экзотику. Они постараются объяснить дорогу, будут качать вместе с незадачливым путешественником спустившее колесо и даже нальют чашку кофе без денег, просто так. Папуасы на самом деле очень добры. Правда, на пути их желания поддержать растерявшегося на острове иностранца может стоять только одно чувство: страх. Они сами в состоянии испугаться этих странных белых, потому что никогда нельзя знать, что у них на уме.

На Сумбе, как в СССР


На Сумбе целуются носами.

На Сумбе целуются носами.

 

Наиля Ахундова в своём блоге с лёгкой иронией пишет о том, что на Сумбе, как в СССР, дети есть, а вот самой интимной жизни как бы и нет. Но папуасы ушли гораздо дальше. Они просто не особенно заморачиваются по этому поводу, не предъявляют друг к другу претензий и не видят никаких проблем в отношениях. Невинность для них не несёт никакой ценности, а наличие ребёнка, родившегося до брака, не является препятствием для создания семьи.

Интимная жизнь не возводится во главу угла, здесь всё просто и понятно. Нет никаких рамок и границ, нет запретов, но при этом нет и всеобщего разврата. Всё очень скромно. Девушки на Сумбе не носят декольте, короткие шорты и не оголяют живот, красятся очень сдержано, но в отношения с мужчинами могут вступать довольно рано. В основе их воспитания лежит очень простой постулат: если нет запретов, то нет и желания их нарушать.
Наиля Ахундова.

Наиля Ахундова.

 

Вообще же Сумбу с полным правом можно назвать островом свободы. Здесь можно улыбаться каждому встречному и громко смеяться, а самое главное - здесь нет никаких ограничений, кроме собственной совести. И это на самом деле очень здорово, попасть туда, где тебя ничто не угнетает.

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Почему единственная россиянка, живущая среди папуасов на острове Сумба, считает его похожим на СССР

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Почему единственная россиянка, живущая среди папуасов на острове Сумба, считает его похожим на СССРПодписаться на мой Instagram
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