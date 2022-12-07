Как красиво оформить рукав с помощью резинки

Внешний вид манжетов способен преобразить вещь, сделав ее более нарядной и изысканной. Существует много способов оформления низа рукава. Один из самых простых способов — с помощью широкой резинки.



Для того чтобы красиво оформить низ рукава с резинкой воспользуйтесь следующей интереснойметодикой.

По низу открытого рукава пристрочите широкую резинку, слегка растягивая основную ткань.







Отверните резинку на изнаночную сторону. Портновским мелком отметьте на ткани ширину резинки.







Прокладывайте на машинке строчку змейку.







Очень простая работа позволит получить красивый манжет.







Простой способ красивого оформления манжета с помощью резинки смотрите на видео:

