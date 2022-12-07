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Как красиво оформить рукав с помощью резинки

Внешний вид манжетов способен преобразить вещь, сделав ее более нарядной и изысканной. Существует много способов оформления низа рукава. Один из самых простых способов — с помощью широкой резинки.

Для того чтобы красиво оформить низ рукава с резинкой воспользуйтесь следующей интереснойметодикой.
По низу открытого рукава пристрочите широкую резинку, слегка растягивая основную ткань.

Как красиво оформить рукав с помощью резинки

Отверните резинку на изнаночную сторону. Портновским мелком отметьте на ткани ширину резинки.

Как красиво оформить рукав с помощью резинки

Прокладывайте на машинке строчку змейку.

Как красиво оформить рукав с помощью резинки

Очень простая работа позволит получить красивый манжет.

Как красиво оформить рукав с помощью резинки

Простой способ красивого оформления манжета с помощью резинки смотрите на видео:


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