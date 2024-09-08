С нами не соску...
25 малоизвестных и весьма любопытных фактов о древнеегипетских богах


Бог-крокодил Себек.

Бог-крокодил Себек.

Древние египтяне были весьма религиозны. Их пугали многие непонятные явления, и они верили в сверхъестественное. Возможно, именно это и подтолкнуло людей к созданию пантеоне древних египетских богов. Сегодня речь пойдет об интересных фактах, связанных с древнеегипетскими богами и религиозной системой Древнего Египта.


1. Додинастический Египет


Анимистическая религиозная традиция./Фото: list25.com

Анимистическая религиозная традиция./Фото: list25.com

 

Как и многие молодые религиозные традиции, религия в додинастическом Египте была преимущественно анимистической. Считалось, что различные животные, растения или вещи являются вместилищем духов.

2. Бог на краю пустыни


Анубис./Фото: list25.com

Анубис./Фото: list25.com

 

Многие из сегодняшних известных египетских богов восходят к этим анимистическим традициям. К примеру, бога смерти и похорон Анубиса изображали с головой шакала, поскольку этих животных часто замечали на краю пустыни, где египтяне хоронили своих умерших.

3. Бог-крокодил


Себек./Фото: list25.com

Себек./Фото: list25.com

 

У древних египтян был бог-крокодил (по крайней мере, у него была голова крокодила). Себек был одним из из самых влиятельных и самых "долгосрочных" богов. Будучи хранителем водных путей, Себек наслаждался поеданием мяса, как и большинство крокодилов. Для того, чтобы выказать почитание этому богу, многие древнеегипетские храмы держали живых крокодилов в бассейнах.

4. 2000 богов


Локализация по-египетски./Фото: list25.com

Локализация по-египетски./Фото: list25.com

 

Хотя у древних египтян было более 2000 богов, большинство из них были известны локально — в определенных регионах страны.

5. Школы религиозной мысли


Ветви религии./Фото: list25.com

Ветви религии.
/Фото: list25.com

 

Подобно тому, как сегодня существует несколько ветвей христианства (православие, католицизм, протестантство и т. д.), у древних египтян также было несколько школ религиозной мысли. Причем представители каждой из них утверждали, что их школа важнее остальных.

6. Цикличность и противоположность


Ра и Нут./Фото: list25.com

Ра и Нут./Фото: list25.com

 

У бога солнца Ра одна из самых интересных историй среди всех древнеегипетских богов. Каждую ночь этого бога съедала богиня неба Нут, а со следующим восходом солнца он возрождался.

7. 3000 лет поклонения


Древнейшая религия./Фото: list25.com

Древнейшая религия./Фото: list25.com

 

Поклонение египетским богам было одной из самых прочных религий в мире, которая длилась более 3000 лет. К примеру, буддизм существует в течение всего 2500 лет, христианство — 2 000 лет, а мормонам и вовсе 200 лет.

8. Национальное божественное"слияние"


Амон-Ра./Фото: list25.com

Амон-Ра./Фото: list25.com

 

Всякий раз, когда новый фараон приходил к власти, он часто объявлял о том, что главным богом становится другое божество. Например, когда власть перешла к Фивам во времена Среднего царства (2000 - 1700 г.г. до н.э.), Амон стал "национальным" богом после "слияния" с Ра, став Амоном-Ра.

9. Лев или кошка...


Покой... или гнев!/Фото: list25.com

Покой... или гнев!/Фото: list25.com

 

Помимо происхождения от анимистических верований древних египтян, у изображения богов и головами животных было в богов было еще одно важное применение: это показывало настроение божества. К примеру, если бог гневался, то его голова могла быть изображена в виде грозного льва, а если спокойный — то в виде головы кошки.

10. Тело человека и голова животного


Сфинкс./Фото: list25.com

Сфинкс./Фото: list25.com

 

Боги наиболее часто изображались с телом человека и головой животного. Также подобные изображения часто использовались для представления царей.

11. Крест с петлей


Анкх./Фото: nepoznannii.ru

Анкх./Фото: nepoznannii.ru

 

Египетские боги часто изображались с таинственным символом Анкх. Символизирующий вечную жизнь, этот крест с петлей был известен как ключ к жизни, а также воплощение неизменности и вечности правил.

12. Красная и желтая кожа


Половой вопрос богов.../Фото: list25.com

Половой вопрос богов.../Фото: list25.com

 

С первого взгляда может показаться трудным различить пол бога на многих древних картинах. На самом деле, богов-мужчин было принято изображать с темной красновато-коричневой кожей, а богинь - с желтой кожей, чтобы показать их затворнический образ жизни.

13. Скорпионы и кошмары


Бог Бес.

Бог Бес.

 

Бог Бес был одним из самых оживленных и веселых богов в Древнем Египте. Он считался богом младенцев и матерей, семейного очага, ночных кошмаров и даже укусов скорпионов.

14. Политеистический Египет


Культ Атена./Фото: list25.com

Культ Атена./Фото: list25.com

 

Древний Египет был политеистическим в течение большей части своего существования, за исключением короткого периода во время XVIII династии, когда фараон Эхнатон вынудил страну стать монотеистической. В то время существовал культ Атена.

15. Демоны бессмертны


Демоны там, демоны тут.../Фото: list25.com

Демоны там, демоны тут.../Фото: list25.com

 

Помимо богов, демоны также играли важную роль в системах верований древних египтян. Хотя они были более могущественными, чем люди, но менее могущественными, чем боги. Как правило, демоны были бессмертными и могли присутствовать в нескольких местах одновременно.

16. Символ возрождения и защиты


Скарабей./Фото: list25.com

Скарабей./Фото: list25.com

 

Один из самых известных символов Древнего Египта, скарабей символизировал возрождение и защиту. Местные жители часто носили амулеты в виде скарабеев для безопасности (ведь богом возрождения был Хепри — бог с головой скарабея).

17. Греки и египтяне


Александр Великий - сын Амона./Фото: list25.com

Александр Великий - сын Амона./Фото: list25.com

 

Древние греки провели много параллелей между своими богами и богами древних египтян. В то время как Александр Македонский шел со своей армией через Египет, он посетил оракула Амона, чтобы спросить у него совета (Амон был чем-то вроде греческого Зевса). Александр был настолько хорошо известен во всем Древнем Египте, что Оракул оазиса Сива даже назвал его сыном Амона.

18. Шу и Тефнут


Свет и Дождь./Фото: list25.com

Свет и Дождь./Фото: list25.com

 

На небесах Египта было одно любопытное несоответствие. Бог сухого воздуха и солнечного света Шу был женат на Тефнут, богине влаги и дождя.

19. Фараон


Божественная суть фараона./Фото: skachat-besplatno-19.tk

Божественная суть фараона./Фото: skachat-besplatno-19.tk

 

Фараон был "посредником" между богами и древними египтянами. Он был должен бережно хранить тонкий баланс, сохраняя хорошие отношения с богами. Местные жители считали, что после смерти фараон становился богом, если его сердце весило меньше, чем перо.

20. Тело женщины и голова кошки


Богиня Баст.kotello.ru

Богиня Баст.kotello.ru

 

Богиня Баст имела тело женщины и голову кошки. Последователи ее культа настолько почитали кошек, что даже мумифицировали этих животных после их смерти. Рядом с основным храмом этой богини в городе Бубастис археологи обнаружили огромное кладбище мумифицированных кошек.

21. Религия для избранных


Тот самый храм./Фото: list25.com

Тот самый храм./Фото: list25.com

 

Религиозная жизнь в Древнем Египте была в значительной степени элитарной. Только священникам, жрицам, фараону и некоторым членам его семьи было разрешено входить в храмы. Обычные египтяне должны были оставаться у ворот храма.

22. Бог - есть, культа - нет...


Бог Геб./Фото: list25.com

Бог Геб./Фото: list25.com

 

Несмотря на всю его важность, у бога Геба никогда не было культа, как у других богов, таких как Осирис и Амон. Считалось, что смех бога Земли вызывал землетрясения.

23. Благовония и макияж


Аромапоклонение./Фото: allwantsimg.com

Аромапоклонение./Фото: allwantsimg.com

 

Древние египтяне воздвигали бесчисленные статуи своих богов, омывая их пахнущей лотосами водой и смазывая их маслами. Они даже одевали статуи в ювелирные изделия, одежду и наносили им макияж.

24. Бог хаоса


Сет./Фото: list25.com

Сет./Фото: list25.com

 

Один из самых ненавистных богов древних египтян был Сет — бог хаоса, путаницы и войны. У него было человеческое тело и голова животного, которое египтологи так не смогли идентифицировать. Сета в основном ненавидели за убийство его брата Осириса с целью захватить трон богов.

25. Защита от магии


Глаз Гора./Фото: list25.com

Глаз Гора./Фото: list25.com

 

Один из самых отличительных признаков древних египтян, "Глаз Гора" часто носили в качестве защитного амулета. Считалось, что амулет обладает возможностью исцелять и воскрешать, а также защищать своего владельца от магии.

источник

