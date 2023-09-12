Как в XIX веке использовали мышьяк и почему некоторым он действительно «помогал»

Конечно, современная медицина тоже не всемогущая, но то как далеко она шагнула за последние 100 лет, впечатляет не на шутку. Болезни, которые раньше были смертельными, или которым даже названия раньше не было, сейчас успешно лечатся. Да что там говорить — и сами лекарства стали более щадящими. Врачи в XIX веке могли выписывать своим пациентам настоящие яды — иногда в невероятно больших дозах — и все равно это считалось «во благо».
Порода с мышьяком.
Яды считались неотъемлемым элементом в китайской медицине. Однако на восктоке они все же чаще применялись в довольно скромных дозах и лишь как одна из частей смесей со многими компонентами. В Европе же были не редки случаи, когда врачи намеревались «убить болезнь» с помощью таких агрессивных средств, предполагая, что вред, который будет нанесен болезни все равно будет больше, чем вред самому человеку.
Медицинское средство с мышьяком.
Так, например, врачи еще буквально сто лет назад активно выписывали мышьяк как лечение от сифилиса. Пенициллин будет открыт только в 1928 году Александром Флемингом, и до этого времени агрессивные лекарства были по-настоящему агрессивны сразу и к болезни, и к человеку, убивая их обоих одновременно.
Мышьяк, например, не считали настолько серьезным ядом. В Европе его активно использовали в различных целях, в том числе и для косметических средств — смешивая его с уксусом и мелом, женщины таким образом старались выбелить свою кожу. Мышьяк также использовался для обработки некоторых тканей, особенно тех, что шли на дорогие костюмы состоятельных людей.
Горные районы Штирии.
Но мало какие проблемы от мышьяка можно было сравнить с теми, которые получали австрийцы из Штирии. Жители этой провинции Австрии были довольно долго известны как завзятые поедатели мышьяка. Речь идет о жителях гор, которым приходилось регулярно взбираться на горные склоны и проходить большие расстояния. Вот как раз для развития у себя большей выносливости они и употребляли мышьяк.
В 1851 году в одном из медицинских журналов Вены напечатали статью об этих «арсенофагах». В статье рассказывалось, что горные жители Австрии поедают мышьяк чуть ли не гостями, и от этого становятся здоровее, и дольше не стареют, и физически они становятся выносливей, и судя по всему, вообще мышьяк делает их более счастливым.
Штирия.
Жители Штирии действительно поглощали мышьяк в совершенно немыслимых дозах. Каждое утро за кофе они проглатывали кусочки мышьяка: обычно размер кусочка был равен зернышку чечевицы, однако некоторые пожилые австрийцы могли легко съесть за завтраком по четыре таких «зернышка». Обычного человека такой объем яда убивал бы в считанные секунды. Однако австрийцы не умирали. Более того — они действительно выглядели очень даже здоровыми — розовощекими, упитанными, выносливыми.
Реклама мышьяка.
Что особенно интересно — без очередной дозы мышьяка у «арсенофагов» начиналась настоящая ломка. Синдром отмены выражался в том, что у австрийцев начинал болеть живот, их тошнило, начиналась тревога, запоры, нарушалось дыхание, и только новая порция мышьяка помогала избавиться от этих симптомов. И если такому несчастному вовремя не давали новую дозу любимого яда, он вполне мог умереть.
Стоит ли говорить, что именно после опубликования статьи об «арсенофагах» мышьяк стал так популярен в Европе — и как лечение от венерических заболеваний, избавление от глистов и цепней, и как главный ингредиент для косметических средств. Сколько барышень в погоне за красотой умерло от отравления мышьяком, сейчас даже посчитать. Как на самом деле трудно узнать настоящую цифру погибших от такого же отравления австрийцев — в конце концов, кроме «пыщущих здоровьем» поедателей мышьяка из Штирии были также и те, кто подозрительно быстро умирал.
Мышьяк.
Оди из секретов «арсенофагов» был в том, что кусочки этого вещества были достаточно крупными, чтобы организм успевал его усвоить, и токсическое вещество не накапливалось в теле, а довольно быстро выводилось. Учитывая высокую подвижность горных жителей, с кишечником у них никогда не было проблем, в отличие от чопорных европейских аристократов, избегавших физического труда.
Некоторые из врачей позже писали, что все «арсенофаги», должно быть, были шарлатанами и вместо мышьяка они на самом деле поедали мел. Сейчас, когда есть возможность узнать, какие именно изменения происходят в организме на химическом уровне, можно было бы узнать, действительно ли мышьяк способствовал хорошему здоровью штирийцев или это был обман. Но арсенофагов больше нет — как и желающих испробовать их «диету» на себе. Поэтому этот эпизод, суд по всему, так и останется в истории как очередная загадка. Что, в принципе, не так уж страшно — в конце концов, в современном мире есть огромное количество гораздо более безопасных средств, с помощью которых можно улучшить свое здоровье и внешний вид.
Яд.
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