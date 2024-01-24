Как на самом деле одевались римские легионеры, пренебрегая столичной модой

Римский легионер - каким он был на самом деле? Если поинтересоваться вопросом и ознакомиться с работами ученых-археологов, очень быстро станет понятно, что настоящий легионер достаточно сильно отличался от того, как большинство людей привыкли видеть их в произведениях массовой культуры и школьных учебниках истории.
1. Легионер как он есть
Легионеры были очень разными.|Фото: vk.com. клуб реконструкции Legio V Macedonica. Древний Рим. Реконструкция.
Когда произносят слова «римский легионер», у большинства людей перед глазами возникает античный солдат с огромным прямоугольным щитом, закованным в пластинчатую броню с мечом и дротиком. И конечно, в красной одежде. Но действительно ли так выглядел римский воин на протяжении многих столетий существования одной из величайших империй в истории человечества? На самом деле огромный «вклад» в формирование образа римского солдата внес Голливуд, когда в XX веке стал популярен пеплум – жанр исторического кино об античных и библейских сюжетах.
С тех самых пор созданный кинематографистами образ фактически не менялся. Более того, он настолько укоренился в сознании людей, что бороться с ним крайне сложно. В действительности римские солдаты достаточно сильно отличались от сегодняшнего общего представления. Рим был высокотехнологичной (по меркам античности) цивилизацией с высокой культурой производства и труда, жесткой организацией и мощной экономикой.
Это было причиной и в тоже время следствием появления мощной и современной армии. Ключевое слово - «современной». На протяжении истории республики, а затем и империи, оружейная мода не стояла на месте, она постоянно развивалась. Мелкие изменения в снаряжении легионеров происходили (в среднем) каждые 10-20 лет, крупные – каждые 100 лет. Тем не менее, на протяжении почти всей истории «базис» экипировки фактически не менялся: щит, меч, короткое копье-дротик, броня для тела, шлем.
Легионеры сильно отличались.|Фото: pinterest.ru.
Важно, что, несмотря на унификацию легионов, их общую организацию и снаряжение, на самом деле легионеры были совсем не одинаковыми в разных частях государства. Безусловно, базис снаряжения оставался идентичным, однако отдельные детали и элементы менялись в зависимости от окружающих условий. Совершенно очевидно, что легионы проходившие службу в солнечной Испании, отличались от тех, кто служил на валу Адриана. В первую очередь менялась одежда, о которой мы еще поговорим.
Учитывая все сказанное выше при разговоре о легионере, стоит сразу определиться с историческим периодом, в рамках которого пойдет речь. И раз уж Рим многими людьми воспринимается, как нечто весьма «романтичное», то и говорить мы будем о легионерах самой «романтичной» эпохи – времен Принципата (27 год до н. э. — 284 год н. э): Гай Юлий мертв, гражданская война окончена, подошло к концу правление императора Октавиана Августа, Рим вступает новый период экспансии и процветания. Конкретно речь пойдет о 20-60 годах нашей эры.
Примечание: слово Принципат происходит от латинского principatus (от princeps) — первый сенатор, сенатор, открывающий заседание. Данный термин является условным и используется для обозначения в исторической литературе особой формы монархии, которая совмещает в себе монархические и республиканские черты. Впрочем, республиканское устройство в виде сената, народных собраний (комиции) и магистратур (за исключением цензоров) имело по большей части формальное значение в эпоху Принципата.
2. Во что одевались легионеры
На легионерах было много одежды.|Фото: getwallpapers.com.
Носки – важнейший элемент одежды человека. Пробовали когда-нибудь поносить обувь без носков? После хорошей прогулки ощущения в ногах будут не самыми приятными (в лучшем случае). Ноги можно просто стереть. Теперь представьте, что ходить нужно в металлической плетеной рубахе, поверх которой еще есть тяжеленный пояс с оружием, на голове болтается каска, а на плечо давит сумка со всякой всячиной. Совершенно точно, это снаряжение будет давить и натирать голое тело. Само собой, если его чем-то не защитить. И это есть обычная одежда (конечно, не обычная на самом деле). И именно с одежды начинается не только римский легионер, но и любой другой воин, носивший в истории броню.
Туника - первый элемент экипировки.|Фото: vk.com. клуб реконструкции Legio V Macedonica. Древний Рим. Реконструкция.
Первым и самым главным предметом одежды легионера была туника. Простое и гениальное изобретение. Солдатская туника не отличалась каким-либо изяществом. По сути, это был просто большой и плотный квадратный кусок ткани с прорезями. Археологические находки и работа реконструкторов указывают на то, что самым распространенным материалом для туник в римских легионах был вовсе не лен (в то время этот материал был достаточно дорогим), а шерсть.
Как же так, возмутится большинство людей, представляя себе при слове «шерсть» любимый бабушкин свитер. Разве могли выходцы знойной Италии носить нечто подобное. Очень даже могли, ведь речь идет о шерсти тонкой выделки. В тунике из шерсти не было жарко, как раз наоборот, она обладала отличными терморегулирующими свойствами. А самое главное, она была простой в изготовлении, а значит дешевой. Важно, что туника из плотной шерсти отлично работала в качестве подопечной одежды, предотвращая получение травм из-за натирания тела снаряжением. Очевидно, что у каждого легионера туник могло быть несколько. Скорее всего, их было две: повседневная и выходная. Одну носили в походе, бою и при выполнении любых других служебных обязанностей. Вторую могли одевать в лагере.
Вот так носился шарф. |Фото: youtube.com.
Вторым важным предметом в гардеробе легионера был шарф. Конечно, не теплый шарф, который мама повязывает детям зимой, чтобы они не простыли. Шарф представлял собой достаточно большой кусок все той же шерсти. По сути, был «портянкой для шеи». Использовался для того, чтобы лучше защитить плечи и шею от натирания кольчугой (ведь именно на эти части тела приходилась основная нагрузка). Очевидно, что шарфы (как и туники) у легионеров были повседневные и выходные. Одни использовались во время службы, другие одевали во время торжественных мероприятий. Такие выводы ученые делают, анализируя оставшиеся с тех времен изображения на колоннах.
Современная реставрация.|Фото: viatemporis.net.
Третий важнейший элемент гардероба легионера – это калиги. Как известно, солдат без грамотной обуви – не солдат. Вот римские бойцы на протяжении всей истории носили калиги (от латинского «călĭgae», что означает «сапоги»). Состояла обувь из кожаных чулок и сандалий с ремнями. Подошва была очень толстой и покрывалась шипами. У простых легионеров калиги были максимально простыми, в то время как командный состав мог позволить себе обувь, украшенную серебряными и золотыми элементами.
Интересный факт: скорее всего калиги были исключительно расходным материалом в легионе, так как опыт реконструкций указывает на то, что римская обувь при хождении по грунту достаточно быстро изнашивается.
Носили калиги как на босую ногу, так и с носками. Да, римляне знали, что такое носки и использовали их (не исключено, что проблема правого и левого носка перед ними также стояла). Солдатские носки не раз находили археологи. Сделаны они из шерсти, что подтверждает теорию о том, что вся одежда легионеров была шерстяной. Изготавливали носки (судя по археологическим находкам) самыми разными методами от выплетания иглой до простого сшивания кусков ткани.
Реконструкторы в пенулах.|Фото: vk.com. клуб реконструкции Legio V Macedonica. Древний Рим. Реконструкция.
Четвертый элемент гардероба – это пенула. Пенула – это лучший друг солдата, большой плащ с круглой выкройкой и капюшоном, который надевали и носили поверх всего остального снаряжения. По сути, пенула является обычным пастушьим плащом, который обитатели Средиземноморья прекрасно знали еще со времен бронзового века. В таком плаще можно было укрыться от холода и дождя, в нем можно было нести службу, а самое главное - спать. Запахивался плащ посередине при помощи пуговиц на шпеньках (археологи находят их огромное количество).
Интересный факт: несмотря на определенный уровень унификации в римском войске, жесткого устава до последней пуговицы в форме не существовало. Более того, никакого единообразия привитого в образе легионера Голливудом нет вообще. Археологи находят как деревянные, так и медные пуговицы для пенул. Это указывает на то, что солдаты в вопросах подобных мелочей одевались по принципу «кто на что горазд» и если были деньги, то старались одеться «побогаче». Стилистические солдаты были похожи, но при ближайшем рассмотрении они отличались.
Работал пояс, как корсет.|Фото: pinterest.ru.
Пятый важный предмет – это так называемая «фасция вентралис». В переводе на современный язык – это кушак, пояс, который носили под броней на тунике. У пояса была утилитарная функция – благодаря созданию эффекта корсета, он помогал снять часть нагрузки со спины и плеч, что особенно важно было в походе.
Наконец, стоит упомянуть, что римские легионеры прекрасно знали, чтоб такое штаны. Конечно, данный предмет гардероба в Риме (как и в Греции) считался немыслимым варварством. К слову, о штанах римляне узнали от тех самых «варваров». Плохим тоном в «модных кругах» столицы была даже туника с длинным рукавом, которую носили солдаты. Однако, совершенно очевидно, что для парней, служивших где-нибудь на Британском острове или в Германии, где из леса постоянно выбегали варвары, и погода была такой, что можно было себе что-нибудь гарантированно отморозить, последнее, что волновало – это столичная мода.
Важно понимать, римляне прекрасно адаптировали свои легионы к новым условиям, несмотря на то, что общий стиль и базис оставался неизменным. Они охотно перенимали все лучшее у покоренных народов, о чем особенно красноречиво свидетельствует эволюция оружия. Если римляне могут перенять у варваров меч, почему они не могут перенять штаны?
3. Металлическая шкура
Кольчуга была распространена сильнее всего.|Фото: dervishv.livejournal.com.
Кольчуга – величайшее изобретение бронников. Вид брони, который господствовал на полях сражений почти на протяжении всей военной истории, вплоть до появления и широкого распространения огнестрельного оружия. Кольчуга очень проста в изготовлении (простому обывателю так может не показаться, конечно) относительно любых других видов брони. А самое главное, она предоставляет неплохой уровень защиты. Интересно и то, что на протяжении всей своей истории она фактически не менялась (разве что ее длина).
В Риме кольчугу хорошо знали со времен республики и называли «лорика хамата» (от латинского «lorica hamata», где «hamata» - это крючок). Кстати, переняли кольчугу строители величайшей империи от все тех же варваров с севера, которые регулярно «приходили в гости» к своим южным соседям.
Вопреки популярному мнению, сегментарные доспехи из металлических пластин, известные как «лорика сегментата» (который рисуют почти на каждой картинке с легионером), использовались всего 1.5 века с середины I до конца II века нашей эры и были слабо распространен. Очевидно в силу того, что производить его на порядок сложнее, а уровень защиты растет не слишком сильно.
Римская лорика.|Фото: fishki.net.
Кроме того, у кольчужных доспехов есть и другие преимущества над пластинчатым. Например, кольчуга куда более универсальна. Ее можно одеть на большинство людей, и она не будет нуждаться в подгонке под размер. Делали кольчуги из бронзы и железа. Скорее всего, технология производства была изначально перенята у кельтских племен.
Интересный факт: создавались римские кольчуги по классической схеме – одно кольцо, вплеталось в четыре, и были клёпано-сеченными (один ряд колец заплетался, а другие высекались из цельного материала). Это с одной стороны позволяло обеспечить максимальную прочность доспеха, а с другой упрощало его производство.
Те самые наплечники. pinterest.ru.
От любой другой кольчуги в истории лорика хамата отличается наличием наплечий с застежками, которые очевидно были данью эллинистической военной моде. Кроме того, у кольчужных наплечий была и утилитарная функция. Они повышали жесткость доспеха в самых опасных участках, обеспечивая лучшую защиту. Точно для того же на спине кольчуги, на шее имелась прямоугольная кольчужная нашивка, которая должна была защищать от колючих ударов сверху (через строй). Кстати, наплечные лямки «росли» из этой самой наспинной вставки.
Нашивка на спине. m.prom.inforico.com.ua.
Интересный факт: римские кольчуги отличаются небольшим диаметром колец, чем тот, что встречается у германских и кельтских кольчуг. Это означает, что лорика хамата была в целом надежнее кольчуг других народов, а также указывает на высокую культуру производства сложившуюся в Риме. Кроме того, мелкие кольца повышают устойчивость к колющему воздействию, к которому всегда была очень уязвима кольчуга.
4. Береги голову
Шлем - важная часть доспеха.|Фото: mirtesen.ru.
О римских шлемах существует немало стереотипов. Вопреки популярнейшему из них, большинство шлемов делалось из бронзы. Это красноречиво подтверждают многочисленные археологические находки. Дело в том, что больше всего ученые находят именно шлемов. Шлем легионера – едва ли не самый часто встречающийся археологический артефакт той эпохи. Это указывает на то, что производство шлемов в стране действительно стояло на потоке. Технология производства римских шлемов уходит корнями еще в бронзовый век.
Римские шлемы типа Монтефортино использовались с III века до н.э вплоть до конца I века нашей эры. На протяжении 400 лет данный шлем был лучшим другом солдата.
Один из самых часто встречающихся шлемов.|Фото: fitshki.net.
Примечание: римляне не называли шлем словом Монтефортино. Название было присвоено современными учеными в честь археологической находки на месте кельтского захоронения «Монтофортино» на севере Италии.
И снова - принцип строения шлемов римляне позаимствовали у галлов.
Отличительными особенностями римского шлема было наличие назатыльной пластины, которая очевидно защищала шею от колющих ударов сверху. Скорее всего, появление данной пластины также продиктовано реалиями тактики ведения боя в пехотном строю. Еще одним отличительным элементом является небольшой козырек, который выполнял утилитарные функции. Во-первых, он выступал элементом жесткости, обеспечивая лучшую защиту от рубящих ударов по шлему. Во-вторых, козырек защищал лицо бойца от соскальзывающих ударов.
Нащечники, козырек и ворот - важнейшие элементы.|Фото: fishki.net.
Примечательным элементом конструкции шлема являются нащечники. В первую очередь следует обратить внимание на их форму, а именно, на наличие двух вырезов. Делались они специально для рта и глаз. Без подобных вырезов солдатам было бы очень неудобно держать боевое построение, а также оперативно оценивать сложившуюся ситуацию. Во вторую очередь нужно обратить внимание на имеющиеся в задней части нащечников отгибы, которые обеспечивали дополнительную защиту шеи, а именно шейных артерий. Замечательный пример предельно простой, но при этом очень важной вещи.
В верхней части шлемов имелась бронзовая втулка, которая была декоративным элементом. В нее вставлялся плюмаж, который изготавливали из перьев или конских волос. Он служил для обозначения звания бойца, а также использовался в качестве парадного элемента.
Реконструктор в шерстяном подшлемнике.|Фото: vk.com. клуб реконструкции Legio V Macedonica. Древний Рим. Реконструкция.
Интересный факт: шлем римские легионеры не носили на голую голову. Сначала одевалась небольшая шерстяная шапочка, которая также служила для амортизации на случай получения удара.
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