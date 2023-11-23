Самые обаятельные мошенники в истории, сумевшие продать Эйфелеву башню, Биг-Бен и др. достоприм.

История знает немало случаев мошенничества, в результате которых даже очень разумные граждане лишались своих денег. Но даже среди них есть особенно впечатляющие, а талант аферистов, бесцеремонно выманивающих кровно нажитое у наивных и доверчивых людей, способен поразить даже очень богатое воображение. Они пользовались своим обаянием и даром убеждения для того, чтобы получить желаемое, а своим жертвам продавали даже национальные достояния и достопримечательности разных стран.
Джордж Паркер
Джордж Паркер.
Он появился на свет в Нью-Йорке в семье ирландцев, а прославился своим особым талантом мошенника. Его трижды судили за аферы, а однажды после очередного вынесения приговора он попросту сбежал из здания суда, надев на себя шляпу и пальто шерифа, лежавшие рядом на стуле. После последнего, четвёртого ареста Джордж Паркер был приговорен к пожизненному заключению.
Прославился же он своей способностью продавать Бруклинский мост. Джордж Паркер мог запросто подойти к прохожим на мосту, завязать с ними непринуждённый разговор, представившись владельцем достопримечательности. Он даже запасся соответствующими (поддельными, разумеется) документами, подтверждавшими его право собственности. После он предлагал наивным прохожим купить у него мост по сходной цене, объясняя, что в настоящее время он испытывает определённые финансовые трудности, поэтому просто вынужден заниматься продажей. Всё происходило ещё в начале XX века, и находились люди, верившие словам Джорджа Паркера. К тому же он так красиво рассказывал, какую прибыл можно получить, просто введя оплату за прогулки по Бруклинскому мосту.
Бруклинский мост.
Потом полицейским не раз приходилось останавливать доверчивых граждан, которые пытались перегородить проход на мост и посадить рядом кассира, который бы продавал билеты всем желающим прогуляться по Бруклинскому мосту. Кстати, продавал Джордж Паркер ещё и Мэдисон-сквер-Гарден, Метрополитен-музей искусств, гробницу Гранта и Статую Свободы. У него было несколько работающих схем по увеличению продаж, которыми он успешно пользовался. Кстати, удавалось ему продавать ещё и успешные шоу и пьесы, хотя никаких прав на них у него, естественно, не было вовсе. Паркера до сих пор вспоминают как одного из самых талантливых мистификаторов в истории. Он даже в тюрьме пользовался популярностью, и сокамерники, и надзиратели с удовольствием слушали рассказы мошенника о его подвигах.
Артур Фергюсон
Артур Фергюсон.
Примерно в то же время, когда в США промышлял продажами достопримечательностей Джордж Паркер, в Англии точно таким же способом обеспечивал себе безбедное существование шотландский мошенник Артур Фергюсон. По заверению журналистов, он сумел продать Колонну Нельсона на Трафальгарской площади (на сумму 6000 фунтов стерлингов), башню Биг Бен (с первоначальным взносом в 1000 фунтов стерлингов) и даже Букингемский дворец (за 2000 фунтов стерлингов первоначального взноса). И каждый раз на удочку ловкого мошенника попадались только американские туристы.
Биг Бен.
В 1925 году Артур Фергюсон перебрался в Америку, где продолжил торговать достопримечательностями. Правда, в Америке удача от него отвернулась. Артур успел продать Белый дом в рассрочку какому-то богачу, а вот на Статуе Свободы провалился. Австралийский турист оказался вовсе не так доверчив, как показалось мошеннику. Богатый путешественник заподозрил неладное и обратился в полицию. В результате Фергюсон пять лет провёл в тюрьме, а после освобождения в 1930 году поселился в Лос-Анджелесе, где ещё восемь лет, до самой своей смерти, продолжал обманывать доверчивых людей.
Виктор Люстиг
Виктор Люстиг.
Это его называют высококвалифицированным мошенником из Австро-Венгрии, сумевшим провернуть множество грандиозных афер в Европе и США в начале XX века. Известен же он стал благодаря двум своим масштабным операциям: продаже Эйфелевой башни (два раза, между прочим) и мошенничеству с «Румынской шкатулкой». Первые свои сомнительные сделки он совершал на океанских лайнерах, курсируя между Европой и Америкой, а в 1920 году прибыл во Францию, где в юности жил и учился. Здесь ему попалась на глаза газетная заметка, в которой речь шла об Эйфелевой башне, а точнее, о сложностях её содержания, и в ней даже был призыв к её разрушению.
Эйфелева башня.
Виктор Люстиг подготовил множество поддельных документов, затем, представившись заместителем генерального директора Министерства почты и телеграфии, собрал торговцев металлоломом и предложил им выкупить Эйфелеву башню на металлолом, так как содержать её Париж просто не может. Во время своей пламенной речи Люстиг пристально следил за реакцией присутствующих и безошибочно определил того, кто точно поддастся искушению выкупить башню. Андре Пуассон явно был самым слабым в этом плане, на вторую встречу Люстиг пригласил уже только его и открыто заявил, что за взятку он готов оформить все документы о продаже именно на этого предпринимателя. Естественно, как только взятка и средства для покупки башни были получены, Виктор Люстиг сбежал в Австрию.
Виктор Люстиг.
На протяжении какого-то времени он изучал Парижскую прессу, но не найдя ни единого упоминания о своей афере, вернулся во Францию и попытался продать Эйфелеву башню во второй раз точно таким же способом. Если Андре Пуассон побоялся заявлять в полицию, испугавшись преследований за дачу взятки, то второй покупатель моментально уведомил представителей правопорядка, но арестовать мошенника они не успели, Люстиг спешно бежал в Америку.
«Румынская шкатулка».
Кстати, ещё до продажи достопримечательности Виктор Люстиг занимался продажей «денежного станка», получившего название «Румынской шкатулки». Он продавал станок, выполненный в виде шкатулки, который изготавливал деньги. В специальное место следовало положить банкноту, а через шесть часов на надлежащем месте должна была появиться полностью идентичная оригиналу копия. В Америке Люстига арестовывали несколько раз и в конце концов заключили на 20 лет в самую страшную тюрьму – Алькатрас, где преступник и скончался в 1947 году.
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