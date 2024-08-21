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Для ценителей оригинальности и роскоши: дом на плаву


Rev Houseboat - роскошный дом на воде.

Rev Houseboat - роскошный дом на воде.

Немецкая компания Rev-House специализируется на строительстве домов на воде. Одним из последних ее проектов стал плавучий дом Rev Houseboat. Он предназначен именно для тех, кто ценит не только оригинальный, но и роскошный отдых.

Архитекторский проект немецкой компании Rev House.

Архитекторский проект немецкой компании Rev House.

Каждая модель этого дома на воде выполняется на заказ. Архитекторы и дизайнеры работают в тесном контакте с каждым клиентом, чтобы реализовать все его пожелания. Такие составляющие, как камин, джакузи, сауна, подогрев пола, подводная подсветка только подчеркивают претензии на роскошь Rev Houseboat.
Rev Houseboat. Гостиная.

Rev Houseboat. Гостиная.

Работая над проектом, архитекторы позаботились и об экологической его составляющей. На борту домика присутствуют панели солнечных батарей, фильтр для переработки речной воды в питьевую, а также система очистки сточных вод. Все это делает дом практически независимым от централизованных коммуникаций.
Rev Houseboat. Спальня.

Rev Houseboat. Спальня.

На крыше дома оборудована открытая терраса, где можно полюбоваться заходящим солнцем за бокалом вина. Дом полностью моторизованный и маневренный.
Rev Houseboat. Терраса на крыше.

Rev Houseboat. Терраса на крыше.

 

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