Как вырастить голубику из свежих ягод

Вырастите голубику из свежих ягод, купленных в магазине! Процесс выращивания несложен, но весьма увлекателен.







Выберите самые крупные, тёмные ягоды голубики. Разрежьте, достаньте мелкие семена.







Промойте в ситечке под проточной водой от остатков ягод.







Высадите семена в рыхлую землю. Сверху увлажните из пульверизатора.







Накройте пакетом, завяжите. Оставьте на 1,5-2 месяца в светлом месте, периодически, по мере необходимости, увлажняйте из пульверизатора.







Через 1,5-2 месяца некоторые семена проклюнутся и взойдут.







Когда они будут хорошо видны, можно будет рассадить каждый росточек в свой собственный горшок.







Вот в такой кустик превратится росток через 1 год. Ему нужно достаточно света и влаги.







В конце концов, голубика зацветёт, а потом, на месте цветов, образуются ягоды! Нужно дождаться, пока они потемнеют, и можно собирать урожай.





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