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Как вырастить голубику из свежих ягод

Вырастите голубику из свежих ягод, купленных в магазине! Процесс выращивания несложен, но весьма увлекателен.

Как вырастить голубику из свежих ягод

Выберите самые крупные, тёмные ягоды голубики. Разрежьте, достаньте мелкие семена.

Как вырастить голубику из свежих ягод

Промойте в ситечке под проточной водой от остатков ягод.

Как вырастить голубику из свежих ягод

Высадите семена в рыхлую землю. Сверху увлажните из пульверизатора.

Как вырастить голубику из свежих ягод

Накройте пакетом, завяжите. Оставьте на 1,5-2 месяца в светлом месте, периодически, по мере необходимости, увлажняйте из пульверизатора.

Как вырастить голубику из свежих ягод

Через 1,5-2 месяца некоторые семена проклюнутся и взойдут.

Как вырастить голубику из свежих ягод

Когда они будут хорошо видны, можно будет рассадить каждый росточек в свой собственный горшок.

Как вырастить голубику из свежих ягод

Вот в такой кустик превратится росток через 1 год. Ему нужно достаточно света и влаги.

Как вырастить голубику из свежих ягод

В конце концов, голубика зацветёт, а потом, на месте цветов, образуются ягоды! Нужно дождаться, пока они потемнеют, и можно собирать урожай.

Как вырастить голубику из свежих ягод
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Голубикавыращивание

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