10 роковых итальянских авто, ради которых можно отдать все на свете

Итальянские автомобили-легенды.
Когда говорят об итальянском автопроме, первое, что приходит на ум абсолютному большинству людей – это «жеребцы» из Маранелло Ferrari. На самом деле не только ими может гордиться полуостров. Италия готова предложить немало действительно роковых автомобилей, ради которых искушенный автомобилист способен бросить все на свете. Итак, посмотрим на этих горячих красавцев.
1. Alfa Romeo Spider
Родстер-икона Alfa Romeo Spider.
Культовый итальянский родстер. Первый оригинальный автомобиль этого семейства смог продержаться на конвейере с 1966 по 1993 год. Интересно, что именно этот Alfa Romeo стал последним автомобилем с задним приводом. Правда, равно до появления новой Giulia. Первое поколение Spider имело четыре серии. Отличались они главным образом интерьером салона и экстерьером. Менялись в машинах и двигатели. Всего было выпущено 124 104 автомобиля.
2. Pagani Zonda
Pagani Zonda - первенец компании.
История предприятия Горацио Пагани - это настоящая сказка про Золушку. Далеко не каждой молодой компании удается выстоять на рынке под давлением более авторитетных и старых мануфактур, и более того – стать примером и ориентиром на рынке. На фотографии - первенец компании. Сейчас Pagani Zonda больше не производятся, однако, если клиент является личностью достаточно известной и состоятельной, компания и ее инженеры всегда готовы порадовать машиной, созданной на заказ.
3. Ferrari F40
Есть ли автомобиль желанее Ferrari F40?
Говоря об итальянских авто, будет как-то невежливо обойти творения Ferrari. Тем более, что у компании есть «традиция» выпускать каждые 10 лет машину, которая сможет стать действительно культовой. Первая «сорока» была выпущена еще в 1987 году. С тех самых пор суперкар превратился в икону. Даже сегодня эту машину многие считают лучшей в своем классе. Любопытно, что технически F40 очень похожа на 288 GTO. Действительно уникальной машину сделала ее продуманная аэродинамика.
4. Alfa Romeo 8C
Машина Alfa Romeo 8C из глубин истории.
До второй мировой войны кузницей автомобильных производителей и гордого имени Италии на рынке авто была Alfa Romeo 8C. В одном только Ле-Мане машине побеждала четыре года подряд - с 1931 по 1934. За разработку мотора для этой красавицы отвечал один из величайших умов того времени – Витторио Яно.
5. Lancia Stratos
Легенда гоночного трека Lancia Stratos.
Этот автомобиль начал свою историю как маленький бунт Сандро Мунари и Марчелло Гандини. Тогда мало кто мог подумать, что Lancia Stratos, создававшийся исключительно для ралли, впоследствии пойдет в серию. Однако, проекту неожиданно дали зеленый свет. Модель для дорог общего назначения была представлена в 1972 году. Для своих лет этот автомобиль имел действительно выдающиеся технические параметры.
6. Lancia Delta Integrale
Злой, успешный, агрессивный - это Lancia Delta Integrale.
Эта машина появилась в рамках громкого возвращения компании-производителя в гоночную группу Б. Вплоть до 1986 года машина была одним из самых опасных конкурентов на гоночном треке. Но карьера Lancia Delta Integrale пошла на спад. Тем не менее, запомнили этот автомобиль профессионалы надолго.
7. LaFerrari
Сорванец LaFerrari - лучший автомобиль современности.
У этого автомобиля нет громких побед, нет и долгой романтической истории. Тем не менее, именно LaFerrari сегодня считается вершиной итальянской инженерной и дизайнерской мысли, во всяком случае, когда речь заходит о суперкарах. Автомобиль был впервые показан в Женеве в 2013 году. Машина, впрочем, интересна не столько своим невероятным дизайном, сколько действительно выдающимися аэродинамическими качествами. А еще у нее гибридная силовая установка, сочетающая в себе два электромотора и 6.2-литровый атмосферный V12.
8. Lamborghini Miura
Автомобиль Lamborghini Miura изменил облик суперкаров.
Сегодня сложно представить, как выглядели бы современные суперкары, если бы Lamborghini Miura не появилась на свет. Представили автомобиль в 1966 году в Женеве. Еще долго после этого все только и говорили о невероятном творении Lamborghini с отменным дизайном и необычной (по тем временам) компоновкой. Достаточно упомянуть, что 12-цилиндровый мотор стоял поперечно и прямо за спинами пассажиров.
9. Fiat 500
Настоящий народный автомобиль Fiat 500.
История по-настоящему народного итальянского автомобиля уходит своими корнями в 1936 год. Автомобиль Fiat 500 стал логичным продолжением «мышонка» 500 Topolino, который выпускался компанией до 1966 года. Машина была настолько удачной, что с ней никто не хотел расставаться даже после Второй мировой войны. Тем не менее, новому 500-ому все-таки удалось затмить своего предшественника.
10. Ferrari 250 GTO
Автомобиль Ferrari 250 GTO настоящая легенда трека.
Конечно, нельзя не вспомнить и про такой автомобиль, как Ferrari 250 GTO. Благодаря гонкам классических авто, число побед Ferrari 250 GTO на треке множится и сегодня. Ценность этой машины вовсе не сводится к одной лишь астрономической стоимости. Она редка, она крута и очень желанна.
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