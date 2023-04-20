Почему мы чувствуем комок в горле, когда расстроены или взволнованы?

Перед тем, как человек начнёт плакать, он ясно ощущает, что в его горле словно застрял «комок», который не двигается ни вверх, ни вниз. Конечно, никакого комка нет, но тогда что же происходит в момент, предшествующий рыданиям?
Голосовая щель и «комок»
В теле каждого здорового человека есть голосовая щель — это отверстие в гортани между голосовыми связками. Именно через него воздух проходит в лёгкие. Поэтому, когда люди глотают, она закрывается, а потом снова открывается, но мы этого не ощущаем.
Когда же человек собирается разрыдаться, его центральная нервная система понимает, что в ближайшие секунды организму потребуется больше кислорода, чем обычно. Поэтому она даёт сигнал голосовой щели оставаться открытой как можно дольше, чтобы воздуха в тело попало максимальное количество. Вот он и тот самый «комок», и когда мы хотим его «проглотить», мы на самом деле просто пытаемся силой закрыть голосовую щель. Это происходит в тот момент, когда она на автомате старается быть открытой, насыщая организм кислородом.
То же самое происходит и тогда, когда человек безудержно плачет. В эти моменты ему тоже очень нужен кислород и, конечно, щель не закрывается. Когда человек пытается сглотнуть, он опять затворяет
её силой и ему кажется, что проглатывается «комок». Всё приходит в норму, когда рыдающий успокаивается, и щель больше не пытается быть постоянно открытой.
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