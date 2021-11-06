Как на автобан самолет сажали: невероятные приключения съемочной группы в России

Когда по телевизору показывают советские фильмы, кажется, что пересматривать их можно бесконечное количество раз. Большинство реплик зрители знают уже наизусть, но все равно с удовольствием следят, как разворачивается действие. В ряду любимых лент у россиян – легендарное «детище» Эльдара Рязанова, комедия «Невероятные приключения итальянцев в России».











В истории кинематографа комедия тоже примечательна: этот фильм стал единственным, в котором зрители могут видеть эпизод посадки самолета на проезжую часть, снятый в реальных условиях. Реализовать такой трюк было неимоверно сложно, разрешений на посадку инстанции дать не смогли бы, что не удивительно. Однако Рязанов был неуклонен: самолет должен приземлиться на дорожное полотно, и точка.







Первая проблема была связана с тем, что найти настоящую автостраду, которая бы выдержала посадку самолета, попросту невозможно. Масса летающего гиганта попросту продавила бы асфальтовое покрытие. Решение было найдено: под обычную дорогу была «замаскирована» взлетная полоса, на ней появилась соответствующая разметка, вдоль -расставили фонарные столбы, и даже водрузили указатель к столице. В кадре можно видеть, как рядом с дорогой стоит бочка с квасом, и люди выстроились в очередь.

Вторая сложность заключалась в том, чтобы найти летчика-профессионала, который бы смог посадить самолет в одном ряду с движущимися автомобилями. Министерство гражданской авиации наотрез отказывалось давать разрешение на посадку Ту-134 с нарушением инструкции. Правда, съемочная группа была настойчивой, было принято решение в любом случае сажать самолет.За выполнение сложнейшего трюка взялся Иван Таращан, первоклассный пилот. Желание испытать свои возможности и уверенность в своих силах перебороли в нем, и он согласился сажать самолет. Выполнить трюк он обещал при условии , что на трассе будут только легковые самолеты, водители – только летчики, так как они могли бы лучше сориентироваться в ситуации, в случае, если бы что-то пошло не так.Эпизод отсняли в Ульяновске, в съемке принимали участие все летчики, у которых были собственные автомобили. Снятый эпизод стал настоящим украшением и визитной карточкой ленты Рязанова.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)