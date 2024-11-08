Балкон не обязательно использовать для хранения велосипедов, лыж, старых журналов и всякого хлама. Даже из самого маленького балкона можно сделать уютный уголок.
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Как превратить маленький балкон в уютное место для отдыха
Балкон не обязательно использовать для хранения велосипедов, лыж, старых журналов и всякого хлама. Даже из самого маленького балкона можно сделать уютный уголок.
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