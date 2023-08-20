9 специфичных деликатесов, попробовать которые отважатся лишь единицы

Отправляясь в путешествие, безусловно, каждый старается оторваться на полную катушку и отдохнуть так, чтобы было что вспомнить: одни гонятся за острыми ощущениями, другие стараются побывать везде и чуть ли не всё посмотреть, третьи запасаются уймой сувениров и тонной красочных снимков, чтобы было чем похвастаться перед друзьями и знакомыми. Да вот только не все отважатся попробовать блюда, которые предлагают местные жители разных стран и городов. Ведь это самое настоящее испытание для туриста, который, ничего не подозревая, заказывает «вкусняшку» с необычно-мелодичным названием, скрывающим за собой самый настоящий подвох...
1. Smalahove, Норвегия
Баранья голова. \ Фото: google.ru.
Smalahove – национальное блюдо Норвегии. Это не что иное, как отварная баранья голова. Самой вкусной частью во всей этой «композиции» являются глаза и уши, которые в обязательном порядке стоит съесть.
2. Basashi, Япония
Сырая конина. \ Фото: fun-japan.jp.
Basashi – одно из традиционных блюд Японии. Это сырая конина. Мясо подаётся нарезанными средней толщины ломтиками, приправленными специальным острым соусом. Согласитесь, что попробовать такое согласится не каждый. Но смельчаки, отважившиеся на столь отчаянный шаг, заверяют, что местный деликатес весьма съедобен и приятен на вкус.
3. Chapulines, Мексика
Жареные кузнечики со специями. \ Фото: eatingisthehardpart.com.
Мексика – удивительная страна, со своими принципами, законами и порядками. Одним из таких удивительных явлений, совсем нехарактерных для этой страны является национальное блюдо под названием Chapulines, которое представляет собой жареных кузнечиков. Местный деликатес подают с разными травами, специями и дополнительным гарниром и закусками.
4. Durian, Таиланд
Дурно пахнущий фрукт. \ Фото: foodnavigator-asia.com.
Durian – в прямом смысле слова дурно пахнущий фрукт, которым гордятся тайцы. Этот аромат ассоциируется с канализацией. Про вкусовые качества и вовсе стоит умолчать, но если коротко, то дуриан напоминает подгнивший отварной лук. Именно поэтому местную «вкусняшку» запрещается приносить в номера отелей, а тем более брать на борт самолёта.
5. Zwiebelmettwurst, Германия
Сырая свинина с луком. \ Фото: alber-der-metzger.de.
Германия известна своими баварскими колбасками и пенным пивом. Но мало кто знает о том, что одним из национальных блюд этой страны является Zwiebelmettwurst – сырая рубленная свинина с луком, которая подаётся на хлебе.
6. Sea Egg, Барбадос
Икра морских ежей. \ Фото: thecitylane.com.
Остров Барбадос известен своим весьма специфическим и оригинальным блюдом Sea Egg. Это икра морского ежа, которая зачастую подаётся в сыром виде, приправленная лимонным соком. И тем не менее, этот местный деликатес не только едят сырым, но и жарят, варят, запекают и солят.
7. Butod, Малайзия
Живые личинки. \ Фото: mysabah.com.
Butod – блюдо, которое осмелится взять в рот не каждый. Согласитесь, что эти личинки и без того выглядят ужасно, так ещё и есть их нужно обязательно живыми. Так что шевелящийся деликатес – то ещё испытание для туриста.
8. Cuy asado, Эквадор
Морская свинка на гриле. \ Фото: viajejet.com.
Cuy asado – морская свинка на гриле, которую традиционно готовят на Эквадоре. Мясо зачастую подают с картофелем, зеленью и овощами.
9. Pidan, Китай
«Столетнее» яйцо. \ Фото: exame.abril.com.br.
Pidan – популярная китайская закуска. Это странное на вид блюдо - не что иное, как состаренное яйцо, которое, по словам местных кулинаров, оно вообще никогда не портится. Но судя по запаху, кое-кто преувеличивает домыслы о «свежести» блюда.
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