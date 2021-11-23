Как правильно развести «финскую свечу», которой не страшны ни дождь, ни снег, ни ветер

Учимся делать отменный костер.
Каждый человек, который время от времени выбирается из дома на природу, должен уметь разводить костер, чтобы приготовить пищу и обогреться. Однако, далеко не каждому по плечу сделать «финскую свечу» - костер, который никогда не тухнет сам по себе, даже если вокруг снег, слякоть и порывистый ветер.
Преимущества «Финской свечи»
У такого костра уйма преимуществ.
Главное преимущество такого костра заключается в том, что переживать за него не придется, даже если вокруг грязь и слякоть. Зимой можно не беспокоиться, что снег под костром начнет таять и потушит тем самым огонь. Наконец, «финская свеча» безопаснее обычного костра в тех местах, где есть много сухой травы и листьев. Наконец, такой костер можно просто перенести с места на место. Гореть «свеча» будет всю ночь, и при этом для нее потребуется всего одно полено. А форма костра такова, что его удобно использовать при приготовлении пищи - ведь кастрюли или чайник можно просто поставить поверх полена, как на конфорку.
Как сделать «финскую свечу»
Сделать не так уж сложно.
Для того чтобы сделать «финскую свечу», нужно иметь полено толщиной 30-50 см, а также пилу. Высота полена не так уж важна. Распил делается в глубину примерно на три четверти. Чаще всего пилят на 4, 6 или 8 частей. После этого в полене появится небольшое отверстие. В него будет укладываться и разжигаться растопка.
Можно использовать топор.
Если под рукой нет пилы (а в походе ее скорее всего и не будет), можно использовать топор. В таком случае сделать такой костер будет сложнее. Полено нужно расколоть топором на четыре части. У каждой части придётся будет сточить середину так, чтобы когда они сложатся вместе, получилось отверстие. После этого останется только связать поленья крепкой верёвкой, а лучше - проволокой.
А можно просто сложить бревна.
Наконец, «свечку» можно сделать, просто сложив несколько бревен рядом. Каждое должно быть толщиной 5-15 см. Использует от 3 до 8 деревяшек.
Ложка дегтя
Есть пара минусов.
Напоследок стоит упомянуть о минусах «финской свечи». Приготовление такого костра требует определенной сноровки и опыта. Также, как уже стало понятно, нужны инструменты. «Финская свеча» не очень хорошо подходит для обогрева. Также нужно учитывать тот факт, что если костер был потушен, то зажечь его снова будет крайне проблематично, почти невозможно. Проще – приготовить новую свечу.
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