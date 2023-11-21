В чём секрет самого скандального фотографа 1970-х, который просил не закрашивать моделям синяки под

В семидесятые годы скандальные фотографии Хельмута Ньютона приводили общественность в восторг и ужас одновременно. С каждым годом дискуссии о его творческом наследии все громче и ожесточеннее. Кому-то кажется, что он превращал женское тело в объект потребления, использовал шокирующую откровенность снимков, чтобы продвигать товары. Другие считают, наоборот, что образы женщин на его фотографиях революционны в своей силе, опасности и самодостаточности. Фотографом он мечтал стать с двенадцати лет, Ньютоном стал в двадцать шесть, а легендой – при жизни.
Мальчик в бархатном костюмчике
Исток опасной красоты в фотографиях Ньютона часто ищут в его детстве.
Хельмут Ньютон – в то время еще Хельмут Нойштедтер – родился в Берлине в 1920 году, в еврейской семье. По собственным словам, ребенком он был нежным, ранимым и очень впечатлительным. Отец мечтал вырастить из этого оранжерейного цветочка настоящего мужчину, а мать ни на шаг не отпускала от себя и наряжала в бархатные костюмчики с кружевами. Однако агрессивные женские образы на его фото не кажутся отражением неукротимой материнской любви – вопреки попыткам фрейдистов именно так трактовать его творчество.
Когда Хельмуту было двенадцать лет, отец повел его в парикмахерскую, где мальчику с длинными локонами сделали, наконец, «взрослую» модную стрижку. Мать была огорчена, а вот самому Хельмуту это понравилось. Вскоре после такого «бунта» со стороны отца он и сам решился на небольшую революцию – купил на сэкономленные карманные деньги свой первый фотоаппарат. Первую пленку он в считанные минуты «исщелкал» в берлинском метро, а на последнем кадре красовалась вышка радиосвязи. Когда Хельмут проявил пленку, он убедился, что станет великим фотографом. Ну, какая еще может его ждать судьба?
Судьба его ждала сложная.
Фотографии Хельмута Ньютона.
В 1939 году он был вынужден уехать из Германии, чудом избежав огромной опасности для жизни. Его родители покинули страну еще раньше и уже обосновались в Чили. Сам он собирался устроиться в Китае, однако задержался в Сингапуре. Там он некоторое время работал фотографом-портретистом для the Straits Times, а вскоре переехал в Австралию. В целом он всегда очень благодарно отзывался об этой стране, служил там в армии, женился и сменил фамилию. Поскольку Хельмут не отказывался от мечты – вернее, твердого намерения – стать великим фотографом, фамилия Нойштедтер казалась ему неподходящей, недостаточно стильной. Но, вероятно, после пережитых гонений в нацистской Германии он стремился скрыть и свое еврейское происхождение, опасаясь негативного отношения. Однако отказываться от своего прошлого не хотел, поэтому по-своему даже гордился строкой «место рождения - Берлин» в паспорте.
Неприемлемые белые женщины
Фотографии Ньютона казались редакторам слишком скандальными.
Спустя десятилетие после смены фамилии Хельмут Ньютон начал сотрудничать с австрийским изданием модного журнала Vogue. Почему именно с австрийским? Потому что все остальные редакторы «глянца» откровенно пугались его смелых фотографий и не брали их в печать. Хотя критика и заявления, что снимки эти внушают ужас, Ньютону очень нравились. «Этого эффекта я и добивался!» - уверял он. В 1976 году вышел сборник «Белые женщины» - и снова скандал. Женщины на фото, в том числе и в мужских костюмах, подчас очаровывающие других женщин, выглядели слишком агрессивными, доминантными.
Женская доминантность особенно интересовала фотографа.
Сейчас подобные фотографии кажутся разве что пикантными, но в семидесятые такая грубая чувственность выглядела своего рода «сменой пола». Ньютон действительно экспериментировал с гендерными стереотипами. Например, на фотографии «Женщина, смотрящая на мужчину» героиня сидит в расслабленной позе и оценивающе смотрит на полуобнаженного красавца – и, по меркам семидесятых годов, претендует тем самым на мужскую роль в отношениях.
Женщины у Ньютона ломают гендерные стереотипы.
Работа для французского Vogue, мечта любого фотографа, была для него тяжелой. Ньютон не любил студийные съемки, а дизайнеры волновались, что их творения увидят прохожие и немедленно украдут все гениальные идеи. Поэтому Ньютон выводил девушек в парк в атмосфере строжайшей секретности, закутав в белые простыни – эдакая вереница призраков.
Даже фото с животными выходили у него слишком чувственными.
Ему нравилось фотографировать женщин вместе с животными, и у него всегда выходили подспудные отсылки к древнегреческим мифам о перевоплощениях Зевса и межвидовой любви.
Творческий метод
Ньютон не забывал об индивидуальности моделей.
Ньютон утверждал, что интересуется только телами своих моделей. Он бросал в лицо публике тайные фантазии и страхи, фетиши и влечения, нечто дикое и первобытное, нечто изощренное и почти извращенное – в равной мере. Но в то же время с его словами о том, что обнаженное тело помогает продавать, и только, сложно согласиться, глядя на сами фотографии.
Ньютон показывал зрителям мир тайных страстей.
Женщины на его снимках отважны или ранимы, полны сомнений или готовы к приключениям. Все они – разные. Ньютон убеждал гримеров использовать как можно меньше косметики, потому что ему нравились естественные, пусть и уставшие, лица. Он даже находил в них особый эротизм. Дело в том, что в юности его пугали – мол, тех, кто часто занимается самоудовлетворением, можно опознать по темным кругам под глазами. Он понимал, что это неправда, но темные круги под глазами стали для него очаровательной печатью порока.
Синяки под глазами Ньютон просил не скрывать.
Одновременно с огромным уважением к индивидуальности моделей он крайне требовательно относился к композиции снимков – она идеально, педантично выверена. Часто Ньютон сопровождал женские образы элементами архитектуры, создающими превосходную игру света и тьмы. Во время работы в американском Vogue по требованию редакторов он, и без того трепетно относившийся к качеству работы, делал тысячи снимков ради одного-единственного, который пошел бы в печать. В этот период он пережил тяжелый инсульт – как считал сам, из-за невыносимых нагрузок.
Архитектура становилась равноправной участницей съемок.
Хельмут Ньютон умер в возрасте восьмидесяти трех лет… и не от старости. Он получил тяжелые травмы в автокатастрофе, не справившись с управлением во время поездки на автомобиле. Его фотографии остаются признанными шедеврами, ретроспективные выставки становятся одновременно знаковыми событиями и поводом для скандала, а молодые фотографы безуспешно стремятся ему подражать. Но за фотографиями Ньютона стояло не только любование женщинами, но и страх, любовь, горечь, искренний интерес и годы тяжелейшего, каторжного труда ради лучшего результата. И в этом его превзойти невозможно.
Текст: Софья Егорова.
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