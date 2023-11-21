В чём секрет самого скандального фотографа 1970-х, который просил не закрашивать моделям синяки под

Мальчик в бархатном костюмчике

Исток опасной красоты в фотографиях Ньютона часто ищут в его детстве.

Фотографии Хельмута Ньютона.

Неприемлемые белые женщины

Фотографии Ньютона казались редакторам слишком скандальными.

Женская доминантность особенно интересовала фотографа.

Женщины у Ньютона ломают гендерные стереотипы.

Даже фото с животными выходили у него слишком чувственными.

Творческий метод

Ньютон не забывал об индивидуальности моделей.

Ньютон показывал зрителям мир тайных страстей.

Синяки под глазами Ньютон просил не скрывать.

Архитектура становилась равноправной участницей съемок.