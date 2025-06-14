Проект Jewel Changi Airport, реализованный Safdie Architects на территории аэропорта Чанги в Сингапуре, представляет собой торгово-развлекательный комплекс. Его центральная связана пешеходными мостами с тремя терминалами и может похвастаться самым высоким в мире крытым водопадом в окружении пышной растительности.
В центре Jewel Changi Airport находится террасный крытый сад, который предлагает множество пространственных и интерактивных впечатлений, включая пешеходные маршруты, каскадные водопады и тихие места для отдыха. Среди более чем 200 различных видов деревьев и представителей флоры находится водопад высотой в 7 этажей, способствующий охлаждению ландшафтной среды и собирающий дождевую воду для повторного использования вокруг здания. Купольная крыша поддерживается только вдоль края сада, её интегрированная структура и фасадная система позволяют обойтись почти без колонн внутри. Для достижения необходимого уровня комфорта при достаточном солнечном освещении создана интегрированная система остекления, статического и динамического затенения и вытесняющей вентиляции.
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Прогулка по торговому центру в аэропорту Сингапура
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