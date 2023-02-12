Аристократ-ювелир, который создавал украшения для Коко Шанель и Сальвадора Дали: Фулько ди Вердура

Коко Шанель призывала женщин носить бижутерию и сама подавала пример, звеня экстравагантными браслетами с мальтийскими крестами. Их создал итальянский князь Фулько ди Вердура, чьи творения очаровали даже великого фантазера Сальвадора Дали. Ди Вердура был гениален – и к тому же удивительно удачлив…
Украшения от Фулько ди Вердуры.
Он с детства купался в роскоши. Поместье семьи ди Вердура в Палермо, возведенное еще в XVIII веке, было средоточием красоты. Фулько и его сестра, Мария Феличе, играли среди экзотических растений, вдыхали аромат цветов бугенвиллии, веселились на маскарадах, которые частенько устраивали родители. Вечеринки Фулько любил больше всего – у него было бурное воображение и незаурядное чувство юмора, и всякий раз он поражал взрослых гостей своей изобретательностью в выборе костюма. У детей был собственный зоопарк – несколько собак и кошек, бабуины и даже верблюд. А уж библиотека в поместье ди Вердура могла сразить наповал самого искушенного книголюба!
Слона в зверинце детей ди Вердура не было - но забавные животные стали одной из любимых тем ювелира.
Цветы и животные, изысканные интерьеры и необычные встречи – все это Фулько сохранил в своей памяти и воплотил в творчестве, но именно библиотека-сокровищница подтолкнула его к занятиям искусством. В десятилетнем возрасте он отыскал книжный том с репродукциями работ Рафаэля – и влюбился в безмятежные лица его мадонн. Так, по-детски подражая титану Ренессанса, Фулько начал рисовать. Он покрывал неловкими каракулями лист за листом, и чем дальше, тем сильнее околдовывало его искусство. Уже тогда он начал мастерить украшения из раковин – в дальнейшем драгоценная раковина станет любимым мотивом ди Вердуры.
Украшения с морскими мотивами.
Фулько взрослел. Финансы его семьи позволяли молодому герцогу не задумываться о поисках пропитания, но он шокировал высший свет желанием заниматься чем-то стоящим, чем-то созидательным. Ди Вердура начал рисовать паттерны для тканей – но никто из близких не воспринимал всерьез его увлечение дизайном. А затем друзья семьи, Портеры, познакомили его с женщиной, чье происхождение было далеко от аристократического, но дамы из высшего света были не прочь водить с ней дружбу. Ее звали Коко Шанель – и она была уже знаменита.
Шанель и браслеты с мальтийским крестом.
Они быстро подружились, и Шанель предложила Фулько разработать для нее несколько орнаментов для тканей. Через некоторое время она решила переделать украшения, подаренные ей поклонниками – Коко считала их слишком скучными (украшения, конечно; поклонников, возможно, тоже). К тому же в то время она переживала разрыв с Великим князем Дмитрием Романовым и стремилась избавиться от некоторых воспоминаний. Она попросила Вердуру – как друга и соратника – ей помочь. Так появились знаменитые браслеты с мальтийскими крестами – ювелирный дом Verdura производит их и сейчас, и с каждым десятилетием они становятся только актуальнее. Шанель и сама носила их, практически не снимая. После ее смерти те самые первые модели браслетов с мальтийскими крестами оказались в коллекции Дианы Вриланд, которая и в судьбе ди Вердуры сыграла значительную роль.
Украшения с несколькими видами металла.
Она посмеивалась – наконец-то на нее работают князья и герцоги! Но Коко и вправду была очарована ювелиром – его буйной фантазией, его элегантностью, его манерами… Когда Шанель призывала женщин носить бижутерию – бесспорно, говорила она о творениях своего коллеги.
Фулько ди Вердура быстро оброс связями в Париже, сдружился с Дягилевым и Ротшильдами, Пикассо и Джозефин Бейкер... Он был общительным и остроумным человеком, но в этих встречах, богемных вечеринках, огнях ночного Парижа в первую очередь находил вдохновение.
Украшения ди Вердуры покорили Голливуд.
Однако в 1934 году Фулько ди Вердура покинул Европу и в компании своего друга, барона Николаса де Гунзберга, сел на корабль, идущий в Америку. Давний друг, Коул Портер, пригласил его в Голливуд. Ди Вердура и де Гунзберг пересекли страну на новеньком роскошном кабриолете – и Фулько приходил в восторг от одной только мысли, что оказался в стране, где его прошлое, все сотни лет истории его рода, не имеют никакого значения. Важен только его талант.
Броши с необычными образами.
И талант ди Вердуры оценили – его украшения обожали звезды. Марлен Дитрих, Джоан Фонтейн, Грета Гарбо и Джоан Кроуфорд были готовы отдать любые деньги за браслеты и броши от «князя ювелиров». Не осталась равнодушной и Диана Вриланд – редактор Vogue, живая легенда. Ей Фулько обязан знакомством и дальнейшим сотрудничеством с Полом Флато – ведущим американским ювелиром. Успех ювелирной линии Вердуры для фирмы Флато был ошеломительным. Ди Вердура стал настоящим американцем, переезд в Америку оказался лучшим его решением. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, а Фулько в этот же день открыл свой первый бутик...
Брошь Медуза.
В 1941 году увидела свет его совместная работа с Сальвадором Дали, созданная по мотивам знаменитых картин художника. Сюрреалистическая коллекция состояла из пяти объектов – брошь «Медуза», «Святой Себастьян», «Аполлон и Дафна», портсигар «Паук» и шкатулка «Падший ангел».
Украшения по мотивам работ Дали.
После этого в творчестве ди Вердуры сюрреализм стал основным направлением. Впоследствии он еще дважды сотрудничал с Дали.
Сюрреалистическое украшение.
Ди Вердура возродил старинную итальянскую традицию сочетания золота и эмали, одним из первых начал использовать в ювелирном деле нанизывание на нить и влюбил всех ювелиров мира в платину. Он реставрировал старинные украшения и использовал ренессансные образы в своих изделиях. Ди Вердура не чурался и экстравагантных материалов – одна из брошей-ландышей включала молочные зубы детей заказчицы вместо жемчуга.
Слева одна из брошей-ландышей, но с жемчугом.
Он вернулся в Европу в 1973 году. Продал компанию, поселился в Лондоне и посвятил оставшиеся годы жизни занятиям живописью – правда, до последнего вдоха оставался звездой вечеринок. Он тихо ушел из жизни на восьмидесятом году жизни… но оставил новым владельцам фирмы – своим давним коллегам – тысячи своих эскизов. Так ювелирный дом Verdura спустя десятилетия радует поклонников все новыми украшениями, созданными фантазией своего гениального основателя.
Текст: Софья Егорова.
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