Аристократ-ювелир, который создавал украшения для Коко Шанель и Сальвадора Дали: Фулько ди Вердура

Украшения от Фулько ди Вердуры.

Слона в зверинце детей ди Вердура не было - но забавные животные стали одной из любимых тем ювелира.

Украшения с морскими мотивами.

Шанель и браслеты с мальтийским крестом.

Украшения с несколькими видами металла.

Украшения ди Вердуры покорили Голливуд.

Броши с необычными образами.

Брошь Медуза.

Украшения по мотивам работ Дали.

Сюрреалистическое украшение.

Слева одна из брошей-ландышей, но с жемчугом.