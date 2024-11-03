Кого в СССР считали «хулиганами и тунеядцами», и как в этот список попали творческие люди

В СССР человек не мог жить как хочет, он должен был соответствовать образу строителя коммунизма и пользоваться своими правами, даже насильно. Ведь ему было дано «право на труд», а он бездельничает. Если он даже этого не хотел, то нужно заставить жить правильно – и это очень хорошо получилось у советской власти.
Ценность труда в СССР: физический труд возвысился над культурным
В СССР каждый должен был устроился на работу. / Фото: www.wildberries.ru
Тем, кто не знаком с жизнью и устройством в ранние годы СССР, видимо, не так ясен смысл слов из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика». Там прозвучала фраза, которая как раз описывает отношение к тунеядству: «Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет поработать?». Фильм был снят через три года после того, как ввели закон о наказании за тунеядство. Поэтому даже небольшой такой кадр показывает, что в один строй поставили как безработного, так алкоголика и хулигана.
Тунеядец в СССР звучало как приговор. Означало, что ты не такой, как все, то есть неправильный, нарушаешь общественный порядок, подрываешь дисциплину. Это каралось, причем довольно строго. Никто не учитывал, что работа писателя, художника – это тоже труд, забирающий время и усилия, но из-за того, что он не каждый день давал результаты и не был нигде зарегистрирован, считался безработным, а значит тунеядцем. Он нарушал кодекс законов 1918 года, давший ему право на труд.
Как с подачи Хрущева художники-авангардисты стали безработными
Скульптор Эрнст Неизвестный. / Фото: yeltsin.ru
Изменения в законодательстве произошли, когда высокий пост Первого Секретаря КПСС занял Никита Хрущев, выходец из народа. В его правление был принят закон о тунеядстве. С 1961 года все безработные должны были устроиться или их наказывали как уголовных преступников.
Как-то Хрущев попал на выставку художников-авангардистов. Он, простой по своему складу человек, не понял, что было на полотнах. Никита Сергеевич так разгневался, что выставляют всякую ерунду, на которую смотреть не хочется, что даже плюнул в одну из картин. Художникам, конечно же, досталось – их выгнали с работы, а скульптора Эрнста Неизвестного – из Союза художников. Хрущев заявил, что такие «проедатели» народных денег стране не нужны.
Право на труд обеспечило появление законных безработных – «борзых»
В СССР работать должны были все. / Фото: wildberries.ru
В СССР постоянно создавались новые места на нововозведенных фабриках и заводах, нужны были рабочие на стройки, поэтому считалось, что с безработицей покончено. Но все же находились личности, которые под разным предлогом увиливали от работы, таких называли «борзыми» из-за сложившейся случайно аббревиатуры – БОРЗ (без определенного рода занятий). Поэтому приходилось идти хоть на какую-то должность, чтобы не попасть под статью за тунеядство.
Рабочие места множились, но не все они были со стопроцентной отдачей сил. То есть было много таких, где, как говорится, просто протирали штаны – числились в штате, но продуктивности было – ноль. Таким образом и их можно было бы отнести к тунеядцам, но на законных основаниях трудоустроенных. Итог один – они все равно не приносили пользу.
Жриц любви, алкоголиков, писателей, репетиторов записали в тунеядцы
Тунеядство в СССР строго осуждалось. / Фото: dzen.ru
СССР считалась страной, в которой нет проституции, потому что моральный облик гражданина не подразумевает любовь за деньги. И коль нет такой «профессии», то и наказать жриц любви было не за что. Но нашли другую лазейку для кары – их причислили к тунеядцам и лицам, получающим посторонний доход. Поэтому они призывались к ответственности по статье за тунеядство.
С прогульщиками и алкоголиками более-менее понятно – за то, что они постоянно пропускали или опаздывали на работу, их часто увольняли. Находиться же без работы допускалось всего 4 месяца, и то по уважительной причине, со справкой от врача, или беременным, рожавшим женщинам. Хотя и у них положение было незавидное – 56 дней до и после родов, а потом, пожалуйста, выйди на работу. Если человека увольняли несколько раз с работы, и он не спешил трудоустраиваться, то с ним разбирались в комитетах, велись беседы в милиции, а потом в суде выносили окончательное решение. Оно было незавидным – срок от года до четырех, если становился «рецидивистом» по этой статье.
Тунеядцев выселяли из городов и отправляли в ссылку. / Фото: dzen.ru
К тунеядцам приписывались люди, занимающиеся своим ремеслом и получающие деньги, – это были нетрудовые доходы. За это позорили и наказывали. Нельзя было вырастить ягоды на своем участке и свободно их продавать на рынке. Например, строго наказали человека, который дома сделал кролеферму и получал от этого доход. Преподаватели на дому, музыканты, зарабатывающие игрой на вечеринках или свадьбах, считались нарушителями и тунеядцами, если дополнительно не были трудоустроены. Про фарцовщиков и цеховиков можно даже не вспоминать – нелегальная торговля иностранными вещами вообще осуждалась и наказывалась.
В тунеядцы были записаны учителя иврита, потому что в советской системе не было такой профессии. Было сказано, что они занимаются непонятным делом.
Наказание за тунеядство – ссылка за 101-й км, где их тоже не ждали
Потенциальный тунеядец - человек не желающий работать. / Фото: in.pinterest.com
За тунеядство полагалось строгое наказание – срок один год, если в первый раз, конфискация имущества, потому что не понятно, на какие нетрудовые доходы оно было куплено, и ссылка за 101-й км для москвичей. Бывало, что отсылали еще дальше, в более далекие районы.
Когда вводился закон о тунеядстве, насчитывалось около 160 тысяч безработных, через несколько лет после борьбы с «борзыми» их количество почему-то увеличилось до 400 тысяч. Было выселено со своих квартир и отправлено за город более 30 тысяч человек.
В поисках недобросовестных лиц, уклоняющихся от работы, участвовали не только милиционеры, но и на комитеты домоуправления была возложена тоже такая обязанность. Они должны были контролировать, чем «дышит» каждый жилец дома, чем занимается, и ходит ли на работу. После этого докладывалось в определенные инстанции. И, видимо, сюжет из фильма «Бриллиантовая рука» не такой уж и комичный, где управдом Варвара Сергеевна Плющ (исполняла Нонна Мордюкова), спрашивает, откуда деньги, и говорит, что нужно доложить за пьянство. «А по протоколу за одно зеркальное разбитое стекло ваш муж заплатил 97 рублей 18 копеек» - это считалось невероятным транжирством.
Кадр из фильма Бриллиантовая рука. / Фото: kulturologia.ru
Люди, отправленные в ссылку или за 101-й км, там были не нужны. Образовывался злополучный замкнутый круг. Ведь их там тоже не ждали, а лишенные всего, им приходилось искать себе угол для проживания и средства для пропитания в надежде, что смогут протянуть до реабилитации или окончания срока наказания. Мало кто из местных к ним относился с сочувствием, в основном они представляли ненужный, отягощающий ресурс, ведь 101-й км был не резиновым.
Андропов «закручивает гайки» - рейды по кинотеатрам и улицам в поисках тунеядцев
Лодыри и тунеядцы были равны. / Фото: liveinternet.ru
С приходом Андропова за тунеядцев взялись с новым рвением. После длительного срока передышки при Брежневе началось новое давление. Даже при Сталине допускалось заниматься самостоятельной деятельностью, главное, чтобы люди не вредили социализму и не воровали.
При Андропове создали рейды, отлавливающие тунеядцев. Они состояли из активистов и милиции. Ходили по улицам и у всякого сомнительного проверяли документы, спрашивали, почему не на работе средь бела дня. Отлавливали по кинозалам, потому что занятому человеку нечего делать днем в кинотеатрах. Сложно было отделаться фразой «на больничном», тогда должен лежать дома, если больной.
Репрессивный закон подгребал под себя всех «паразитов», как тогда считалось. Поэтому в одну когорту попадали преподаватели вместе со злостными прогульщиками и хулиганами. В 1945 году от общих уголовных дел 51% составляли обвинения за прогулы. Советы сочли, что паразитический образ жизни непременно связан с преступлением.
Право на труд в СССР. / Фото: ozon.ru
Выстраивалась целая цепочка умозаключений – если не работает, то нет средств для существования. Значит полезет воровать или делать что-то преступное, а добытые легким путем средства подталкивают тратить их на развлечения и снова не думать о работе. Так и образовалась многоликая категория «борзых». Поэтому «самые гуманные в мире» законы должны были распространяться на послушных граждан, а другие элементы должны были исправиться, а значит понести суровое наказание.
Образ тунеядца никак не вписывался в общие рамки, потому что он был изначально не такой, как все. Искали типаж истинно советского человека. По этому поводу даже анекдот написали в «Крокодиле»: художнику дали задание нарисовать портрет стахановца Петрова, и тот просит попозировать не его, а другого совсем человека. На вопрос: «А почему не сам Петров?», ответ – «Он не типичен».
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