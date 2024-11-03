Кого в СССР считали «хулиганами и тунеядцами», и как в этот список попали творческие люди

Ценность труда в СССР: физический труд возвысился над культурным

В СССР каждый должен был устроился на работу. / Фото: www.wildberries.ru

Как с подачи Хрущева художники-авангардисты стали безработными

Скульптор Эрнст Неизвестный. / Фото: yeltsin.ru

Право на труд обеспечило появление законных безработных – «борзых»

В СССР работать должны были все. / Фото: wildberries.ru

Жриц любви, алкоголиков, писателей, репетиторов записали в тунеядцы

Тунеядство в СССР строго осуждалось. / Фото: dzen.ru

Тунеядцев выселяли из городов и отправляли в ссылку. / Фото: dzen.ru

Наказание за тунеядство – ссылка за 101-й км, где их тоже не ждали

Потенциальный тунеядец - человек не желающий работать. / Фото: in.pinterest.com

Кадр из фильма Бриллиантовая рука. / Фото: kulturologia.ru

Андропов «закручивает гайки» - рейды по кинотеатрам и улицам в поисках тунеядцев

Лодыри и тунеядцы были равны. / Фото: liveinternet.ru

Право на труд в СССР. / Фото: ozon.ru