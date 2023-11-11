10 фактов о Диком Западе, которые демонстрируют его реальную историю

Дикий Запад - это уникальная территория, которая оставила большой след в истории человечества и культуры. В позапрошлом столетии искатели приключений среди колонистов в поисках новых земель заселяли ранее неизведанные для них районы, и именно там появились легендарные ковбои, шерифы и даже колючая проволока. Однако на этом удивительные страницы в истории столь необычного региона не заканчиваются. Вашему вниманию «десятка» занимательных фактов о Диком Западе, которые демонстрируют его реальную историю.
1. Об истории заселения Дикого Запада
Дикий Запад заселялся стремительно. /Фото: mir-kvestov.ru
Фактическая история заселения Дикого Запада началась в 1862 году после принятия в Америке закона, согласно которому граждане США, достигшие возраста 21 года, имеют право получить участок земли площадью в 160 акров. Для этого необходимо было только заплатить регистрационный взнос в размере 10 долларов. А так как в том время Америку раздирала Гражданская война между Севером и Югом, то тогдашний президент страны, представитель республиканцев Авраам Линкольн, известный как борец за освобождение рабов, поставил для желающих получить землю единственное, но обязательное для выполнения условие — претендент не должен воевать на стороне Южан. И граждане выполнили это требование: по информации редакции Novate.ru, если в начале XIX столетия население дикого Запада составляло максимум 10 процентов от общей численности американских жителей, то к середине века эта доля выросла почти до половины.
2. О месте Дикого Запада в мировом кинематографе
Уж очень любят дикий Запад в кинематографе. /Фото: film.ru
Кажется, что на протяжении последних десятилетий основным источником информации о жизни на Диком Западе являются образцы кинематографа в жанре вестерна - уж очень много их снимают. А вот самым первым фильмом по этой тематике можно считать немой фильм продолжительность в 12 минут под названием «Большое ограбление поезда», авторства режиссера Эдвина Портера, который был выпущен в 1903 году. Всего же за более чем сто лет на экраны кинотеатров было выпущено огромное количество киновестернов о жизни Дикого Запада. Правда, просматривая их, нужно обязательно держать в голове факт, что подавляющее большинство этих картин представляют собой чистой воды вымысел.
3. О самом известном ковбое
Ковбой, ставший главным популяризатором Дикого Запада. /Фото: wikipedia.org
Уж если говорить о настоящих легендах Дикого Запада, то первым, безусловно, можно упомянуть ковбоя Уильяма Фредерика Коди, который в историю вошёл под именем Буффало Билл. Каких только домыслов о нём не ходит: самой известной является легенда, что он только за два года, 1867-й и 1868-й, сумел застрелить более 4 тысяч бизонов, что позволило обеспечить мясом работников Тихоокеанской и Канзасской железных дорог. Однако через некоторое время Буффало Билл резко сменил квалификацию - из ковбоев в шоумена. При этом зарабатывал он на собственном прошлом: он стал организатором аттракциона «Дикий Запад Буффало Билла», где демонстрировались самые разные сцены из жизни региона - от индейцев до родео. Шоу пользовалось бешеной популярностью среди американцев, которые обожали смотреть разного рода театрализованные представления о жизни на Диком Западе.
4. Об уничтожении бизонов на Диком Западе
Охота на бизонов чуть их не уничтожила. /Фото: arthive.net
Охота на бизонов быстро стала традиционным видом промысла на территории Дикого Запада. Вот только её вели в те времена в таких масштабах, что эти большие животные оказались совершенно беспомощными перед угрозой полного уничтожения. Однако именно их мясо было основным ресурсом снабжения американских работников на различных объектах, а также солдат. Кроме того, определённая часть добычи дополнительно отправлялась на экспорт. Не выбрасывались и шкуры - они отлично пригодились для изготовления одежды и обуви. По информации редакции Novate.ru, каждый год могло уничтожаться до двух миллионов бизонов, и только появление по инициативе государства национальных парков спасло бизонов от абсолютного истребления.
5. О популярности джинсов среди жителей Дикого Запада
На Диком Западе джинсы носили едва ли не все. /Фото: fishki.net
О популярности джинсовых брюк на территории Дикого Запада может свидетельствовать тот факт, что их носило представителей большинства профессий в качестве повседневной рабочей одежды, а не только ковбои, с которыми они зачастую ассоциируются. Известно, что их история традиционно связывается с именем бельгийца Лейбы Штрауса, который приехал в США в середине XIX столетия, и довольно быстро сумел наладить производство этих прочных брюк из парусины, распространяя их среди ковбоев и золотодобытчиков, а оттуда они стремительно стали завоёвывать и благосклонность других рабочих. Причиной такой популярности была исключительные удобнства и практичность джинсов во время работы. Вот только это никак не относилось к светской жизни: оказывается, появление в джинсах в обществе считалось попросту верхом неприличия.
6. О наличии лошадей у ковбоев
Зачастую количество ковбоев на лошадях сильно преувеличивают. /Фото: eksmo.ru
Представление о том, что каждый уважающий себя ковбой должен иметь лошадь - не более чем миф, культивируемый массовой культурой. В реальности же далеко не все из них имели собственных лошадей. Причина такой ситуации заключается, прежде всего, в дороговизне этих животных, поэтому не каждый ковбой мог позволить себе подобную покупку. Поэтому, если они и пользовались лошадьми, то нередко они принадлежали хозяевам пастбищ, а потому предоставлялись им только на период работы. Кроме того, тиражируемая в ряде образцов киновестерна практика кражи чужой лошади была на самом деле куда меньше распространена, так как считалась на Диком Западе очень серьёзным преступлением, за которое следовало наказание в виде расстрела либо виселицы.
7. О мифе об алкоголизме на Диком Западе
Не так уж много и пили ковбои. /Фото: ucrazy.ru
По аналогии с распространённостью личных лошадей у ковбоев, кинематограф активно популяризует стереотип, что они могли чуть ли не сутками сидеть за стаканчиком виски. Вот только в реальности всё было не совсем так, и ковбои редко когда могли позволить себе откровенно напиваться. Причин этому, как минимум, две: во-первых, алкоголь подобного типа был довольно дорогостоящим, а во-вторых, большую часть своего времени ковбои всё-таки работали, а не просиживали штаны в салунах, поэтому такое времяпрепровождение было, скорее, досугом на выходные, и то не у всех были на это деньги. К слову, намного чаще ковбои употребляли пиво, а не виски.
Это интересно: самый первый салун на территории Дикого Запада открылся больше двухсот лет назад - в 1822 году в населённом пункте Браун Хоул.
8. О пародиях на вестерны
Кадр из знаменитого пародийного фильма. /Фото: film.ru
Уже давно появилась и успешно функционирует занятная практика: если что-то становится популярным, то его обязательно спародируют. Вот и образцы кинематографа о Диком Западе эта тенденция не обошла. Так, в 1964 году чешские кинематографисты выпустили фильм-пародию на вестерны, который называется «Лимонадный Джо». Сюжет крутится вокруг того, что главный герой не пьёт ничего, кроме лимонада, за что и обзавёлся своим прозвищем. Более того, он всех жителей городка на Диком Западе активно агитирует последовать его примеру, что в результате позволяет открыть процветающее заведение — салун, где продают только безалкогольные напитки. Самое интересное, что незамысловатый сюжет пришёлся по душе не только зрителям, но и экспертам кинематографии: по информации Novate.ru, «Лимонадный Джо» был удостоен нескольких наград на международных кинофестивалях.
9. Об изобретении колючей проволоки
Полезное изобретение родом с Дикого Запада. /Фото: trendymen.ru
Далеко не каждому известно, что именно на Диком Западе была изобретена колючая проволока. Об истории её появления известно, что патент на неё был выдан в 1874 году американскому фермеру по имени Джозеф Глидден. Первоначально колючая проволока предназначалась для того, чтобы огораживать стада, что удавалось ей весьма успешно, поэтому она довольно быстро получила широкое распространение и огромную популярность среди фермеров, а потом быстро распространилась по миру и получила новый функционал. Что касается самого Джозефа Глиддена, то его изобретение сделало его одним из богатейших людей в Америке, а его состояние оценивалось в 40 миллионов долларов.
10. О работе шерифом на Диком Западе
Шерифы Дикого Запада. /Фото: pikabu.ru
Должность шерифа на Диком Западе в позапрошлом столетии, кажется, была довольно уважаемой - опять-таки, такой вывод можно сделать при просмотре целого ряда киновестернов. Однако ни один кинематографический шедевр не сумеет реалистично продемонстрировать насколько эта профессия была ещё и опасна. Историкам благодаря сохранившимся свидетельствам и документам удалось составить статистику, которая гласить, что в одном только Техасе в период с 1869 по 1878 годы погибло не менее сотни стражей порядка. Более того, опасно было не только быть шерифом, но и состоять с ним в родственных или брачных связях: нередко случалось так, что жертвами бандитов, пытающихся уничтожить шерифа или просто отомстить ему, становились не только они сами, но и их семьи.
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