33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

Головной мозг человека является одним из самых важных и малоизученных органов тела. Учёные всего мира неустанно трудятся над его исследованием, открывая все новые и новые факты. Известно, что головной мозг является органом центральной нервной системы; он состоит из нервных клеток и их отростков, взаимосвязанных между собой.



1. Новые нейронные связи в мозгу формируются каждый раз, когда вы что-то запоминаете.







2. После пробуждения мозг вырабатывает энергию, которой было бы достаточно для работы небольшой лампочки.







3. Недостаток кислорода в мозге на протяжении 5 минут приводит к его необратимому повреждению.







4. Ваш мозг продолжает развиваться до 50 лет.







5. Алкоголь не влияет на забывчивость — просто, когда человек напивается до чертиков, мозг временно теряет способность запоминать.







6. У человека больше нервных клеток при рождении, чем во всей последующей жизни.







7. Не может работать только левое или только правое полушарие мозга. Это миф. Они всегда работает сообща.







8. Сфенопалативная ганглионевралгия — это научный термин для «заморозки мозга»







9. Человеческий мозг имеет такую же консистенцию, как сыр тофу.







10. Научно доказано, что даже слабое чувство власти меняет работу мозга человека и уменьшает его способность к сочувствию.







11. Жестокость в семье так же действует на мозг ребенка, как и война на мозг солдата.







12. Запах шоколада активизирует выработку тета-ритма, что вызывает расслабление.







13. Патологоанатом, который осуществлял вскрытие тела Альберта Эйнштейна, украл его мозг и хранил в формалиновом растворе около 20 лет.







14. Чувство уверенности можно вызвать без необходимости рационального объяснения, а просто стимулируя определенную часть мозга.







15. Длительные разговоры по мобильному телефону значительно увеличивают риск возникновения опухоли головного мозга.







16. Мозг ребёнка может использовать до 50% всей глюкозы в организме, что объясняет, почему детям нужно так много спать.







17. Мозг использует 20% от общего количества кислорода и крови в теле.







18. Когда Вы познаете что-то новое, структура мозга меняется.







19. В связи с открытием множества мозговых паразитов, учёные перестали отрицать возможность «зомби-апокалипсиса».







20. Недостаток сна существенно влияет на работу мозга, ведет к ухудшению суждений и замедлению реакции.







21. Половина мозга может быть удалена хирургическим путём без видимого воздействия на личность или память.







22. По мнению учёных, мозг воспринимает отказ, как физическую боль.







23. Мозгу необходимо всего 6 минут, чтобы среагировать на алкоголь.







24. В 2015 году четвертому по мощности суперкомпьютеру потребовалось 40 минут, чтобы имитировать одну секунду активности мозга человека.







25. По мнению американского изобретателя Рэймонда Курцвейла, в 2023 году персональные компьютеры достигнут вычислительной мощности человеческого мозга.







26. Человеческий мозг состоит из 100 млрд нейронов и триллиона глиальных клеток.







27. Половина наших генов описывает комплексную структуру мозга, в то время как вторая половина описывает организацию остальных 98% тела.







28. Ученые считают, что диета может привести к тому, что мозг будет «есть» сам себя.







29. Во время оргазма мозг вырабатывает столько дофамина, что при его сканировании результаты будут такие же, как у наркомана под героином.







30. Музыка воздействует на выработку дофамина так же, как секс или вкусная еда.







31. Вкусовые рецепторы у человека находятся не только во рту, но и в желудке, кишечнике, поджелудочной железе, лёгких, анусе, яичках и головном мозге.







32. 60% человеческого мозга — жир.







33. Забывание — это хорошо для мозга: удаление ненужной информации помогает нервной системе сохранять ее гибкость.







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