Гортензия — прекрасный цветок, которого никогда не бывает много! Когда сезон закончился и гортензия отцвела, всегда можно нарезать её на черенки и укоренить.
Нарежьте черенки примерно 15-20 см длиной.
С одного конца черенка удалите лишнюю кору острым секатором.
Установите черенки во влажный песок. Накройте пластиковой бутылкой, чтобы создать парник. Поливайте по мере необходимости. Оставьте черенки в парнике на месяц, периодически можно приоткрывать и проветривать.
Через месяц черенки укоренятся без проблем.
Они нарастят достаточно корней, чтобы их можно было высадить в землю на постоянное место.
Отличное укоренение гортензии
Гортензия — прекрасный цветок, которого никогда не бывает много! Когда сезон закончился и гортензия отцвела, всегда можно нарезать её на черенки и укоренить.
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