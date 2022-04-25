Запасаем витамины: 10 лайфхаков, как сохранить овощи и фрукты свежими как можно дольше

10 лайфхаков, как сохранить овощи и фрукты свежими гораздо дольше

1. Положите бумажную салфетку в пакет с салатом

Простая салфетка продлит жизнь салату.

2. Не разделяйте бананы

Не любите коричневые бананы? Тогда не разделяйте их.

3. Чтобы картошка не старела, положите к ней яблоко

«Молодильные ябочки» для картошки.

4. Но храните яблоки подальше от остальных овощей и фруктов

Обязательно храните яблоки в отдельном пакете.

«Ванная» из воды и уксуса – секрет правильного хранения ягод.

6. Фольга для сельдерея

Оказывается, сельдерей дольше живёт в фольге.

7. Букет из пряных трав

Ароматный букет для кухни.

8. А ещё их можно заморозить

Куда вкуснее сухих приправ.

9. Бумага для хранения грибов…

Бумага сохранит грибы свежими.

10. Не все овощи и фрукты следует хранить в холодильнике

Зачем занимать драгоценное место в холодильнике?