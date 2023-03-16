Удивительная эволюция домашней техники

Мы все с большим интересом наблюдаем за эволюцией высокотехнологичных гаджетов — что ни день, появляются новые, усовершенствованные модели мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и других гаджетов. На их фоне техника, выполняющая за нас обыденную домашнюю работу, отошла на второй план, как скромная Золушка-трудяжка.



Между тем многие «простые» домашние устройства пережили куда более разительные перемены. Настолько, что предназначение первых их версий без подсказки и не угадаешь.



Первая газонокосилка появилась в 1918 году в Ботаническом саду Миссури. Она работала на бензине и была снабжена водной системой охлаждения







Детскую коляску изобрели в 1700-х годах, когда герцог Девонширский попросил архитектора Уильяма Кента создать устройство для перевозки его детей.







Первый пылесос был далеко не таким удобным, как его сегодняшние аналоги. Он приводился в действие вручную и им должны были управлять два человека







Люди пользовались утюгами задолго до появления электричества. Первые утюги наполняли углём







Первые тостеры умели поджаривать хлеб только с одной стороны







Это первый телевизор, запущенный в массовое производство в 1946 году. Размер экрана сравним, скорее, с размером смартфона, чем с размером современного телевизора







Один из первых миксеров, произведённых в 1930-х годах







Первые дагерротипные фотоаппараты 1840-х годов явно не годились для селфи







Кухонная плита 19 века весьма отдалённо напоминает свою современную версию







Стиральные машины в старые добрые времена, до появления электричества, выглядели вот так







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