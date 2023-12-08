10 малоизвестных фактов о семейной жизни древних римлян

Семьи времён Древнего Рима вполне можно сравнить с современными семьями, хотя отличия есть радикальные. Так, в 21-ом веке просто дико выглядят строгие социальные классовые правила и узаконенные нарушения прав. Но при этом дети в древности любили поиграть не меньше, чем современные, а в домах многие держали домашних питомцев.









Брак был просто соглашением

Пир или голод

Инсула и домус

Интимная жизнь

Легальное детоубийство

Семейный отдых

Образование

Посвящение во взрослые

Домашние животные

Женская независимость