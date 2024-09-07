Для чего придумали брюки клёш и как им удалось завоевать мир моды

Модникам и модницам семидесятых недаром так нравились брюки клеш: их важным отличием стала способность визуально удлинять ноги и «увеличивать» рост. Правда, оглядываясь на историю этого покроя, можно заметить, что не только из эстетических соображений когда-то начинали носить такую одежду, да и среди тех, кто сделал джинсы клеш своей «униформой», были как пристально следящие за модой, так и те, для кого их собственный внешний вид не представлял особой важности.
Клеш с практической точки зрения – зачем он был нужен
Чтобы найти истоки популярности брюк клеш, следует обратиться к довольно далекому прошлому. Дело в том, что в отсутствие предписанной уставами морской формы (а нормативы появились только в XIX веке), матросы самостоятельно определяли , во что они будут одеты во время службы, а брюки с просто широкими или расширяющимися от колен штанинами обладали рядом бесспорных преимуществ перед другими.
Как минимум, такие брюки было удобно подвернуть, работая босиком. А еще, в случае падения за борт, от них было достаточно просто избавиться – иначе тяжелая намокшая ткань мешала бы, сковывая движения моряка. Морской вариант брюк клеш предусматривал специальную застежку, которую легко было расстегнуть, чтобы скинуть в воде одежду и специальным образом ее завязать – получалось некое подобие спасательного круга, позволяющее дожидаться помощи.
Обычно появление брюк клеш связывают с морскими традициями
Впрочем, не только матросам был удобен вариант расклешенных брюк: расширенные ниже колен штанины позволяли плотникам защитить от опилок обувь и ступни. Еще одна категория мужчин, невольно приближавших тот день, когда клеш будут носить везде и в любой обстановке, - ковбои американского Дикого Запада. Они носили поверх обычных брюк накладки из кожи – «чапы», позволявшие во время езды верхом уберечь ноги от неприятностей вроде царапающих зарослей чапараля (откуда и название). И все же точных сведений о виде деятельности, который подарил миру брюки клеш, нет.
Клеш на модной арене – как это было
Больше других «постарались» матросы: они носили клеш не только из-за практической значимости таких брюк, но и просто потому, что так выглядели эффектнее. Тот факт, что в начале XX века во флоте разных стран уже существовали требования к форме, от привычки покрасоваться, хотя бы во время увольнения на берег, моряков не отучил. И уже в двадцатые годы где-нибудь на морском курорте в широких брюках можно было увидеть женщин – правда, пока только в виде исключения.
Мода на клеш возникла в начале шестидесятых – в Европе, оттуда распространившись и в Америку.
Сонни и Шер, Элвис Пресли - звезды, носившие клеш
Первым и впоследствии самым распространенным материалом для такой одежды был деним. Сначала расклешенность начиналась примерно от середины икры. В середине шестидесятых такие брюки можно уже было увидеть на киноэкране, а в семидесятых новый виток успеха клеша обеспечивало телевидение, одними из первых в набирающем популярность фасоне брюк на телеэкране появились Сонни и Шер.
Квартет Beatles. Источник: beatles.ru
Это уже было время клеша начиная от колена. Модельеры были вынуждены следовать запросам покупателей – молодежь семидесятых либо приобретала модные штаны в магазинах, либо изготавливала их самостоятельно – требовались лишь брюки «обычные», треугольный клин и некоторое время на то, чтобы распороть штанины и вшить дополнительный треугольный фрагмент ткани, желательно из яркого и отличающегося по цвету материала. Разумеется, изготовители одежды к таким запросам не могли оставаться равнодушными.
Распространение в семидесятых и спад популярности
Ни служить во флоте, ни загонять скот в таких брюках молодежь не планировала, но подходящую обувь все же стоило приобрести. Под клеш надевали каблуки или платформы, поэтому такой фасон брюк мог значительно увеличить рост и длину ног – но лишь визуально, разумеется. Впереди была эпоха хиппи, когда джинсы клеш в буквальном смысле стали униформой поколения, да и не только дети цветов оценили по достоинству веяния моды. Тренд был подхвачен артистами, в том числе и звездами рок-н-ролла, и проник даже в СССР, где был знаком молодежи по иностранным фильмам.
От первых попыток носить клеш в начале века - до повального увлечения семидесятых
К слову, название «клеш» в русском языке брюки получили благодаря покрою, напоминавшему колокол (cloche – «колокол» по-французски). Вплоть до конца десятилетия брюки и джинсы клеш оставались на пике моды, в восьмидесятые уйдя со сцены и уступив место облегающим брюкам. Примерно на два десятка лет они оказались забыты, но уже в девяностых стали постепенно возвращаться на подиумы и городские улицы.
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