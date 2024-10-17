«Пожар» в умах и на «заднем дворике», или почему все так ненавидят людей с нетрадиционной ориентацие

На сегодняшний день существует очень много людей, которые просто жаждут высказаться на тему гомосексуализма в негативном ключе. Почему так происходит? Да потому, что у них на это есть законное право, ровным счетом, как и у тех, кто является представителем сексуальных меньшинств. «Пожары на заднем дворике» случаются, как и у «правильных», так и у «неправильных», и, как говорит Малышева, «Это норма!

«Моя родина СССР»

«Я боюсь за своего ребенка!»

«Пропаганда, пропаганда и еще раз пропаганда!»