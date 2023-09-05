Жуткий религиозный культ, осужденный католической церковью: Как в Мексике почитают Санта Муэрте

Устрашающий скелет в капюшоне с косой в руках может не сразу показаться символом современной религии. Однако в Мексике La Santa Muerte является именно такой. Эта жуткая фигура стоит на перекрёстке религиозных верований коренных мексиканцев, народного католицизма и очень современной потребности в безопасности. Для исторически маргинализированных последователей La Santa Muerte - единственная константа в жизни. Стремительный рост популярности движения в 21 веке поставил его в противоречие с основными устоявшимися институтами Мексики, прежде всего с Католической церковью. Так что же тогда такое Санта Муэрте и кто следует этой новой религии?
Истоки
Ацтекский кодекс с изображением бога смерти Миктлантекутли, 16 век. \ Фото: bing.com.
Истоки Ла Санта Муэрте, по-видимому, лежат в месте пересечения мезоамериканских и европейских христианских культурных практик. Мезоамериканские религии до испанской колонизации имели разнообразный пантеон богов, включая божеств смерти. Эта система верований находилась в прямом противоречии с бескомпромиссным монотеизмом христианства. Различия между мезоамериканскими религиями и европейским христианством также распространялись на понимание смерти в обеих культурах. В христианской традиции старуху в чёрном и с косой гораздо больше боялись, чем почитали. Хотя Церковь учила, что все христиане обладают бессмертными душами, смерть физического тела была окончательным концом земного существования человека. В христианстве отсутствовала концепция перевоплощения; в отличие от Иисуса Христа, у набожного христианина была только одна жизнь, без исключений.
Завоевание Мексики Кортесом, конец 17 века.
В отличие от более негативного образа смерти в христианстве, мезоамериканские религии воспринимали смерть как нечто связанное с перерождением. Жители Мезоамерики всё ещё боялись земной кончины, но они рассматривали смерть как часть жизненного цикла. Широко распространённая вера в могущество предков ещё больше размыла грань между жизнью и смертью. Когда испанцы завоевали Мексику в 1500-х годах, они перенесли римско-католические и европейские представления о смерти. Ранние францисканские и доминиканские миссионеры предпринимали агрессивные усилия по искоренению местных мезоамериканских обычаев. Они уничтожили книги и иконы, заменив их католическими формами богослужения. Таким образом, большая часть информации о доколониальной мезоамериканской религии и истории была утрачена.
Однако монахам так и не удалось полностью искоренить мезоамериканское почитание смерти. В колониальной Мексике смерть была неизбежна, будь то от переутомления, голода, войны или болезней. Ещё в 1790-х годах в записях инквизиции описывались новообращённые католики из числа коренных народов, которым грозило наказание за подношения изображениям скелетов. Подобные случаи были нечасты, но они действительно иллюстрируют живучесть местных мезоамериканских религиозных идей и их слияние с европейским католицизмом.
Привлечение внимания общественности
Слева направо: Изображение Санта Муэрте в оккультном заведении в Мехико. \ Статуя Санта Муэрте, 2011 год.
Это было в 1990-е годы, когда у La Santa Muerte действительно появились поклонники культа. У движения определённо были свои приверженцы в период между обретением Мексикой независимости и концом двадцатого века, но в основном они поклонялись тайно.
Однако в 1990-е годы ситуация коренным образом изменилась. Конец двадцатого века стал свидетелем расцвета печально известной мексиканской наркоторговли. По мере того как картели росли и вооружались, некоторые из них заявляли о своей преданности Санта-Муэрте. Мексиканская пресса часто сопоставляла религиозное движение со зверствами, связанными с наркотиками. Американские СМИ последовали примеру своих мексиканских коллег. В новостных репортажах и произведениях популярной культуры, таких как нашумевший телесериал «Во все тяжкие», Санта-Муэрте предстаёт в образе наркотерроризма. Образы, похожие на мрачного жнеца, ассоциирующиеся со «Святой смертью», только усилили опасения англоязычной Америки. Тем не менее представление о Санта-Муэрте как о секте убийц, подпитываемой наркотиками, удручающе неполноценно. Приверженцы этой религии выходят далеко за рамки наркоторговцев. С 2001 года преданные возводят алтари по всей Мексике, в том числе и в столице Мехико.
Почитатели
Преданные молятся Санта Муэрте, Мексика. \ Фото: bing.com.
Те, кто почитает Санта-Муэрте, происходят из разных слоёв общества. Эндрю Чеснат, ведущий исследователь движения в Соединённых Штатах, подсчитал в 2022 году, что двенадцать миллионов мексиканцев были преданы Санта-Муэрте. Кроме того, социальные сети позволили распространить убеждения движения по всему миру от Латинской Америки до Европы и Филиппин.
Несмотря на то, что приверженцы La Santa Muerte многогранны, у них, как правило, есть общий знаменатель: социальный статус аутсайдера. Святая смерть в первую очередь привлекла миллионы мексиканцев из маргинальных слоёв общества, включая бедняков и ЛГБТ-сообщество. Преданные необязательно ненавидят христианство или другие организованные религии; на самом деле, многие приверженцы всё еще называют себя католиками. Вместо этого они потеряли веру в то, что существующие институты помогут им справиться с их повседневной борьбой. Абстрактная идея смерти как окончательного уравнителя может показаться утешительной.
Слева направо: Костлявая леди. \ Верующий прикасается к стеклу первого общественного храма Санта Муэрте в Тепито, Мехико.
Популярность La Santa Muerte резко возросла в результате пандемии COVID-19. Чеснат зашёл так далеко, что назвал её «newest plague saint». В разгар пандемии простые мексиканцы зажигали специальные свечи и делали подношения Санта-Муэрте, молясь о защите от болезней. Будучи существом, концептуализируемым на стыке жизни и смерти, «Костлявая леди» выступает в роли защитницы здоровья своих приверженцев.
Подношения
Служба в честь Санта Муэрте в Тепито, Мехико. \ Фото: en.wikipedia.org.
Верующие в Ла Санта Муэрте считают, что святой может оказывать магическую помощь тем, кто возносит свои молитвы. Традиционно это включало в себя помощь в обретении любви и защиту от болезней. Чудотворные способности «Костлявой Дамы» не имеют определённых пределов, поскольку в её культе нет единого священного текста. Хотя в Ла Санта Муэрте отсутствует иерархическая структура, у движения есть критически важные ритуалы.
Приверженцы помещают статуи своих любимых народных святых на алтари, аналогично практике римско-католической церкви. Часто они устанавливают алтари в своих собственных домах. Физические подношения дополняют молитвы. В дополнение к христианским чёткам, популярные подношения Святой смерти включают цветы, шоколад, яблоки, воду и даже сигареты.
Алтарь в саду Санта Муэрте в Ричмонде, в калифорнийском районе залива Сан-Франциско.
Свечи по обету — ещё одна важная особенность поклонения Санта-Муэрте. Верующие разработали сложную систему символики свечей, основанную на цвете. Например, преданный может зажечь красную свечу, когда молится о помощи в любви. Фиолетовые и белые свечи символизируют здоровье и исцеление, в то время как золотая свеча символизирует пожелание процветания. Есть даже жёлтая свеча, символизирующая преодоление зависимости. Цвета свечей могут быть как широко распространёнными, так и очень специфичными, в зависимости от ситуации и пожеланий преданного.
Католическая церковь
Визит Папы римского Франциска в Мексику, февраль 2016 года. \ Фото: ep00.epimg.net.
Католическая церковь всецело осудила Ла Санта Муэрте как сатанинскую. Это противоположно её позиции в отношении более устоявшихся мексиканских традиций, таких как Дева Гваделупская или День мёртвых. В 2016 году Папа Франциск связал почитание Костлявой леди с насилием, связанным с наркотиками, сославшись на случаи зверств, связанных с именем народной святой. Другие ведущие представители Церкви уже осуждали это движение в предыдущие годы. Ватикан отказывается признавать Санта-Муэрте законной святой.
Важно отметить, что в последние годы влияние мексиканского католицизма медленно снижалось. По мере того как влияние Церкви ослабевало, евангелические протестантские церкви приобретали последователей. Таким образом, Мексиканская католическая церковь почувствовала угрозу с двух сторон, как со стороны Санта-Муэрте, так и со стороны растущих евангелических деноминаций. Подобно своим католическим соперникам, протестантские церкви Мексики поносят Костлявую даму. Однако последователям святого скелета, похоже, всё равно. Во всяком случае, с начала века их численность заметно возросла.
Заключение
Слева направо: Обетные свечи Санта-Муэрте в продуктовом магазине в пригороде Вашингтона, округ Колумбия. \ Мужчина пускает дым на миниатюрное изображение Санта Муэрте.
Современная Мексика — страна, страдающая от политической и социальной нестабильности. Коррупция в правительстве остаётся огромной проблемой, и войне с наркотиками, похоже, не видно конца. Религиозный ландшафт страны также претерпевает серьёзные изменения, поскольку протестантские проповедники и представители других религий угрожают традиционной монополии Католической церкви на веру. Во времена отсутствия безопасности люди часто обращаются к тому, что может наиболее легко гарантировать их безопасность.
Фигурки Санта Муэрте наряду с другими предметами мексиканского почитания (Иисус, Мария) выставлены на продажу в магазине на Бродвее в центре Лос-Анджелеса. \ Фото: bing.com.
Именно благодаря этим условиям La Santa Muerte приобрела такое огромное количество поклонников в XXI веке. Те, кто уже живёт на задворках мексиканского общества, могут найти утешение в абстрактном святом народном целителе, который не пользуется популярностью у верующих. Святая Смерть — это гораздо больше, чем просто Мрачный Жнец; она также обеспечивает здоровье. До тех пор, пока мексиканцы верят, что она может удовлетворить их потребности, у Ла Санта Муэрте не будет недостатка в преданных.
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