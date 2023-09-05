Жуткий религиозный культ, осужденный католической церковью: Как в Мексике почитают Санта Муэрте

Истоки

Ацтекский кодекс с изображением бога смерти Миктлантекутли, 16 век. \ Фото: bing.com.







Завоевание Мексики Кортесом, конец 17 века.

Привлечение внимания общественности

Слева направо: Изображение Санта Муэрте в оккультном заведении в Мехико. \ Статуя Санта Муэрте, 2011 год.

Почитатели

Преданные молятся Санта Муэрте, Мексика. \ Фото: bing.com.

Слева направо: Костлявая леди. \ Верующий прикасается к стеклу первого общественного храма Санта Муэрте в Тепито, Мехико.

Подношения

Служба в честь Санта Муэрте в Тепито, Мехико. \ Фото: en.wikipedia.org.

Алтарь в саду Санта Муэрте в Ричмонде, в калифорнийском районе залива Сан-Франциско.

Католическая церковь

Визит Папы римского Франциска в Мексику, февраль 2016 года. \ Фото: ep00.epimg.net.

Заключение

Слева направо: Обетные свечи Санта-Муэрте в продуктовом магазине в пригороде Вашингтона, округ Колумбия. \ Мужчина пускает дым на миниатюрное изображение Санта Муэрте.

Фигурки Санта Муэрте наряду с другими предметами мексиканского почитания (Иисус, Мария) выставлены на продажу в магазине на Бродвее в центре Лос-Анджелеса. \ Фото: bing.com.