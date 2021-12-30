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Простой способ избежать накопления пыли в доме в течение 2-3х месяцев

Простой способ избежать накопления пыли в доме в течение 2-3х месяцев

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Большинству людей уборка в квартире не доставляет особого удовольствия. Особенно если дело касается пыли. Вроде бы недавно ее протер, и вот она уже появилась вновь. Но есть один замечательный способ избавиться от ненавистной пыли на месяц, а иногда и больше.
 
 
Что может помочь
 
Есть дешевый продукт, который помогает содержать квартиру в чистоте в течение долгого времени - глицерин. Это вещество может предотвратить накопление пыли в течение длительного времени. При помощи него можно удалять пыль не только с лакированных поверхностей, но и с зеркал и мебели.
 
Вещество не имеет запаха и абсолютно безвредно. Его часто используют в музеях и отелях. Глицерин, соприкасаясь с ранее очищенными поверхностями, оставляет на них невидимый слой, который затрудняет отложение пыли. А наносить его можно на любую поверхность, что является огромным преимуществом.
 
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Как пользоваться
 
Для того чтобы почувствовать эффект, нужно нанести несколько капель вещества на ткань из микрофибры, после чего протереть нужное место. А если хочется сделать ярче ламинат или паркет, то глицерин капают на тряпку для мытья полов.
 
Но полировка и чистка - это еще не все, чем может быть полезно вещество. Он отлично справляется и с удалением пятен.
Для этого нужно капнуть несколько капель на загрязнение, а затем сполоснуть в соленой воде.
 
Косметика
 
Вы думаете, что глицерин может помочь только в уборке? А вот и нет. Его также можно использовать в качестве косметического средства. Для того чтобы волосы стали ярче - можно добавить немного этого вещества в шампунь. А если накапать глицерина в крем для рук, то кожа после нанесения станет гораздо мягче.

 

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