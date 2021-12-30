Простой способ избежать накопления пыли в доме в течение 2-3х месяцев

Большинству людей уборка в квартире не доставляет особого удовольствия. Особенно если дело касается пыли. Вроде бы недавно ее протер, и вот она уже появилась вновь. Но есть один замечательный способ избавиться от ненавистной пыли на месяц, а иногда и больше.

Что может помочь

Есть дешевый продукт, который помогает содержать квартиру в чистоте в течение долгого времени - глицерин. Это вещество может предотвратить накопление пыли в течение длительного времени. При помощи него можно удалять пыль не только с лакированных поверхностей, но и с зеркал и мебели.

Вещество не имеет запаха и абсолютно безвредно. Его часто используют в музеях и отелях. Глицерин, соприкасаясь с ранее очищенными поверхностями, оставляет на них невидимый слой, который затрудняет отложение пыли. А наносить его можно на любую поверхность, что является огромным преимуществом.

Как пользоваться

Для того чтобы почувствовать эффект, нужно нанести несколько капель вещества на ткань из микрофибры, после чего протереть нужное место. А если хочется сделать ярче ламинат или паркет, то глицерин капают на тряпку для мытья полов.

Для этого нужно капнуть несколько капель на загрязнение, а затем сполоснуть в соленой воде. Но полировка и чистка - это еще не все, чем может быть полезно вещество. Он отлично справляется и с удалением пятен.Для этого нужно капнуть несколько капель на загрязнение, а затем сполоснуть в соленой воде.

Косметика

Вы думаете, что глицерин может помочь только в уборке? А вот и нет. Его также можно использовать в качестве косметического средства. Для того чтобы волосы стали ярче - можно добавить немного этого вещества в шампунь. А если накапать глицерина в крем для рук, то кожа после нанесения станет гораздо мягче.